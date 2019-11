Ve Sportce padla druhá nejvyšší výhra v historii, 250,9 mil. Kč

Praha - Ve Sportce ve středečním losování padla druhá nejvyšší výhra v historii této hry. Sázející ze Středočeského kraje vyhrál 250,9 milionu korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí Sazky Václav Friedmann. Nejvyšší výhra ve Sportce je necelých 400 milionů korun, padla v listopadu 2013. Rekordní výhra 2,46 miliardy korun v Česku padla ve hře Eurojackpot v květnu 2015.

Středeční výherce vsadil plný tiket deseti sloupců s náhodně vybranými čísly. Ta výherní byla 3, 5, 7, 8, 25 a 29. "Pokud se opravdu zvýší loterní daň, je to pravděpodobně naposledy, co někdo vyhrál takto vysokou sumu za 220 korun. Nemůžeme totiž vyloučit zdražení Sportky. V případě zdanění výher by výherce z této částky musel odevzdat státu více než 37 milionů korun," uvedl Friedmann.

Sněmovna minulý týden schválila vládní návrh, podle kterého se sazby zdanění loterií zvýší z nynějších 23 procent až na 35 procent. Hráči budou zdaňovat výhry od jednoho milionu korun sazbou 15 procent. Vláda původně navrhovala limit 100.000 korun.

Středeční losování Sportky podle Friedmanna přineslo dva milionáře. Další sázející z Vysočiny vyhrál 29,3 milionu korun. Vsadil pět sloupců s vlastními čísly.

Sportka se poprvé losovala 22. dubna 1957. Maximální možná výhra byla ze začátku 40.000 korun, v roce 1961 byla dokonce přechodně snížena na 15.000 korun. Od roku 1963 to bylo 80.000 korun, od roku 1965 pak 200.000 korun. Ke každému ze 49 čísel byl přiřazen jeden konkrétní sport podle abecedy. Jedničku měly boby, například fotbal měl číslo 14, hokej 19.

Nejvyšší výhra ve Sportce padla v září 2013 na Chrudimsku. Výherce pomocí náhodných tipů získal 399,9 milionu korun. "Zatímco na konci 60. let by lidé na maximální výhru vydělávali 105 měsíců, v roce 2013 by člověk s průměrným platem musel teoreticky šetřit 1326 let," uvedl již dříve Friedmann.

Od října 2014 se dá u Sazky sázet také evropská loterie Eurojackpot. Už v květnu 2015 v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 2,466 miliardy korun. To je suverénně nejvyšší výhra, která byla v Česku dosažena. Letos v červnu vyhrál další sázkař zhruba o miliardu méně.

Nejvyšší individuální výhry ve Sportce:

Datum Výhra (v Kč) Místo 3. listopadu 2013 399,904.705 Chrudimsko 13. listopadu 2019 250,944.439 Středočeský kraj 7. září 2016 201,252.720 Ústecko 2. listopadu 2014 195,101.987 Praha-východ 20. srpna 2003 112,931.592 Praha 2. dubna 2014 109,235.236 Ostravsko

Zdroj: Sazka

Poznámka: V roce 2002 padla výhra 148,6 milionu korun. Rozdělili si ji však dva sázející.