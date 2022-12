Ve Špindlerově Mlýně začala lyžařská sezona, v Krkonoších se lyžuje i jinde

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - V největším krkonošském lyžařském areálu Špindlerův Mlýn dnes začala zimní sezona. Dopoledne lyžovalo ve středisku asi 2500 lidí, na Horních Mísečkách je upraveno deset kilometrů běžkařských tras. ČTK to dnes řekl Adam Svačina ze špindlerovského areálu. Celý den je tam k zahájení sezony doprovodný program, včetně ukázek zásahu horské služby. V Krkonoších se lyžuje také ve SkiResortu Černá hora - Pec v areálu na Černé hoře nebo v Malé Úpě.

"Podmínky jsou ideální, na sjezdovce leží 30 až 40 centimetrů kombinace technického a přírodního sněhu," řekl ČTK Svačina.

V provozu jsou tento víkend lanovky Hromovka a Pláně a modrá sjezdovka ve Svatém Petru. Jde zatím o menší část areálu. Za plného provozu areál nabízí 27 kilometrů upravených sjezdovek, modrá sjezdovka má na délku 2,7 kilometru.

"V tomto rozsahu pojedeme i ve všední dny a na další víkend budeme přidávat, co nám příroda umožní. Budeme zasněžovat, má napadnout i přírodní sníh. Na příští víkend pravděpodobně přidáme i medvědínskou stranu," řekl ČTK Svačina.

Na Černé hoře nad Janskými Lázněmi se lyžuje na celé sjezdovce Anděl a také na sjezdovce Sport 1 v délce 250 metrů. Areál SkiResortu Černá hora je od tohoto víkendu již v denním provozu. Na Černé hoře je upraveno deset kilometrů běžeckých tratí. Na části sjezdovky Anděl se jako na prvním místě v kraji lyžovalo o posledním listopadovém víkendu, přes týden byl areál mimo provoz. Podle posledních informací SkiResortu by lyžařská sezona v Peci pod Sněžkou měla začít v úterý 13. prosince.

SkiResort Černá hora - Pec za plného provozu na jeden skipas nabízí lyžování zhruba na 50 kilometrech upravených sjezdovek v areálech na Černé hoře, v Peci, Černém Dole, Velké a Malé Úpě a Svobodě nad Úpou.

Do denního provozu se dnes dostal také areál Malá Úpa. Ode dneška do pátku 16. prosince je lyžování možné na sjezdovce Pomezky v délce jednoho kilometru. Celý areál, tedy sjezdovky Pomezky, U Kostela, Trautenberk, Kolbenka a Dětské Parky, bude v provozu o víkendu 17. a 18. prosince, ale od 19. do 24. prosince pojede opět jen sjezdovka Pomezky. Celý areál včetně kluziště bude v provozu od 25. prosince, uvedli zástupci areálu společnosti SKIMU.

V Krkonoších dnes mrzlo a bylo většinou zataženo. Do pravidelného denního provozu se dnes rozjela opět kabinová lanovka na Sněžku. Má dva úseky, z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a z Růžové hory na Sněžku. Od začátku listopadu byla kvůli údržbě v režimu podzimní odstávky, v provozu byla o víkendech a svátcích. V provozu je denně v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00.

Na hřebenech Krkonoš je podle Horské služby Krkonoše 20 až 40 cm sněhu. Více sněhu je uloženo v žlabech a prohlubních, větší množství sněhu zadržuje kleč. Lavinové nebezpečí v této zimní sezoně vyhlášeno nebylo. U Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno šest stupňů pod nulou, mlha a asi 35 cm sněhu, uvedla na webu horská služba.