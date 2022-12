Ve Špindlerově Mlýně začala lyžařská sezona, lyžuje se i jinde

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko)/Boží Dar (Karlovarsko) - V největším krkonošském lyžařském areálu Špindlerův Mlýn dnes začala zimní sezona. Dopoledne lyžovalo ve středisku asi 2500 lidí, na Horních Mísečkách je upraveno deset kilometrů běžkařských tras. ČTK to dnes řekl Adam Svačina ze špindlerovského areálu. Celý den je tam k zahájení sezony doprovodný program, včetně ukázek zásahu horské služby. V Krkonoších se lyžuje také ve SkiResortu Černá hora - Pec v areálu na Černé hoře nebo v Malé Úpě. Na Klínovec přijelo za první dva dny od zahájení provozu přes 1400 lyžařů. Kvilda a Hochficht zahájily lyžařskou sezonu na jihu Čech.

"Podmínky jsou ideální, na sjezdovce leží 30 až 40 centimetrů kombinace technického a přírodního sněhu," řekl ČTK Svačina.

V provozu jsou tento víkend lanovky Hromovka a Pláně a modrá sjezdovka ve Svatém Petru. Jde zatím o menší část areálu. Za plného provozu areál nabízí 27 kilometrů upravených sjezdovek, modrá sjezdovka má na délku 2,7 kilometru.

"V tomto rozsahu pojedeme i ve všední dny a na další víkend budeme přidávat, co nám příroda umožní. Budeme zasněžovat, má napadnout i přírodní sníh. Na příští víkend pravděpodobně přidáme i medvědínskou stranu," řekl ČTK Svačina.

Na Černé hoře nad Janskými Lázněmi se lyžuje na celé sjezdovce Anděl a také na sjezdovce Sport 1 v délce 250 metrů. Areál SkiResortu Černá hora je od tohoto víkendu již v denním provozu. Na Černé hoře je upraveno deset kilometrů běžeckých tratí. Na části sjezdovky Anděl se jako na prvním místě v kraji lyžovalo o posledním listopadovém víkendu, přes týden byl areál mimo provoz. Podle posledních informací SkiResortu by lyžařská sezona v Peci pod Sněžkou měla začít v úterý 13. prosince.

SkiResort Černá hora - Pec za plného provozu na jeden skipas nabízí lyžování zhruba na 50 kilometrech upravených sjezdovek v areálech na Černé hoře, v Peci, Černém Dole, Velké a Malé Úpě a Svobodě nad Úpou.

Do denního provozu se dnes dostal také areál Malá Úpa. Ode dneška do pátku 16. prosince je lyžování možné na sjezdovce Pomezky v délce jednoho kilometru. Celý areál, tedy sjezdovky Pomezky, U Kostela, Trautenberk, Kolbenka a Dětské Parky, bude v provozu o víkendu 17. a 18. prosince, ale od 19. do 24. prosince pojede opět jen sjezdovka Pomezky. Celý areál včetně kluziště bude v provozu od 25. prosince, uvedli zástupci areálu společnosti SKIMU.

V Krkonoších dnes mrzlo a bylo většinou zataženo. Do pravidelného denního provozu se dnes rozjela opět kabinová lanovka na Sněžku. Má dva úseky, z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a z Růžové hory na Sněžku. Od začátku listopadu byla kvůli údržbě v režimu podzimní odstávky, v provozu byla o víkendech a svátcích. V provozu je denně v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00.

Na hřebenech Krkonoš je podle Horské služby Krkonoše 20 až 40 cm sněhu. Více sněhu je uloženo v žlabech a prohlubních, větší množství sněhu zadržuje kleč. Lavinové nebezpečí v této zimní sezoně vyhlášeno nebylo. U Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno šest stupňů pod nulou, mlha a asi 35 cm sněhu, uvedla na webu horská služba.

Na Klínovec přijelo za první dva dny od zahájení provozu přes 1400 lyžařů

V největším lyžařském areálu v Karlovarském kraji na Klínovci se v pátek poprvé rozjely vleky. Za první dva dny provozu zavítalo na nejvyšší vrchol Krušných hor přes 1400 příznivců zimních sportů. Pro lyžaře je otevřená sjezdovka Dámská, kterou se jako první podařilo zasněžit umělým sněhem. V týdnu bude mít areál ještě zavřeno, standardní denní provoz začne v pátek 16. prosince, informovala dnes ČTK mluvčí klínoveckého areálu Hana Hoffmannová. Loni otevřel skiareál dřív, první víkend v prosinci.

Dnešního lyžování na Klínovci využilo téměř tisíc lyžařů. "Podmínky pro lyžování jsou dobré, na té sjezdovce leží zhruba půl metru sněhu, jedná se především o sníh technický. I včerejší návštěvnost vzhledem k tomu, že byl pátek, tak byla dobrá. Bylo to zhruba 400 lyžařů," řekla mluvčí.

Jeden z největších lyžařských areálů v zemi začal zasněžovat sjezdovky v polovině listopadu. Jako první se podařilo zasněžit sjezdovku Dámská o délce 1240 metrů, kterou obsluhuje nová lanovka s vyhřívanými sedačkami. Dospělí tento víkend lyžují za zvýhodněných 590 korun na den, děti za 350 korun.

Pracovníci areálu pracují na zprovoznění dalších sjezdovek. Prioritou jsou svahy na severní straně Klínovce, jako je například sjezdovka Přemostěná či Pařezovka. Jejich otevření se podle mluvčí plánuje příští víkend. Tratě na jižní straně, konkrétně nejdelší sjezdovka Jáchymovská, se každoročně otevírá později. Kompletně celý areál by měl být letos v provozu o vánočních svátcích.

Na letošní zimní sezonu Klínovec zdražil skipasy. Důvodem růstu cen jsou zejména vyšší náklady na elektřinu, podle provozovatelů až o několik desítek milionů korun, i vyšší náklady na mzdy a pohonné hmoty. Za nejprodávanější lístek v plné sezoně návštěvníci na pokladně zaplatí 1090 korun. Výhodněji nakoupí lidé skipas v e-shopu za 990 korun. Děti mají slevu 40 procent oproti lístkům pro dospělé. Denní dětský stojí nově v pokladně 650 Kč, v e-shopu 590 Kč.

Klínovec láká na letošní novinku v podobě modré sjezdovky vedoucí do Jáchymova. Se svými 3,5 kilometry se zařadila mezi nejdelší sjezdovky v ČR. Kopírovat bude současnou červenou sjezdovku, bude ale určena i pro méně zkušené lyžaře. Lidé mohli vybrat na internetu její jméno, zvolili název Lázeňská. . V provozu by měla být příští víkend.

Kvilda a Hochficht zahájily na jihu Čech lyžařskou sezonu

První lyžařské areály na jihu Čech dnes zahájily sezonu. Provoz začal na Kvildě a také ve středisku Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy. Zájemci také mohou vyrazit do upravené stopy pro běžkaře.

"Zájem nás celkem potěšil. Počasí je takové typické zimní, to znamená, že je zataženo, poletuje sníh a lehce mrzne. Ale i přesto si lidé na sjezdovku cestu našli," řekl za středisko Kvilda Richard Jirouš. Dodal, že provozovatelé ještě po víkendu provoz na dva až tři dny přeruší. Přestávku chtějí věnovat úpravě sjezdovky. "Předpověď je příznivá, chceme ještě vyrobit nějaký umělý sníh, abychom to měli připravené," řekl Jirouš.

Na Hochfichtu dnes zahájila provoz čtyřsedačková lanovka Hochfichtbahn, dvoukilometrová FIS sjezdovka Standardabfahrt a dětské hřiště Fichtl Kids Park s pojízdným pásem a zábavnými atrakcemi. Na ostatních svazích vyrábí zhruba 130 sněžných děl technický sníh. "Předpověď počasí je velmi příznivá, a proto již brzy zprovozníme další sjezdovky a lanovky," uvedl ředitel skiareálu Hochficht Gerald Paschinger.

Zájemci o běžky mohli dnes vyrazit do některých šumavských lokalit. "Ve středu odpoledne proběhla první úprava stop na oblíbených Frymburských loukách v délce 17 kilometrů. Ale postupně trochu odtálo a malinko to vítr vyfoukal. Stále ale v horních pasážích zůstává upravených přibližně osm kilometrů. Další sníh padá, takže věřím, že v dalších dnech se trať ještě prodlouží," řekl Martin Řezáč z frymburského klubu Atletiko.

Šumava patří mezi nejzasněženější místa v zemi. Podle informací meteorologů je na vrcholu hory Plechý 50 centimetrů vysoká vrstva. Jde o nejvyšší aktuální hodnotu v republice.

Pro víkendové hosty nachystali běžkařské tratě také provozovatelé Pasečné nedaleko šumavské Přední Výtoně. "Terény, značení a parkoviště jsou pro letošní sezónu připravené. Čekali jsme, až teploty klesnou a sníh nám promrzne, aby byl základ pevný pro další očekávaný sněhový přírůstek. Upravujeme louky a trasu směrem do Rakouska," uvedla provozovatelka areálu Běžky Pasečná Kamila Sušanková.