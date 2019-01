Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších v úterý večer zemřela zřejmě po nárazu do stromu čtyřicetiletá sáňkařka. Žena byla nalezena před 22:00 poblíž sáňkařské dráhy nedaleko stromu, do kterého pravděpodobně narazila. Pro ČTK to dnes uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Ivo Novák. Okolnosti případu vyšetřuje policie.

Neštěstí se podle policie stalo na osvětlené sáňkařské dráze, která vede od zotavovny Malý Šišák nedaleko Špindlerovy boudy na Dívčí lávky. Dráha je dlouhá téměř tři kilometry, převýšení je necelých 400 metrů.

"Žena z dosud nezjištěné příčiny vyjela mimo dráhu do lesa, kde zřejmě narazila do stromu," řekl ČTK mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc. Na sjezd dráhy se žena vydala se skupinou dalších lidí. Když dojeli, tak zjistili, že žena k Dívčím lávkám nedojela.

Policie zatím podle mluvčího neshledala známky cizího zavinění ženiny smrti. Pro přesné zjištění její smrti policie nařídila zdravotní pitvu. Okolnosti neštěstí policie dál vyšetřuje.

První resuscitaci ženě poskytli lidé na místě neštěstí, kterým radili operátoři záchranářů. Do příjezdu posádky záchranné služby z Vrchlabí v resuscitaci pokračovali záchranáři horské služby ze Špindlerova Mlýna. "Lékař pak zjistil, že sáňkařka utrpěla vážná zranění neslučitelná se životem, a byl nucen konstatovat její úmrtí," uvedl Novák.