Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Černý scénář se dnes nenaplnil; policie dosud nemusela uzavřít jedinou přístupovou silnici do Špindlerova Mlýna, kde dnes začal Světový pohár žen ve sjezdovém lyžování. Ve středisku jsou stále desítky volných parkovacích míst, řekl ČTK mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc. Pořadatelé i policie upozorňovali, že horské středisko bude návštěvníkům otevřené jen do vyčerpání parkovacích kapacit.

Poté měla být auta odkláněna v Herlíkovicích zpět na záchytná parkoviště na okraji Vrchlabí, odkud budou návštěvníky svážet do střediska autobusy.

"Naše předpoklady se nenaplnily. Špindlerův Mlýn dosud nemusel být uzavřen," řekl ČTK v 11:00 Vincenc. Podle něj nápor není silný i proto, že motoristé využili vyhrazená místa pro parkování ještě před samotným střediskem, a to zejména u silnice na okraji Vrchlabí v městské části Vejsplachy nebo v Herlíkovicích.

"K uzavírce dnes už nedojde, žádný velký nápor neočekáváme. Příjezd do Špindlu bude volný, až na místa, která podléhají vjezdu povolení," napsal v SMS zprávě Vincenc. Podle něj je nyní ve Špindlerově Mlýně okolo tisícovky aut, v části Vejsplachy parkuje asi 400. Ani parkoviště v Herlíkovicích není plné. "Celkem přijelo okolo 1500 vozidel. Přestože jsou ve Špindlu stále volná místa, doporučujeme využít parkoviště v Herlíkovicích nebo na okraji Vrchlabí. Situaci stále monitorujeme a může se měnit," dodal mluvčí.

Závody se konají dnes a v sobotu 9. března v areálu ve Svatém Petru. Silnice v úseku Herlíkovice - Špindlerův Mlýn bude proto po oba dny uzavřena pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, a to vždy od 7:00 do 16:00. Výjimku budou mít vozidla záchranářů a autobusy. Zákaz vjezdu platí také z centra Špindlerova Mlýna do Svatého Petru. Vjezd tam bude umožněn jen vozidlům s povolením. Kvůli plynulosti provozu v centru Špindlerova Mlýna je křižovatka u pošty dočasně změněna na kruhový objezd.

Pro běžné lyžaře je ve Svatém Petru uzavřena jen černá sjezdovka s dojezdem, dvojsedačková lanovka a kotvový vlek Hřiště. Šestisedačka, červená a modrá sjezdovka jsou v provozu. Lyžaři se dostanou do Svatého Petru skibusem nebo při využití lanovky Hromovka. Středisko tvoří pět částí: Svatý Petr, Medvědín, Horní Mísečky, Hromovka a Labská.

Špindlerův Mlýn pořádal slalomy a obří slalomy žen poprvé v prosinci 2005, pak v lednu 2008 a v březnu 2011.