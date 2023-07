Ve Španělsku začal horký volební den, k urnám může kolem 37 milionů lidí

Madrid - Ve Španělsku začaly parlamentní volby, které mohou po pěti letech ukončit úřadování socialistického premiéra Pedra Sáncheze a jeho levicových vlád. Favoritem je podle průzkumů konzervativní Lidová strana (PP) vedená Albertem Núňezem Feijóoem, který však zřejmě bude potřebovat koaličního partnera. Hlasovat může podle deníku El País na 37,4 milionů občanů.

Přes 22.000 volebních místností se otevřelo v 09:00 SELČ, hlasování končí ve 20:00 SELČ a ještě před půlnocí by mohly být známé téměř kompletní výsledky. Parlamentní volby se podle zpravodajské společnosti BBC poprvé v moderních dějinách Španělska konají uprostřed léta, kdy jsou mnozí Španělé na dovolené. Mimo jiné se proto předpokládá rekordní počet korespondenčních hlasů.

Účast může ovlivnit také pokračování veder, ve velké části Španělska se dnes čekají teploty přes 35 stupňů Celsia, někde se mají vyšplhat až ke 40.

Volby se původně měly uskutečnit koncem roku, nejspíš v prosinci, ale Sánchez je překvapivě uspíšil po květnové porážce své strany v regionálních a místních volbách, v nichž bodovali právě lidovci. Nyní se spekuluje, zda se Španělsko po Itálii či Finsku stane další zemí Evropské unie, která přejde k pravicové vládě.

Sánchez doufá, že jeho sociální reformy a kroky jeho vlády za krizí spojených s covidem-19 a válkou na Ukrajině přesvědčí voliče, aby mu poskytli další mandát, předvolební průzkumy ale tomuto scénáři nenasvědčovaly. Podle většiny z nich socialistům oplatí porážku z minulých voleb lidovci a premiérem by se mohl stát Feijóo, který PP vede od loňského dubna a který byl předtím 13 let předsedou regionální vlády v Galicii.

Lidovci však zřejmě nebudou moci vládnout bez podpory další strany, přičemž tuto roli by mohla plnit krajně pravicová strana Vox, která má šanci zopakovat třetí místo. Taková koalice by znamenala, že krajní pravice by se v zemi dostala do vlády poprvé od 70. let, kdy po skoro čtyřicetiletém úřadování zemřel diktátor Francisco Franco a Španělsko přešlo k demokracii.

Feijóo v kampani tvrdil, že nesestaví koalici se stranou Vox, jakkoli s ní lidovci už vládnou v některých autonomních regionech. "Nečeká se, že by kterákoli ze stran získala absolutní většinu, volba je tak v podstatě mezi další levicovou koalicí a partnerstvím pravice a krajní pravice," shrnuje nicméně španělské volby agentura AP.