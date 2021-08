Ve Španělsku v sobotu naměřili rekordní teplotu 47,4 stupně Celsia

Madrid - Na jihu Španělska ve městě Montoro v sobotu naměřili rekordní teplotu 47,4 stupně Celsia. Podle agentury AFP to uvedla tamní meteorologická stanice. Padl tak rekord ze 13. července 2017 naměřený na stejném místě v provincii Córdoba. Střední a západní Středomoří sužuje vlna veder, která by měla pokračovat do začátku příštího týdne.

Krátce poté naměřili 46,9 stupně na córdobském letišti. Nad 45 stupňů Celsia dnes teplota vystoupila v několika španělských regionech.

Teploty, které výrazně překračují obvyklé hodnoty pro toto roční období, má podle meteorologů na svědomí příliv velmi horkého vzduchu ze severní Afriky v kombinaci se silným slunečním zářením. V letech 2011 až 2020 zaznamenalo Španělsko dvakrát tolik vln veder než v každém z předchozích třech desetiletí, upozorňuje AFP.

Vědci považují opakované vlny horka za nepopiratelný důsledek globálního oteplování. Domnívají se, že se budou násobit, prodlužovat a zesilovat.