Ve Španělsku už přes 94.400 nakažených, počet obětí vzrostl v Británii i Německu

Berlín/Londýn/Madrid/Řím - Ve Španělsku zemřelo dalších 849 lidí nakažených koronavirem, což je nejvíce za den od vypuknutí epidemie v zemi. Celkem zemřelo ve Španělsku už 8189 lidí nakažených koronavirem. Počet obětí koronaviru se v Británii za pondělí zvýšil o 27 procent na 1789. Německo za 24 hodin zaznamenalo zatím nejvíc úmrtí nakažených koronavirem - 128. Celkem je podle Institutu Roberta Kocha (RKI) obětí epidemie 583. V italské Lombardii viru podlehlo 381 lidí, nejméně za poslední týden. Ruští poslanci schválili zákon, který hrozí za porušení karantény až sedmi lety za mřížemi. Slovensko očekává, že díky zavedení přísných omezení se zařadí mezi pětici států, kterým se nejlépe podaří zvládnout pandemii způsobenou koronavirem.

Koronavirem se ve Španělsku nakazilo už přes 94.400 lidí

Ve Španělsku zemřelo dalších 849 lidí nakažených koronavirem, což je nejvíce za den od potvrzení prvního případu v zemi před dvěma měsíci. Celkem již zemřelo ve Španělsku 8189 nakažených. I počet nově potvrzených případů, jichž bylo za posledních 24 hodin evidováno na 9200, je dosud nejvyšší denní nárůst. Podle dnešního oznámení ministerstva zdravotnictví se ve Španělsku potvrdilo už 94.417 případů nákazy koronavirem, z toho téměř 19.300 lidí se už uzdravilo.

Nové údaje podle deníku La Vanguardia dokládají, že se přerušil klesající trend nových případů. V pondělí oznámilo ministerstvo zdravotnictví 812 nových obětí, což bylo o necelé tři desítky méně než o den dříve, a poprvé za více než týden bylo v pondělí nových obětí oproti předchozímu dni méně. V procentuálním srovnání denní nárůsty počtu nakažených i obětí klesaly od středy, tento trend se ale dnes přerušil.

María José Sierraová z ministerstva zdravotnictví, která od pondělka zastupuje šéfa úřadu pro nouzové situace Fernanda Simóna nakaženého koronavirem, dnes novinářům řekla, že z jednoho vyššího nárůstu se nedají dělat závěry. Větší počet případů za 24 hodin vysvětlila nárůstem v nejhůře postižených regionech Madrid a Katalánsko, které ministerstvu až v pondělí večer dodaly počty za víkend.

"Obecný trend poklesu nových případů od 25. března zůstává, dostali jsme se z 20procentního nárůstu na 12procentní," uvedla Sierraová. Více se podle ní bude moci z vývoje této tragické křivky soudit koncem týdne. "Zatím není třeba přijímat nová ochranná opatření," dodal prostřednictvím videokonference Simón. Zopakoval, že hlavním cílem je nyní pomoci nemocnicím s vybavením pro nové jednotky intenzivní péče. Na ně bylo za 24 hodin přijato 334 dalších nakažených a celkem na nich leží přes 5000 pacientů.

Deník El País připomněl, že počty skutečně nakažených jsou ve Španělsku, stejně jako jinde ve světě, vyšší, protože kvůli nedostatku testů se prověřují jen lidé s vážnými symptomy. Podle odhadu expertů je nakažených asi 10krát více, než uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Nejvíce postiženým regionem v rámci španělské monarchie je madridský region, kde k dnešnímu dni zaznamenali celkem 27.509 potvrzených případů a 3603 obětí. Druhý nejhůře postižený region v zemi je Katalánsko s dosud 18.773 případy nákazy a 1672 oběťmi.

Vedení regionu hlavního města od pondělka vyhlásilo kvůli pandemii smutek. Podle předsedkyně správy této autonomní oblasti Isabel Díazové Ayusové tak chce region uctít památku všech obětí nemoci COVID-19 ve Španělsku i ostatních zemích. V madridském regionu jsou od pondělí na budovách místních úřadů vlajky na půl žerdi a každé poledne se tam drží minuta ticha. Tu dnes držela také Itálie, která má ve světě nejvíc obětí koronaviru - téměř 11.600.

V Lombardii viru podlehlo 381 lidí, nejméně za poslední týden

Počet obětí onemocnění COVID-19 v nejhůře zasaženém italském regionu Lombardii vzrostl o 381 na 7199. Jde o nejmenší denní přírůstek od 25. března, uvedla s odvoláním na místní zdroje agentura Reuters. Počet infikovaných se v tomto regionu zvýšil na 43.208. Nákazu v Lombardii, jejíž součástí je i finanční metropole Milán, testy nově prokázaly u 1047 lidí. Jedná se o pokles oproti neděli a pondělí, kdy přibylo 1592, respektive 1154 nakažených.

Nejhůře zasaženou oblastí v severoitalském regionu je právě více než milionový Milán, který od začátku nákazy eviduje přes 8911 případů. Dále jsou to města Brescia a Bergamo, jež rovněž registrují přes 8000 infikovaných.

Itálie je pokud jde o počet obětí onemocnění COVID-19 nejhůře zasaženým státem na světě. Nemoci v zemi podle oficiálních statistik podlehlo již přes 11.500 lidí a nákaza se celkem potvrdila u více než 101.000 lidí. Italské úřady však ještě dnes večer zveřejní celostátní bilanci, počet zemřelých i nakažených se tedy podle všeho ještě zvýší.

Počet obětí koronaviru v Británii vzrostl o více jak čtvrtinu

Počet obětí koronaviru se v Británii za pondělí zvýšil o 27 procent - ze 1408 na 1789. Nakažených do dnešního rána přibylo 3009, což představuje čtrnáctiprocentní nárůst na 25.150. Oznámilo to britské ministerstvo zdravotnictví. Z údajů britského statistického úřadu ONS ale vyplývá, že celková bilance obětí nákazy koronavirem je v Británii zřejmě až o čtvrtinu vyšší, než uvádějí dosavadní údaje ministerstva zdravotnictví. Ta totiž započítávají pouze osoby, které s nemocí COVID-19 zemřeli v nemocnici.

Jedním z infikovaných je premiér Boris Johnson, který o tom informoval minulý pátek a od té doby je v izolaci ve svém bytě v Downing Street.

Podle internetového portálu deníku The Guardian ministerský předseda oznámil, že izolaci hodlá ukončit po uplynutí sedmi dnů, jak doporučují britské zdravotnické úřady. Podle svého mluvčího má jen mírné projevy nemoci COVID-19.

Labouristická poslankyně Rosena Allinová-Khanová dnes Johnsona vyzvala, aby v karanténě zůstal další týden v souladu s instrukcemi Světové zdravotnické organizace (WHO).

Německo za 24 hodin zaznamenalo 128 úmrtí nakažených

Německo za 24 hodin zaznamenalo zatím nejvíc úmrtí nakažených koronavirem - 128. Celkem je podle Institutu Roberta Kocha (RKI) obětí epidemie 583, potvrzených infekcí úřad registruje 61.913. Na 16.100 nakažených už se vyléčilo. Durynské město Jena zatím jako první větší v Německu oznámilo, že zavede částečnou povinnost nosit roušky na veřejnosti.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí zůstává Bavorsko (14.810 nakažených a 162 obětí), které sousedí s Českem. Výrazně zasažené jsou také nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (13.225 nakažených a 117 obětí) a Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa (12.334 nakažených a 165 obětí).

Žádná z dalších spolkových zemí nehlásí více než 4100 infikovaných a 34 mrtvých.

Šéf RKI Lothar Wieler dnes na tiskové konferenci v Berlíně uvedl, že úmrtnost zatím v Německu činí 0,8 procenta nakažených. Počítá s tím, že do budoucna o něco stoupne. Věkový průměr obětí nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, je 80 let. Velké většině osob, které nemoci dosud podlehly (506 z 583), bylo přes 70 let. Nejmladší oběti bylo 28 let a zdravotní problémy měla už před současnou epidemií.

Zhruba stodesetitisícová Jena s povinností nosit ochranu úst počítá za týden. Bude platit v obchodech, městské dopravě a v budovách, jako jsou třeba městské úřady. Cílem opatření je ochránit zaměstnance pracující na těchto místech.

O podobném kroku se diskutuje i v Berlíně, který zároveň zvažuje, jaké pokuty zavést v případě porušení protiepidemiologických opatření. Ve hře je třeba pokuta ve výši 50 až 500 eur za nedodržení minimálního odstupu 1,5 metru na veřejných místech nebo pokuta až 500 eur v případě, že se někdo bude nacházet v jiném bytě než v tom svém.

V německé metropoli se dnes v době rychlého šíření koronaviru uskutečnila výjimečná manifestace. Na Alexandrově náměstí v blízkosti známé televizní věže umělec Rainer Opolka vystavil bronzové sochy skákajících vlků a manifestoval za dodržování nařízeného odstupu mezi lidmi. Berlín akci povolil, protože byla nahlášena s pouhými dvěma účastníky, což je nyní maximální počet lidí, kteří se mohou scházet na veřejných místech.

Na další postup epidemie se připravují nemocnice v celém Německu. Ministr zdravotnictví Jens Spahn informoval o tom, že volných je už 45 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče. Před začátkem epidemie jich bylo jen asi deset procent z celkových 28.000.

Vláda také počítá s tím, že do budoucna se bude v Německu vyrábět více ochranných pomůcek pro lékaře. "Je nám k ničemu, když jsme odkázáni na produkty z Číny," míní ministr vnitra Horst Seehofer. Jeho kolega, ministr financí Olaf Scholz, chystá podporu firmám, které nyní začnou s výrobou ochranných masek.

V Rakousku je už přes 10.000 nakažených, ve Švýcarsku 16.000

V Rakousku dnes počet potvrzených případů nákazy koronavirem překonal hranici 10.000. Nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, v zemi podlehlo už 128 lidí. Uzdravilo se 1095 nakažených, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, které vedou společnou statistiku, je k dnešnímu dni více než 16.000 potvrzených případů nákazy a 373 mrtvých. Rakousko od pondělí zavede povinnost nosit do obchodů roušky, Švýcarsko podobný krok nechystá.

V Rakousku testy nákazu koronavirem potvrdily již u 10.019 lidí. V nemocnicích se léčí 1110 osob a 198 z nich je na jednotkách intenzivní péče. Dohromady bylo v alpské republice provedeno 52.344 testů na přítomnost koronaviru.

Nejvíce nakažených má nadále spolková země Tyrolsko, která sousedí s Itálií (2334). Následují Dolní a Horní Rakousy (1629 a 1599), které hraničí s Českem. Až na třetím místě tabulky je hlavní město Vídeň, které má 1390 potvrzených případů nákazy.

"Je jasné, že se nyní nacházíme ve fázi, která je trochu klidem před bouří," varoval dnes v rozhovoru s internetovou televizí oe24.TV rakouský kancléř Sebastian Kurz. Dodal, že Rakousko včasnými opatřeními odvrátilo mnohé z toho, co se děje v Itálii či ve Španělsku. "Ale bouře je ještě před námi. Kapacity na jednotkách intenzivní péče jsou zkrátka omezené a od určitého počtu pacientů nastane přetížení," dodal Kurz.

V pondělí rakouská vláda ohlásila další zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. V obchodech s potravinami a drogeriích s prodejní plochou větší než 400 metrů čtverečních budou moci lidé nakupovat již jen v rouškách. V platnost nařízení vstoupí v pondělí 6. dubna.

Ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku za posledních 24 hodin vzrostl počet potvrzených případů nákazy koronavirem o 600 na 16.176. Nemoci COVID-19 podlehlo 373 lidí. Pondělní statistika uváděla 295 obětí.

Ředitel Spolkového zdravotního úřadu (BAG) Daniel Koch dnes řekl, že situace ve Švýcarsku se uklidní zřejmě až počátkem léta. Na rozdíl od Rakouska, ale i Česka či Slovenska, Švýcarsko povinnost nosit roušku na veřejnost zavádět nehodlá. Podle ministra zdravotnictví Alaina Berseta se totiž zatím neprokázalo, že by roušky nějak výrazně před virem chránily.

Povinnosti krýt si nos a ústa při vstupu do obchodů, kterou zavádí Rakousko, vyvolala debatu o rouškách také v Německu. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes odmítl, že by se mohl v Rakousku inspirovat. "V současné situaci není zavedení takové povinnosti nutné," řekl. Na rozdíl od švýcarského kolegy ale Spahn účinnost roušek v boji s koronavirem nezpochybnil. Mohou podle něj "skutečně být pomocí při snaze zpomalit šíření viru".

Až sedm let vězení za porušení karantény, rozhodli ruští poslanci

Ruští poslanci dnes - hned ve třech čteních - schválili za nynější koronavirové krize zákon, který hrozí za porušení karantény až sedmi lety za mřížemi. Oznámila to agentura Interfax. Zákon, který počítá také s pěti lety vězení za šíření vědomě lživých informací, ještě mají schválit senátoři a podepsat prezident Vladimir Putin, aby mohl vstoupit v platnost.

Nejtvrdší trest - až sedm vězení - hrozí narušiteli karantény či jiných pravidel v případě, že v důsledku jeho počínání se nakazili a zemřeli přinejmenším dva další lidé.

V případě smrti jednoho člověka či vytvoření hrozby masového onemocnění zákon počítá s pokutou sahající od jednoho do dvou milionů rublů (asi 317.000 až 635.000 Kč), anebo pěti lety za mřížemi. Za pouhé porušení předloha počítá s pokutami ve výši 500.000 až 700.000 rublů - anebo až s dvěma lety odnětí svobody.

Zákonodárci pozměnili rovněž sankce za porušení epidemiologických předpisů či nepodřízení se pravidlům stavu nouze, ukládané ve správním řízení. Občanům a právnickým osobám tak mohou za prohřešky hrozit pokuty v řádu desítek a stovek tisíc rublů.

V Rusku se během uplynulých 24 hodin dalších 500 lidí nakazilo koronavirem. Celkový počet potvrzených případů nákazy tak vzrostl na 2337. Zemřelo dalších osm lidí, čímž počet obětí nemoci COVID-19, způsobované koronavirem, stoupl na 17, oznámila dnes ruská média s odvoláním na operativní štáb. Již polovina ruských regionů podle agentury TASS přijala přísná opatření po vzoru Moskvy, kde lidé nesmějí opouštět byty s výjimkou nejnutnějších nákupů v nejbližším obchodě či lékárně, vyvenčení psa a vynesení smetí, anebo vyhledání nutné pomoci.

Slovensko věří, že bude mezi zeměmi, jež nejlépe zvládly pandemii

Slovensko očekává, že díky zavedení přísných omezení se zařadí mezi pětici států, kterým se nejlépe podaří zvládnout pandemii způsobenou koronavirem. Vyplývá to z nejnovější studie státního Institutu zdravotní politiky, jejíž závěry dnes novinářům představil jeho šéf Martin Smatana. Podle premiéra Igora Matoviče by zdravotnictví mělo zvládnout nápor pacientů při vrcholu pandemie nemoci COVID-19. Za jednu z možností, jak porazit pandemii, označil zastavení veškeré činnosti v zemi kromě například kritické infrastruktury na dobu asi tří týdnů.

"Opatření jsou nevyhnutelná. Pokud se nám to podaří udržet, tak věříme, že budeme mezi pěti nejlepšími zeměmi, jako je například Singapur, Tchaj-wan nebo Jižní Korea, kterým se to podaří efektivně zvládat," uvedl Smatana. Vyjádřil přesvědčení, že Slovensku se prakticky podařilo vyhnout se situaci, jaká nastala ve Španělsku či Itálii, které se potýkají se značným počtem nemocných a úmrtí.

Slovensko v polovině března například zavřelo školy, řadu různých prodejen, poskytovatelů služeb a zakázalo pořádat hromadné sportovní, kulturní a společenské akce. Později zavedlo povinné nošení roušek nebo jiného způsobu překrytí nosu a úst na veřejnosti. Úřady od začátku tohoto týdne sice rozšířily okruh maloobchodních prodejen, které mohou mít otevřeno, zároveň ale zpřísnily pravidla jejich provozu. Například stanovily limit na počet zákazníků, kteří mohou být v jednom okamžiku v prodejně. Toto opatření v pondělí způsobilo fronty před prodejnami.

"Opatření mají reálný smysl. Opatření jsou proto, abychom se chránili vzájemně, abychom chránili důchodce, abychom eliminovali v první řadě škody na našich životech," řekl Matovič na tiskové konferenci se Smatanou.

Pětimilionové Slovensko zaznamenalo dosud 363 potvrzených případů infekce. Země zároveň začala zvyšovat počty testů, ve kterých v přepočtu na obyvatele zaostávala i za Českem. Podle Matoviče při očekávaném vrcholu pandemie za zhruba čtyři měsíce by Slovensko mohlo zvládnout odhadovaný počet vážně nemocných, kteří budou kvůli nemoci COVID-19 potřebovat napojení na umělou plicní ventilaci. V té době by země měla mít asi 1000 plicních ventilátorů, tedy zhruba dvojnásobek stávající kapacity. Stát hodlá dokoupit technické vybavení i vyškolit potřebný personál.

Předseda vlády nastínil různé možnosti opatření proti šíření pandemie. Nejtvrdší z nich by bylo "vypnutí" veškeré činnosti v zemi s výjimkou provozu základní infrastruktury na dobu asi tří týdnů, což by si podle něj ale vyžadovalo celospolečenskou shodu. Jinou možností je zavedení povinné karantény pro rizikové skupiny obyvatel, například seniory. Bez nových opatření by stávající omezení mohla podle něj trvat dlouhou dobu, naznačil například až roční přerušení výuky na školách.

V Nizozemsku se počet obětí koronaviru vyšplhal přes 1000

Nizozemsko má už více než 1000 obětí nákazy koronavirem. Za poslední den se tam počet mrtvých zvýšil o 175 na 1039. Informoval o tom dnes Nizozemský ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM). Nakažených je v zemi 12.595, o 845 více, než v pondělí.

Počet úmrtí pacientů s nemocí COVID-19 se dnes zvýšil nejvíce za poslední dny. V pondělí a v sobotu se bilance mrtvých zvýšila o 93, v neděli o 132.

Podle RIVM se nyní nachází přes 4700 nakažených lidí v nemocnicích. V kritickém stavu na jednotkách intenzivní péče je 1068 z nich. Nizozemsko, kde žije asi 17 milionů lidí, má k dispozici zhruba 1600 lůžek intenzivní péče.