Ve Španělsku prudce ubylo turistů, nezaměstnanost je na vzestupu

Madrid - Počet zahraničních turistů, kteří v listopadu přijeli navštívit Španělsko, meziročně klesl o 90 procent. Oznámil to dnes místní statistický úřad. Na vině jsou cestovní omezení, která kvůli šíření nového koronaviru zavedly španělské úřady i většina dalších zemí v Evropě i jinde. Nedobrá situace v turistice, která je ve Španělsku významným odvětvím, se podepsala i na trhu práce. Po sedmi letech poklesu tak loni nezaměstnanost opět vzrostla.

Za prvních 11 měsíců loňského roku Španělsko navštívilo asi 19 milionů turistů ze zahraničí. To je zhruba o 78 procent méně než ve srovnatelném období předchozího roku. Turisté v listopadu také utratili o 91 procent peněz méně než před rokem.

Ministerstvo práce uvedlo, že pandemie zastavila příznivý vývoj na trhu práce, kde se nezaměstnanost až do loňska sedm let snižovala. To se ale změnilo, když úřady začaly vynucovat omezení pohybu a částečně i některých podnikatelských aktivit. Počet lidí registrovaných na úřadech práce jako nezaměstnaní se tak v prosinci zvýšil na 3,89 milionu, což proti prosinci předchozího roku představuje nárůst o 22 procent. Znamená to, že bez práce je tam dalších 724.532 lidí.

U nezaměstnanosti je to nejvýraznější nárůst od roku 2009, kdy se Španělsko i další země potýkaly s dopady globální finanční krize. Od roku 2013 lidí bez práce každoročně ubývalo s tím, jak se země vzpamatovávala z finanční krize.

Prosinec byl třetím měsícem v řadě, kdy se nezaměstnanost ve Španělsku kvůli protikoronavirovým omezením zvyšovala. V září se situace přechodně zlepšila, protože uplatnění našlo více učitelů a rovněž zaměstnanců státní správy. Náměstek pro zaměstnanost Joaquín Pérez Rey odhaduje, že průměrná míra nezaměstnanosti ve Španělsku za loňský i přes nárůst pravděpodobně nepřekročila 16 procent. Předběžná data budou oznámena později.