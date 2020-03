Ve Španělsku přes 72.000 nakažených, Itálie má přes 10.000 obětí

Británie má již více než 1000 obětí koronaviru

Počet obětí nákazy koronavirem ve Velké Británii překročil tisícovku a dosáhl 1019, uvedly dnes tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Během posledních 24 hodin v ostrovní zemi podlehlo nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, 260 lidí. Počet potvrzených případů nákazy dnes ráno přesáhl 17.000, oproti 14.543 z pátečního rána.

Experti očekávají další zhoršení situace. Pokud Británie udrží počet úmrtí pod 20.000, "zvládneme to (koronavirovou krizi) velmi dobře", odpověděl na otázku ohledně "italského scénáře" v království ředitel zdravotnického systému NHS Stephen Powis na tiskové konferenci v sídle předsedy vlády. "Pokud to bude méně než 20.000, bude to dobrý výsledek, přestože každá smrt je tragédie a neměli bychom se s tím spokojit," řekl.

Dodal, že kapacita jednotek intenzivní péče v Londýně dosud není zcela zaplněna. Zdravotníci podle něj připravili operační sály a prostory pro zotavenou kriticky nemocných pacientů, takže kapacita londýnských nemocnic se tím téměř zdvojnásobila.

Ve Švýcarsku podle ministerstva zdravotnictví počet mrtvých stoupl z pátečních 197 na 235. Počet potvrzených případů rovněž stoupl, a sice na 13.231.

V Nizozemsku zemřelo dalších 93 lidí, celkový počet obětí činí 639, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Přibylo také 1159 nově potvrzených případů, což ale představuje menší přírůstek než v pátek. Pokud tento vývoj bude pokračovat, bude možné to podle Nizozemského ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) považovat za potvrzení, že opatření proti šíření nákazy fungují. Země zatím potvrdila 9762 případů.

Pandemie v Evropě už zabila více než 20.000 lidí, napsala dnes odpoledne agentura AFP s odvoláním na vlastní výpočty, vycházející z oficiálních údajů. "Starý" kontinent s 20.059 mrtvými (z 337.632 případů nákazy) je nejvíce postižený nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Nejvíce zasaženy jsou Itálie a Španělsko, na které připadají skoro tři čtvrtiny evropských obětí, dodala AFP.