Ve Španělsku nebudou muset turisté od 1. července do karantény

Madrid - Turisté, kteří od 1. července přijedou do Španělska, nebudou muset do karantény - podle místních médií to dnes potvrdila španělská vláda. Už o víkendu oznámil španělský premiér Pedro Sánchez, že Španělsko očekává turisty od července, aniž by blíže určil termín či podmínky, za jakých to bude možné.

Dvoutýdenní izolaci pro lidi, kteří přijedou do Španělska, zavedla od 15. května vláda s tím, že by toto opatření mělo platit po dobu nouzového stavu. Ten zatím platí do 7. června a není jasné, zda se bude prodlužovat. Postupné uvolňování koronavirových omezení, zavedených spolu s nouzovým stavem v polovině března, vláda naplánovala až do druhé poloviny června.

Do Španělska zatím smí cestovat jen Španělé, lidé s trvalým pobytem a přeshraniční pracovníci, připomněl dnes deník El Periódico. Ti musí od 15. května zůstat po příjezdu dva týdny v místě svého pobytu; vycházet mohou jen na nákup potravin a léků či k lékaři, a to vždy s rouškou. Deník El País už dříve uvedl, že dodržování tohoto nařízení lze ovšem jen těžko kontrolovat.

Ani domácí turistická sezóna ve Španělsku nezačne dříve než koncem června, kdy se má podle dosavadního plánu dovršit uvolňování omezení v zemi, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace. I uvnitř Španělska smí totiž jeho obyvatelé zatím volně cestovat jen v rámci svých domovských provincií, mimo ně pouze kvůli zdůvodněným pracovním povinnostem.