Ve snímku Zrcadla ve tmě se mladý pár snaží zachránit svůj vztah

Praha - Filmový debut režiséra, scenáristy, producenta a autora hudby Šimona Holého Zrcadla ve tmě je příběhem mladé dvojice, která se snaží zachránit svůj skomírající vztah. Hlavní hrdinkou je mladá tanečnice Marie (Alena Doláková), která hledá svoje místo v životě, porozumění sobě sama a obtížně hledá vztahy s nejbližšími osobami v životě. Celovečerní prvotina režiséra Holého přináší pohled na vztahy, sny a starosti lidí okolo třicítky.

Distribuční premiéra filmu se uskuteční 30. září. Ještě předtím však po soutěži v sekci Na východ od Západu na letošním 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary absolvuje 25. září soutěžní klání na 34. ročníku festivalu Finále Plzeň. Po premiéře se Zrcadla ve tmě vydají také na další festivaly doma i v zahraničí.

"Film Zrcadla ve tmě vznikl jako reakce na posledních deset let mého života. Do filmu jsem třeba zakomponoval dramatickou situaci, která mě napadla při plnění úkolu z přijímaček na FAMU. Zaujala mě tehdy myšlenka, co by se stalo, kdyby Maryša, Heda Gablerová a Nora byly sestry. Ta teze mě fascinovala a zůstala se mnou po celou dobu studií, až se nakonec po letech do filmu přeci jen dostala," uvedl Holý.

Černobílý snímek měl být původně muzikálem a jeho hlavním tématem byla průměrnost. "Vybral jsem si tři stavební kameny, které ten film předurčovaly k tomu, že na něj nezískáme peníze, protože není barevný, muzikál v Česku není úplně trendy žánr a téma průměrnosti je úplně to nejhorší, co si snad může člověk vybrat. A to jsem ještě producentovi Honzovi Macolovi neřekl, že chci, aby se hlavní hrdinka toho filmu za celou dobu nikam neposunula a zůstala průměrná. Tím naše debata o tomhle námětu tehdy skončila. Nějak mi ale v hlavě zůstal. Jen jsem dlouho nevěděl, jak takový film zpracovat," sdělil Holý.

Všechny muzikálové scény byly nakonec vystřiženy. Holý napsal scénář, snímek režíroval, produkoval a složil k němu hudbu. Na soundtracku k filmu se podílelo mnoho zástupců současné tuzemské hudební scény, jako je Klára Vytisková, Never Sol, Terra, Hellwana, Eva Pašuldová či Ester Geislerová. Koproducentkou a kameramankou filmu je Jana Hojdová, s níž Holý spolupracuje už od školních let. Oba se rozhodli pro statickou kameru a černobílý obraz.

Holý vystudoval režii na FAMU, kde během studií natočil několik krátkých filmů. Byl porotcem sekce NEST na festivalu v San Sebastian a na festivalech Mezipatra a Febiofest. Věnuje se také filmové hudbě – za hudbu k filmu Všechno bude režiséra Olma Omerzua byl nominován na cenu Český lev a na vlnách Radia Wave uvádí pořady Kompot a On-Air. Momentálně pracuje na dvou celovečerních filmech – Thinking David a Chica Checa. V březnu 2021 měla premiéru druhá série populárního podcastového seriálu Zkouškový, který režíroval a společně s Terezou Novákovou napsal.