Ve Sněmovně začalo další dějství sporu o změny ve výběru radních ČT a ČRo

Praha - Ve Sněmovně začalo dnes dopoledne další dějství sporu při schvalování sporných změn ve výběru radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Opoziční poslanci v souvislosti s vládní novelou znovu obviňovali koaliční tábor ze snah o kontrolu dvojice veřejnoprávních médií a letošní volby generálního ředitele ČT. Podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba se už debata točí v kruhu. Před dvěma týdny se Sněmovna nedostala k hlasování ani po zhruba 4,5 hodiny diskuse.

"Začínáme se tady točit v kruhu. Obávám se, že to budeme dělat dalších pět hodin," poznamenal Jakob. Koalice přitom podle něho jasně zdůvodnila, proč jsou změny ve výběru televizních a rozhlasových radních důležité, zazněly i opoziční argumenty. "Apeluji na to, abychom jednali tak, jak se jednat má," vyzýval Sněmovnu Jakob. Do řádné debaty se v tu dobu hlásilo 16 poslanců.

"Chcete mít pod kontrolou média veřejné služby. Všichni to vědí a akceptují, kromě vládní koalice," řekl Aleš Juchelka (ANO). Opozice podle jeho kolegy z klubu Patrika Nachera dosud nedostala odpověď na otázku, proč vládní tábor se schvalováním novely tak spěchá. Recept na to, aby se Sněmovna přestala "točit v kruhu", vidí ve stažení nebo odročení schvalování změn.

Opoziční poslanci navíc podezírají koalici z toho, že schválně zatím nenechala ve Sněmovně projednat dvojici výročních zpráv Rady České televize. Pokud by dolní komora dvě zprávy zamítla, mohlo by to vést k odvolání celé současné Rady ČT. Jakob nabízel, že koalice k vyvrácení obav nechá dvojici zpráv zařadit k projednání v pátek, pokud dnes Sněmovna novelu schválí. Podle názoru opozice ale měly být zprávy přijaty už dřív. "Nabídka je jednoduše špatná," komentoval Jakobovu iniciativu Juchelka.

Do volby radních ČT a ČRo zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Počet televizních radních se má v této souvislosti zvýšit o tři na 18. Zpřísnit se má také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Koaliční politici tvrdí, že cílem novely je posílit odolnost obou veřejnoprávních médií. Posílení nezávislosti a stability médií veřejné služby vidí zejména v tom, že nově nebude možné odvolat rady jako celek, ale jen jejich jednotlivé členy.