Ve Sněmovně vznikne pracovní skupina, která má předcházet obstrukcím

Ilustrační foto - Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová hovoří 16. února 2022 v Praze na schůzi Sněmovny. Poslanci SPD dosud obstrukcemi oddalují opětovné projednání pandemické novely, kterou vetoval Senát a jež by měla být prvním bodem schůze. K hlasování o podobě programu schůze se dolní komora dosud nedostala. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Ve Sněmovně vznikne pracovní skupina, která by měla bránit paralýze dolní komory obstrukcemi, řekla Deníku N předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Řídit by ji měl místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Skupina by se měla zabývat i potenciálními změnami jednacího řádu. Činnost komory v posledních měsících opoziční obstrukce několikrát zcela zablokovaly.

Sněmovnu letos zbrzdily obstrukce například v únoru, kdy opoziční SPD blokovala přijetí novely pandemického zákona. Hnutí bojovalo v posledních týdnech i proti snížení plateb za státní pojištěnce, stejně tak mu vadí i možné zavedení korespondenční volby. Opozice brzdila i odklad účinnosti klíčových částí nového stavebního zákona či projednávání novely zákona o střetu zájmů. Výjimkou nejsou dlouhé pauzy pro porady klubů či několikahodinové přednášení návrhů ohledně programu jednání.

Nynější situace není podle Adamové již obstrukcí, ale paralýzou. "V každém volebním období je nějaké téma nebo dvě, které si opozice vybere jako klíčové a řeší ho obstrukcemi. Jenže hnutí ANO, v některých případech i SPD, si jich takto vybralo už asi sedm," řekla Adamová Deníku N. Pracovní skupina se má pokusit o dohodu mezi kluby, na její závěry by pak navazovala jednání sněmovního grémia.

Skupina se podle šéfa lidoveckého poslaneckého klubu Marka Výborného bude zabývat i novelizací jednacího řádu. "Z toho, jakým způsobem je využíván k obstrukcím, vyplývá, že je potřeba jednací řád změnit," uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Adamová v té souvislosti připomněla, že také jednací řád je zákonem, takže i projednávání jeho novely lze obstruovat.

V závěru minulého týdne Sněmovnu podle Výborného odblokovala dohoda vládních klubů s opozicí. Výborný věří tomu, že podobně by komora mohla fungovat i dál. Adamová však připouští i variantu, že by koalice prosazovala své návrhy silou, například na jednotlivých mimořádných schůzích. "V případě mimořádné schůze se program nedá měnit a doplňovat, tam si ušetříme hodiny projevů. Samozřejmě můžou být ty s přednostním právem, ale těch je omezené množství," vysvětlila Adamová.