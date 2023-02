Ve Sněmovně se rozhořel spor kvůli stavu legislativní nouze

Praha - Ve Sněmovně se dnes dopoledne rozhořel spor kvůli vyhlášenému stavu legislativní nouze, v němž chce vláda zrychleně schvalovat sporný návrh na omezení mimořádné červnové valorizace důchodů. Odmítavé reakce opozičních poslanců vyvolala slova předsedy lidoveckých poslanců Marka Výborného o tom, že bez včasného přijetí penzijní novely hrozí státu značné hospodářské škody. Dolní komora musí trvání stavu legislativní nouze potvrdit a do řádné debaty jen k této záležitosti se aktuálně hlásí šest desítek zákonodárců.

Vláda podle Výborného nikdy nezpochybňovala letošní mimořádné zvýšení důchodů související s mírou růstu cen. Očekávala podle něho, že celkové náklady budou 15 miliard, nejvýše 20 miliard korun. Lednová inflace ale podle Výborného překročila předpoklady a odhad nákladů valorizace penzí vzrost na 35 miliard korun. "Hrozí značné hospodářské škody," prohlásil Výborný, který legislativní nouzi označil za krajní nástroj.

"Rovnice, že důchodce se rovná hospodářská škoda, je absurdní," komentovala vystoupení Zuzana Ožanová (ANO). Obdobně se vyjádřil Jan Hrnčíř (SPD), podle kterého je připodobňování penzistů k pohromám nesmysl. "Jestli si myslíte, že je valorizace důchodů ohrožením této republiky, že je ohrožením lidským práv nebo že hrozí hospodářské škody, tak to jste hodně na omylu. Okradete české důchodce," poznamenal Jaroslav Foldyna (SPD). Výborný se proti takové interpretaci svých slov ohradil.

Někteří poslanci ANO tvrdili, že bylo dostatečně dlouho předem zřejmé, že lednová inflace bude vysoká. Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová vyzvala vládu k tomu, aby důchodovou novelu ze Sněmovny stáhla, v případě přijetí podle ní skončí u Ústavního soudu. "Vyhnete se obrovské ostudě," řekla. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) varoval před dopady mimořádné červnové valorizace penzí podle nynějších zákonných pravidel na státní rozpočty v dalších letech. "Stane se z toho trvalý valorizační výdaj," uvedl.

Průměrný měsíční důchod vzroste podle novely od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

Vláda trvá na nutnosti snížení valorizace důchodů, opozice potvrdila obstrukce

Vláda si je podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vědoma nepopulárnosti snížení mimořádné valorizace penzí. Když to ale neučiní, budou náklady každým rokem vyšší kvůli promítnutí navýšení do dalších valorizací. Už v příštím roce by bez snížení znamenalo výdaj dalších 60 miliard korun ze státního rozpočtu, uvedl na tiskové konferenci před jednáním pléna Sněmovny. Šéfka opozičního klubu ANO Alena Schillerová vyzvala návazně vládu ke stažení návrhu. ANO podle ní nabízí debatu o změně valorizačního výpočtu k 1. lednu. Potvrdila, že rozpravu o současném návrhu bude opozice zdržovat, jak to půjde. Poslanci ANO budou načítat pozměňovací návrhy, využijí i různé procesní možnosti. Také SPD bude jednání o "asociálním návrhu" blokovat, potvrdil šéf hnutí Tomio Okamura. Připraveno má 102 pozměňovacích návrhů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zopakoval, že po červnovém navýšení podle vládního návrhu poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě vzroste nad 50 procent. Stanjura doplnil, že v porovnání s čistou pak bude vyšší než 60 procent.

Opozice už ohlásila dosud největší obstrukce a poslance tak pravděpodobně čekají i noční jednání. Spory budí i to, že dolní komora má na žádost vlády projednat omezení růstu penzí zrychleně ve stavu legislativní nouze. Pokud bude předloha přijata, pravděpodobně skončí u Ústavního soudu. Strany vládní koalice mají ve Sněmovně na její prosazení hlasů dostatek. Podle Stanjury a Jurečky se kabinet "poctivě pokusil" po zveřejnění míry inflace v lednu o racionální debatu s opozicí, ta ale začala argumentovat a vyhrožovat Ústavním soudem. "Na racionální jednání jsou třeba dvě strany," uvedl Stanjura.

Vláda podle Schillerové jedná protiústavně hned ve dvou směrech. Jednak chce každého důchodce letos připravit průměrně o 7000 korun tím, že nepostupuje podle zákona, k tomu zneužívá institut stavu legislativní nouze. "Bojujeme i za právní stát, aby byla dodržována Ústava ČR," řekla. Podmínky stavu legislativní nouze nejsou podle ní naplněny. Připomenula, že Stanjura v neděli uvedl, že v letošním rozpočtu by i na mimořádnou valorizaci v plné výši peníze našel. Okamura na tiskové konferenci zopakoval, že se hnutí SPD obrátí v případě přijetí normy na Ústavní soud, vláda podle něj měla dost času na přípravu valorizace, nejsou proto naplněny podmínky pro jednání ve stavu legislativní nouze. Opoziční kluby se podle Schillerové nedomluvily na společném postupu, nevyloučila ale spolupráci s SPD například v jednáních o délce přestávek.

Poslanci SPD chtějí zvýšit zásluhovou část důchodu o 2,3 procenta, tedy stejně jako vláda. Zatímco kabinet chce nad to přidat každému penzistovi 400 korun, podle poslanců SPD by měla být tato pevná částka zhruba o tisícikorunu vyšší. Každá z jejich úprav předpokládá jinou sumu s korunovými rozdíly. Z hnutí ANO zaznívá, že obstrukce potrvají nejméně do pátku.

Jen do debaty o potvrzení trvání stavu legislativní nouze se písemně přihlásily podle sněmovního tři desítky poslanců. Obdobný počet členů dolní komory chce vystoupit před hlasováním o tom, zda Sněmovna novelu projedná v takzvaném zkráceném řízení, tedy s vynecháním prvního čtení.

Na stav legislativní nouze a na možnou zpětnost účinnost předlohy se ozývá kritika i od některých koaličních zástupců v horní komoře, v němž má vládní tábor značnou převahu. Pochyby ve stejném duchu už vyjádřil také Petr Pavel, který by měl novelu už jako nový prezident dostat k podpisu. Vyjádří se k ní ale až potom, co složí slib a ujme se funkce hlavy státu.