Ve Sněmovně se rozhořel spor kvůli ruské vakcíně Sputnik

Praha - Ve Sněmovně se dnes rozhořel spor kvůli ruské vakcíně proti koronaviru Sputnik V. Komunisté vyčítali ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO), že ji odmítá posoudit bez schválení evropskou lékovou agenturou. Ministr zopakoval, že dočasnou výjimku neudělí. Jeho postoj podpořili poslanci části opozice, zejména ODS, Pirátů, lidovců a TOP 09. Sněmovna debatu o očkování přerušila, vrátí se k němu za dva týdny.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček uvedl, že odvolávání se na evropskou lékovou agenturu pokládá za výmluvy. Část obyvatel se chce ruskou vakcínou podle něho očkovat. Prezident Miloš Zeman to řekl dostatečně jasně, uvedl Ondráček. Zeman označil Blatného a ředitelku českého lékového ústavu Irenu Storovou za hlavní překážky pro dodávky Sputniku V a chce jejich odvolání. Odmítáním ruské vakcíny podle prezidenta nesou odpovědnost za zbytečná úmrtí lidí v Česku na covid-19.

"Třeba je ta vakcína dobrá, ale pokud to nemáme potvrzené, nesmíme výjimku udělit," řekl Bohuslav Svoboda (ODS). Pirátští poslanci Jan Lipavský a Tomáš Martínek zdůrazňovali, že je třeba měřit všem výrobcům stejným metrem a nechápou, proč by měl být zvýhodněn ruský výrobce. Podle Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) není certifikace šikana. "Jedná se o bezpečnost našich lidí," zdůraznil.

Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek uvedl, že Sputnik V jako očkovací látku nikdo nekritizuje. "Pouze mluvíme o tom, že existuje standardní postup, který musí být zachován," uvedl.

Ondráček ale zmiňoval krácení dodávek schválených vakcín. "Raději nás necháte vymřít," prohlásil. Podle Hany Aulické Jírovcové (KSČM) vláda nedokáže zajistit to, co slibovala.

Poslanec ANO Rostislav Vyzula situaci glosoval slovy, že lidé jsou hladoví, chleba je málo, ale neznamená to, že se začne dělat chleba z hlíny. Blatný uvedl, že si přeje, aby Sputnik schválení od evropské lékové agentury dostal. Pochybuje ale o tom, že by ruský výrobce dokázal rychle dodat miliony vakcín.

Blatný také řekl, že ke konci června by mělo dorazit do Česka tolik vakcíny, že by stát mohl naočkovat oběma dávkami šest milionů lidí. "Když dospělá populace je někde kolem osmi milionů, tak těch šest milionů lidí je víc než požadovaných 60 až 70 procent, respektive to tomu odpovídá," uvedl. Do konce srpna má být podle ministra dodáno 16,5 milionu dávek, budou tak moci být naočkováni všichni dospělí.

Dosud do Česka dorazilo podle ministra půldruhého milionu dávek schválených vakcín. V dubnu by podle něho mělo být očkováno nejméně 70.000 lidí denně, tedy zhruba dvojnásobek nynějšího počtu.