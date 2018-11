Demokratka Alexandria Ocasiová-Cortezová (29 let), nejmladší žena v dějinách zvolená do Sněmovny reprezentantů. Uspěla v jednom z newyorských obvodů.

Washington - Už před definitivním sečtením volebních výsledků z úterních amerických parlamentních voleb je jasné, že Sněmovna reprezentantů bude o něco pestřejší než v předcházejících letech. Rekordní bude například počet žen, které se stanou kongresmankami. Zatímco dosavadní rekord byl 84, nyní to bude nejméně 89 žen. Do Sněmovny reprezentantů Spojených států se dostala také nejmladší žena v dějinách, první dvě muslimky či první dvě ženy z řad původních obyvatel Severní Ameriky. V Coloradu bude guvernérem vůbec poprvé muž, který se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci.

Nejmladší ženou v dějinách, která byla zvolena do Sněmovny reprezentantů, se stala 29letá demokratka Alexandria Ocasiová-Cortezová. Dcera přistěhovalců získala v jednom z newyorských volebních obvodů 78 procent hlasů. Jen o pár měsíců starší je Abby Finkenauerová, jež získala křeslo v Iowě. Slavnostní přísahu v lednu příštího roku složí ve Sněmovně reprezentantů coby čerstvá třicátnice.

Další prvenství mají na svém kontě demokratky Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová ze států Michigan a Minnesota, které se staly prvními muslimskými ženami ve Sněmovně reprezentantů. Dvaačtyřicetiletá Tlaibová pochází z Detroitu, do USA přišli její palestinští rodiče. Dějiny psala již v roce 2008, kdy se jako první muslimka dostala do sněmovny státu Michigan. Šestatřicetiletá Omarová pochází ze Somálska, odkud její rodina utekla před občanskou válkou, když jí bylo osm.

Demokraté mají na svém kontě i další prvenství. Sharice Davidsová z Kansasu a Deb Haalandová z Nového Mexika se staly prvními kongresmankami, které pochází z řad původních obyvatel Severní Ameriky. Davidsová je průkopnicí i v dalších ohledech. Ve Sněmovně reprezentantů v její osobě usedne první lesbická žena z Kansasu a zřejmě i první bývalá profesionální zápasnice.

Stát Colorado bude mít po těchto volbách v čele prvního guvernéra, který se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci. Hlasování tu vyhrál 43letý Jared Polis, který je od roku 2009 kongresmanem. Se svým partnerem vychovává dvě děti.

Průkopnická role naopak nepřipadne demokratce Christine Hallquistové, která se ucházela o post guvernérky ve státě Vermont a podlehla v souboji republikánovi Philovi Scottovi. Pokud by Hallquistová zvítězila, mohla být první transgenderovou osobou v guvernérské funkci.

Voliči do parlamentu USA poslali nové tváře, ale i ostřílené politiky. V Texasu křeslo v Senátu obhájil uchazeč o republikánskou nominaci do prezidentského klání z roku 2016 Ted Cruz, ve Vermontu uchazeč o nominaci demokratickou 77letý Bernie Sanders. Znovu byl do Senátu zvolen také Tim Kaine, který předloni po boku neúspěšné Hillary Clintonové usiloval o post viceprezidenta.

Ve státě Utah získal senátorské křeslo 71letý Mitt Romney, který byl republikánským kandidátem na prezidenta v roce 2012. Tehdy jej porazil Barack Obama a Romney se z vysoké politiky následně stáhl. V prezidentské kampani před volbami před dvěma lety patřil nově zvolený senátor ke kritikům nynějšího prezidenta Donalda Trumpa.