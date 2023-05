Praha - Ve Sněmovně je již návrh na zřízení vyšetřovací komise k hradním kauzám za éry bývalého prezidenta Miloše Zemana. Prověřit by měla podle zadání výkon pravomocí hlavy státu zajišťovaných prezidentskou kanceláří v národní bezpečnosti a zahraničích vztazích v letech 2013 až 2023. V komisi by podle návrhu mělo mít po jednom zástupci všech sedm poslaneckých klubů. Výsledky činnosti by měla komise předložit plénu do deseti měsíců od svého založení.

Návrh podepsalo podle jednoho z jeho iniciátorů Šimona Hellera (KDU-ČSL) pět desítek poslanců, potřeba je nejméně 40 poslaneckých podpisů. Návrh by měl být podle něho zařazen na program řádné sněmovní schůze, která začne koncem června. Heller doufá, že Sněmovna komisi založí. "Věřím tomu, že napříč koalicí to podpoří všichni koaliční poslanci," řekl ČTK.

"V uplynulých letech byla celá česká veřejnost a také většina politických představitelů svědky bezprecedentní devalvace úřadu prezidenta republiky. Jedním z nejviditelnějších projevů byly machinace, které prováděli čelní představitelé Kanceláře prezidenta republiky a blízcí političtí spojenci a lidští důvěrníci prezidenta Miloše Zemana," stojí ve zdůvodnění návrhu.

Iniciativa skupiny poslanců ke zřízení komise vznikla zejména v souvislosti s několika jednáními sněmovního bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě. Jednalo se o skartaci materiálu o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU. "Chceme se věnovat primárně bezpečnostním záležitostem," uvedl Heller. Zdůvodnění zmiňuje také "podivné majetkové machinace a podezřelé zadávání zakázek v Lesní správě Lány" a "nedůstojné chování k zaměstnancům v Kanceláři prezidenta republiky, které zahrnovaly i hrubý nátlak".

Komise by měla podle důvodové zprávy objasnit "pochybné či podezřelé jednání čelních představitelů Kanceláře prezidenta republiky" a dát prostor k vyjádření svědkům či poškozeným osobám. Zároveň jde o alespoň částečné narovnání důvěry občanů ve státní instituce, která byla kauzami a zneužíváním moci ze strany bývalého vedení prezidentské kanceláře silně otřesena, píše se v ní.

Sněmovní vyšetřovací komise má podle zákona právo opatřovat si podklady, vyžadovat vysvětlení a vyslýchat svědky. Z její činnosti může vzejít trestní oznámení.