Östersund (Švédsko) - Smíšenou štafetu biatlonistů na mistrovství světa v Östersundu pojedou ve čtvrtek v českých barvách Veronika Vítková, Markéta Davidová, Michal Krčmář a Ondřej Moravec. Pořadí úseků zatím není jasné, rozhodne se až po večerním tréninku. Informoval o tom server iDNES.cz.

V ženské části sestavy měla jistou pozici Davidová, která byla v aktuálním ročníku Světového poháru čtyřikrát na stupních vítězů v individuálních závodech. Pak se rozhodovalo mezi Vítkovou, která se letos běžecky trápí, a Evou Puskarčíkovou. Nakonec dal trenér žen Egil Gjelland přednost Vítkové. "Řekl bych, že to bylo docela na hraně," komentoval jeho rozhodování trenér mužů Vítek.

Roli podle něj hrála i skutečnost, kdo bude nominován do závodu smíšených dvojic, který bude mít příští týden premiéru na MS. Trenéři zatím preferují nasadit do této disciplíny jiné závodníky než do klasické smíšené štafety. "Kdyby tu měl někdo jet všechno, bude to blázinec," vysvětlil Vítek.

Při výběru mužské dvojice vsadil na jistotu. "Jsou to letos naši nejlepší kluci, mají v poháru nejvíc bodů. Ondra jel na mistrovství Evropy běžecky dobře ve vytrvalostním závodě. Celkově je našich pět kluků docela vyrovnaných a vybrat z nich dva nejlepší nebylo jednoduché, ale tito dva si start zaslouží nejvíc a já věřím, že jsou na tom i nejlépe," řekl.

Smíšená štafeta, ve které se čeští biatlonisté stali v roce 2015 mistry světa, se pojede ve čtvrtek v 16:15. V aktuální sezoně Světového poháru skončila česká smíšená kvarteta čtrnáctá v Pokljuce a šestá v Soldier Hollow. Ani jednou nejeli v sestavě, kterou trenéři nasadili na MS.