Bratislava - Udělali jsme maximum pro úspěšnou kampaň, řekl dnes novinářům jeden ze spolufavoritů slovenských prezidentských voleb Maroš Šefčovič. Místopředseda Evropské komise ale neodpověděl na dotaz ČTK, zda věří v postup do předpokládaného rozhodujícího druhého kola přímé volby. Soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin, který se v posledních sondážích popularity prezidentských kandidátů umístil na třetím místě za Šefčovičem, po odevzdání svého hlasu prohlásil, že do každého souboje vstupoval s očekáváním úspěchu.

"Mám velmi dobrý pocit, uvidíme, jak lidé rozhodnou. Udělali jsem maximum, abychom se dostali do druhého kola. Jedna věc je osobní pocit, rozhodnout ale mohou miliony voličů. Vůli lidí je třeba respektovat," řekl Šefčovič, jenž se spolu s rodinou zúčastnil voleb v jedné z bratislavských základních škol.

Šefčovič, kterého podporuje nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie, byl ještě na začátku února podle průzkumů veřejného mínění nejpopulárnější ze všech zájemců o funkci prezidenta. Později se ale do čela žebříčku popularity se značným náskokem dostala právnička Zuzana Čaputová, v jejíž prospěch se kandidatury vzdal původní spolufavorit voleb, vědec Robert Mistrík. Čaputová se dnes má do volební místnosti dostavit kolem 15:00 SEČ.

Dopoledne odevzdal hlas také kontroverzní soudce Harabin, který se netají svým kritickým postojem vůči Evropské unii. "Já jsem každý fotbalový a pingpongový zápas šel vyhrát. Nikdy jsem s nikým nekupčil, nepřipouštěl jsem jinou alternativu. Občané Slovenské republiky nechtějí islamizaci slovenské křesťanské rodiny, podle toho budou volit," řekl novinářům Harabin, který se v kampani označil za jediného národního kandidáta a který také varoval před údajně negativními dopady migrace na Slovensko.

Pokud dnes žádný ze 13 prezidentských kandidátů nezíská hlasy většiny všech registrovaných voličů, uskuteční se za dva týdny rozhodující druhé kolo. Do něj postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.

Podle slovenského ministerstva vnitra jen jedna obec oznámila využití možnosti otevřít volební místnost dříve než ve stanovených 07:00 SEČ. Hlasování skončí dvě hodiny před půlnocí a poté začne statistický úřad zveřejňovat průběžné výsledky. Jedna z volebních místností v Malackých na západě země se uzavře zhruba půl hodiny po oficiálním ukončení voleb, neboť kvůli absenci jednoho člena volební komise tam hlasování nezačalo včas.

Desítky tisíc Slováků, kteří žijí v zahraničí, se prezidentských voleb mohou účastnit pouze ve vlasti. Korespondenční volbu ani hlasování na svých ambasádách Slovensko při volbách prezidenta neumožňuje.

Slovenský tisk píše o důležitosti prezidentských voleb a noviny vybídly občany k účasti na hlasování. "Dnes je den, kdy nám budou muset naslouchat i ti, kteří náš hlas jinak ignorují. Nejsou to jen volby, ale i referendum o změně, o tom, kam patříme, co jsou naše hodnoty a kdo je bude nejdůstojněji reprezentovat," napsal list Sme. Deník Pravda zase uvedl, že prezident je prvním úředníkem země a symbolem toho, jaký by stát chtěl být doma i navenek. Na tom by podle listu mělo občanům záležet.