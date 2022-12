Ve skupině G se rozhodne o posledním osmifinalistovi MS, nejblíže je Švýcarsko

Dauhá - V pátek od 20:00 SEČ se na fotbalovém mistrovství světa rozhodne o posledním postupujícím do play off. Program úvodní fáze šampionátu v Kataru zakončí utkání skupiny G Brazílie - Kamerun a Švýcarsko - Srbsko. Dosud suverénní Jihoameričany mohou doprovodit do osmifinále stále všechny tři zbývající týmy, nejblíže k postupu má Švýcarsko.

Výběr země helvétského kříže má po dvou kolech na kontě tři body za výhru nad Kamerunem. Africký tým i Srbsko jsou po vzájemné přestřelce 3:3 o dva body zpět. Švýcarům ale v evropském souboji nemusí remíza stačit, pokud by Kamerun zdolal Brazílii o dvě branky.

"Důležité je, že máme situaci ve svých rukách. Ani při porážce s Brazílií jsme nepodali špatný výkon, máme se od čeho odrazit," uvedl trenér Murat Yakin, který by mohl vrátit do sestavy Xherdana Shaqiriho. Klíčový záložník týmu v posledním utkání kvůli drobnému zranění nehrál.

Na špatný zdravotní stav důležitých hráčů si stěžoval už v úvodu turnaje srbský kouč Dragan Stojkovič. Balkánský tým navíc ztratil dobře rozehraný duel s Kamerunem, ve kterém vedl už o dvě branky. "Udělali jsme dvě velké chyby v obraně, s hráči to otřáslo. Pozitivem je, že jsme se zlepšili oproti prvnímu utkání a že jsme dokázali zareagovat na úvodní gól soupeře," uvedl trenér, který usiluje o první postup Srbska do play off MS.

Oba týmy se střetly v závěrečném kole skupinové fáze i před čtyřmi lety na turnaji v Rusku. Švýcarsko v dosud jediném vzájemném duelu vyhrálo 2:1. Poslední zápas ve skupině neprohrálo čtyřikrát po sobě.

Kamerun nezvítězil na světovém šampionátu 20 let, pouze tříbodový zisk proti Brazílii ho ale udrží ve hře o první postup od MS 1990. Africkému celku už nepomůže brankářská jednička André Onana, který se podle médií nepohodl s trenérem Rigobertem Songem a na vlastní žádost tým opustil.

"Jsme na velkém turnaji a mým úkolem je upřednostnit tým před individualitami. André chtěl vyškrtnout z nominace, což jsme mu umožnili. Není to o jeho výkonech, ale musím chránit tým. Disciplinární pravidla platí pro všechny," uvedl Song.

Brazílii bude opět chybět hvězdný Neymar, zranění jsou také krajní beci Danilo a Alex Sandro. V sestavě "Kanárků" se dá očekávat více změn, jelikož favorit skupiny má postup jistý a blízko je i prvnímu místu.

"Ano, Neymar naší hře skutečně chybí. Má velkou kreativní sílu a je velmi efektivní. Máme ale hráče, kteří se můžou chopit příležitosti," prohlásil kouč Tite, jehož svěřenci vyhráli devět zápasů v řadě.

Týmy se utkají na mistrovství světa potřetí. V letech 1994 a 2014 vyhrála Brazílie 3:0 a 4:1.