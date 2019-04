Praha - Kolem dvou pětin všech dvouletých dětí v Česku bude zřejmě v příštím školním roce chodit do mateřské školy. Nárok na místo ve školce mít nebudou, s ním mohou rodiče počítat až od tří let dítěte. Pro zhruba 111.500 pětiletých bude předškolní vzdělávání povinné. Celkem by letos v září mohlo do školek nastoupit 374.800 dětí, a to včetně těch dvouletých. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství před zápisy do mateřských škol, které se uskuteční od 2. do 16. května. Na dotaz ČTK to sdělilo tiskové oddělení úřadu.

Podle odhadů ministerstva by do mateřinek mohlo od září chodit asi 47.100 dvouletých dětí, což by bylo kolem 41 procent všech dívek a chlapců v tomto věku. Školský zákon umožňuje přijímat takto malé děti do školek od roku 2005. Letos jich tam chodí přibližně 45.400. Požadavek, aby měly mateřinku od roku 2020 zajištěnou, zákonodárci loni zrušili. Dvouleté děti se tak nadále dostanou do školky jen tam, kde pro ně zbudou volná místa.

Podle statistik ministerstva školství dochází v současnosti do mateřských škol celkem 363.776 dětí. Od září by to mohlo být zhruba o 11.000 víc. Nejvíce by se měl zvýšit počet tříletých, kteří mají od loňského podzimu garantované místo ve spádové školce. Od příštího školního roku by jich v těchto zařízeních mohlo být přibližně 98.500, což by bylo asi o 5500 víc než nyní. Školky by tak navštěvovalo zhruba 87 procent všech tříletých dětí v Česku. Čtyřletých, kteří mají nárok na školku od září 2017, by mohlo oproti současnosti přibýt asi 2500. Bylo by jich pak kolem 102.200, tedy zhruba 91 procent všech.

Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání od září 2017 povinné. Musí přijít k zápisu do školky, ale rodiče se tam mohou dohodnout například i na domácím vzdělávání. V takovém případě mají povinnost na podzim dítě přivést do školky na přezkoušení.

V září bude v ČR kolem 111.500 pětiletých. Zhruba 106.700 z nich by mohlo nastoupit do školky, další požádají o individuální vzdělávání a někteří budou pobývat v zahraničí, odhadlo ministerstvo.

Povinný rok školky měl zlepšit zejména přípravu romských dětí na školní docházku. Průzkumy ale ukázaly, že se počet pětiletých oproti minulosti významně nezměnil. Tři procenta dětí v tomto věku povinnost školky neplní. Opatření má řadu kritiků, podle kterých například zvyšuje byrokracii a náklady státu.

Ministerstvo upozornilo, že nedokáže odhadnout počet dětí, které přijdou k zápisu. Zejména u nejmenších nástup do mateřské školy ovlivňují různé faktory, jako například pozice rodičů v práci nebo výše jejich platů. Úřad má k dispozici možný počet přijatých podle kapacity školek, která se na některých místech ČR v posledních letech postupně rozšiřuje. Hlavně ve větších městech a jejich okolí je ale stále nedostatečná.

Rodiče potomků, které státní školky nepřijmou, mohou zkusit vyhledat soukromou školku či některou ze zhruba 930 dětských skupin s celkovou kapacitou pro asi 12.000 dětí. Vláda si předsevzala tyto skupiny do budoucna více podporovat. V současnosti se hradí z dotací Evropské unie, které ale po roce 2020 skončí. Ministerstvo práce zveřejnilo loni na podzim návrh novely zákona, jež má financování skupin řešit, na vládu ale zatím předloha neodešla.