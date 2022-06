Ve škole v Brně dostaly vysvědčení české i ukrajinské děti

Praha - V Základní škole J. A. Komenského v Brně dnes dostaly vysvědčení české i ukrajinské děti. Ředitelka Simona Pokorná ČTK řekla, že do školy chodí asi 320 dětí, z toho je kolem 150 ukrajinských. Podle ní se ukrajinské děti začlenily do školy velmi dobře a mají dobré známky.

Škola měla původně limit 190 žáků, ale díky rekonstrukci se loni kapacita zvýšila a mohla letos přijmout i ukrajinské děti prchající s rodiči z vlasti před válkou s Ruskem. Původně měla škola kolem 170 žáků z Ukrajiny. Někteří už odjeli, nyní je jich kolem 150. "Myslím, že děti se začlenily velmi dobře. Komunikují i česky, krásně všemu rozumí. Mají pěkné známky. U pár výjimek, u kterých to nešlo tak dobře, například kvůli psychickému rozpložení, tak jsme se s rodiči dohodli, že dítě bude raději opakovat ročník," řekla Pokorná.

Podle ní to však nebylo na začátku jednoduché. "Ukrajinské děti mají azbuku, tady je latinka. Rozdíly jsou ale i v matematice, protože mají jiné postupy. U nás se učíme anglicky, to bylo pro děti nejtěžší. Vše jsme jim ale vysvětlili a většina se i přes počáteční těžkosti dostala k vysvědčení," řekla Pokorná.

Škola má podle ní dobré zkušenosti s ukrajinskými dětmi už z dřívějška. "Před rokem a půl k nám přišel chlapec. Nyní je v deváté třídě, má samé jedničky a dostal se na chemickou průmyslovku," dodala ředitelka.

Žáci dostávají vysvědčení, končí školní rok

Ve školách dnes končí školní rok, žáci a studenti obdrží vysvědčení za svou celoroční práci. Od pátku začnou letní prázdniny. Řada dětí vyjede jako každý rok na tábory, na rozdíl od loňska na nich ale už nebudou zvláštní proticovidová opatření. Do lavic se děti vrátí ve čtvrtek 1. září.

Hodnocení celoroční píle si odnese zhruba 1,4 milionu žáků základních a středních škol. Oproti tradici jim ale dnes v žádné škole nebude předávat vysvědčení ministr školství. Petr Gazdík z hnutí STAN se nedávno rozhodl k dnešnímu dni ve funkci skončit kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, který je jedním z obviněných v kauze Dozimetr. Nástupce Gazdíka Vladimír Balaš se ujme úřadu od pátku.

Vysvědčení si vedle českých žáků dnes vyzvedne i několik tisíc Ukrajinců, kteří přišli do Česka po únorovém napadení své země Ruskem. Ministerstvo školám doporučilo, aby ukrajinské uprchlíky hodnotily slovně a ne podle znalosti češtiny, ale podle snahy zařadit se mezi nové spolužáky a plnit zadané úkoly. Většina běženců nastoupí do škol zřejmě až od září. Kolik jich bude, by se mělo vyjasnit po zápisech, které skončí 15. července.

Za dobré známky na vysvědčení chystají někteří obchodníci pro děti slevy. Žáci do 15 let s jedničkou z přírodovědných předmětů mohou ušetřit například v pražské zoologické zahradě, kam mají dnes vstup za symbolickou korunu. Připraveny jsou pro ně nejen zábavně vzdělávací programy, ale i naučné pátrací prohlídky, při kterých se s průvodci vydají po stopě volně žijících živočichů v areálu zoo. Ani ti s horšími známkami si však nemusí zoufat – první zářijový den navštíví pražskou zoo za symbolické vstupné všechny děti.