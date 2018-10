Liberec - Nejlepší zápas po letním příchodu do Liberce má za sebou slovenský hokejový útočník Libor Hudáček. Třemi body za dvě branky a asistenci nasměroval Bílé Tygry k hladkému vítězství 5:0 nad Litvínovem a pomohl svému týmu k posunu na druhé místo extraligové tabulky.

Liberečtí položili základ čtvrté domácí výhry v řadě již v první třetině, ve které dokázali vstřelit čtyři branky. Dvě z nich padly právě z hole Hudáčka, který po zápase zářil spokojeností.

"Měli jsme vynikající vstup do zápasu a celá první třetina byla z naší strany perfektní. Řekl bych, že to byl asi náš nejlepší začátek zápasu v sezoně. Využili jsme šance. kdy nám tam napadaly hned čtyři rychlé góly. Když to takto vyjde, tak je potom radost hrát," řekl Hudáček.

"Nicméně si myslím, že výsledek úplně neodpovídá průběhu zápasu. Také Litvínov si vypracoval dostatek šancí, aby dal nějaký gól. Roman (Will) to ale perfektně zavřel a v těžkých chvílích nás podržel," pochválil libereckou brankářskou jedničku rodák ze Spišské Nové Vsi.

Hudáček, který zamířil pod Ještěd ze švédského Färjestadu, čekal na gól či bod od pátého extraligového kola, kdy se trefil dvakrát do sítě Zlína. Dnes tak svůj gólový účet hned zdvojnásobil. "Už bylo na čase. Někdy jsou zápasy, kdy si vypracujete řadu šancí, ale nemáte štěstí v koncovce. Jsem rád, že jsem ho dnes měl, a doufám, že v tom budu pokračovat i nadále a další góly přijdou," věří slovenský útočník, který si v dresu Slovanu Bratislava zahrál také KHL.

Hudáček nejprve v sedmé minutě otevřel skóre utkání chytrou střelou zpoza branky. "První gól byl důležitý, určil ráz první třetiny. Chvilku jsem si počkal, než se soupeřův brankář bude vracet do branky, a pak mu kotouč odrazil o beton do branky. Ve škole jsem nechyběl na fyzice, úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, takže to vyšlo," smál se stříbrný medailista ze světového šampionátu v roce 2012.

Druhou trefou pak zvýšil po ukázkově sehraném přečíslení již na 3:0. "Druhý gól mi zase parádně připravil Kuba Valský a já střílel bez přípravy. Koukali jsme ráno na sestřihy z NHL na Pastrňáka a spol. a snažili se něco pochytit," uvedl dobře naladěný slovenský reprezentant a mladší bratr brankáře Júlia Hudáčka.

Liberec má za sebou náročný víkend. V pátek nejprve dokázal na ledě vedoucího Hradce Králové vybojovat bod za porážku 2:3 v prodloužení, dnes ho čekal další těžký soupeř a průběžně druhý Litvínov. "Čekali nás velmi kvalitní soupeři a chtěli jsme uhrát co nejvíc bodů. V pátek jsme urvali pouze bod, takže jsme se na dnešek snažili připravit co nejlépe. Vyšlo nám to parádně a tři body proti Litvínovu jsou určitě velmi cenné," dodal Hudáček.