Ve školách se dnes plně obnovuje prezenční výuka a začínají maturity

Praha - Na středních školách dnes začínají státní maturity. Zároveň se do nich vrací žáci k prezenční výuce teorie, kterou se s výjimkou jednoho týdne v prosinci učili kvůli epidemii covidu-19 od října na dálku. Plně prezenční výuka bude ode dneška fungovat opět i ve všech základních školách, tedy i na druhém stupni v sedmi krajích, kde se třídy dosud střídaly po týdnu ve škole a doma. Teoretickou výuku mohou obnovit rovněž vysoké školy, kde ale již většinou začíná zkouškové období. Povinné budou ve školách dál roušky a testování na covid-19.

Maturanti začnou dnes ráno testem z matematiky, ke kterému se jich přihlásilo kolem 13.000. Kolem 55.000 jich čeká odpoledne test z angličtiny. V úterý budou mít všichni test z češtiny a ve středu se budou konat testy pro studenty, kteří si zvolili jiný cizí jazyk než angličtinu nebo půjdou k dobrovolné těžší zkoušce z matematiky. Testů se letos nebude účastnit asi 90 procent maturantů ze zdravotnických škol, kde mohli požádat o výjimku kvůli pomoci s covidem-19 v nemocnicích.

V základních uměleckých školách a střediscích volného času se ode dneška mohou učit skupiny do deseti dětí bez testu na covid-19. S testem mohou na kroužky do učeben ve skupinách do 50 dětí, venku do stovky. V základních uměleckých školách se výuka s testem obnovuje bez omezení. Děti mohou předložit čestné prohlášení o tom, že měly negativní test v základní či střední škole. Platnost antigenního testu pro kroužky a základní umělecké školy je 72 hodin a PCR testu sedm dní. V základních a středních školách se žáci testují antigenními testy jednou za týden a PCR testy jednou za dva týdny.