Ve školách se bude testovat jednou týdně, Gazdík chce víc ředitelského volna

Praha - Školy budou od pondělí 17. ledna testovat žáky a zaměstnance na covid-19 jen jednou týdně, po jednání vlády o postupu proti šíření epidemie covidu-19 to potvrdil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Záchyt antigenním testem má být potvrzován přesnějšími PCR testy. Stejná pravidla mají platit i pro lyžařské kurzy. V prvních dvou týdnech po vánočních prázdninách se studenti, žáci a zaměstnanci škol testovali dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Vzhledem k sílící vlně epidemie covidu-19 ministr školství Petr Gazdík (STAN) navrhne na zasedání vlády ve středu příští týden navýšit počet dnů ředitelského volna ze stávajících pěti o dalších deset, aby mohly školy flexibilně reagovat na vývoj epidemie covidu. Uvedl to po dnešním jednání kabinetu. Návrh chce projednat ve stavu legislativní nouze.

Za dobu ředitelského volna či prázdnin nedostávají rodiče školáků do deseti let krizové ošetřovné, které se vyplácí po celou dobu nařízeného uzavření třídy či školy. Zaměstnancům v tomto čase připadá z nemocenského pojištění 80 procent základu výdělku a živnostníkům 400 korun za den. Navýšené ošetřovné kvůli epidemii se má poskytovat do konce února.

Dvakrát týdně, stejně jako většina zaměstnanců, se budou od příštího týdne testovat zaměstnanci mateřských, vyšších odborných škol či vysokých škol. Vzhledem ke zkouškovému období se povinnost testování nebude týkat vysokoškoláků, těm ministr Válek doporučil absolvovat antigenní test před zkouškou.

Testování na covid-19 ve školách v pondělí prokázalo významný nárůst virové zátěže u žáků i pedagogů. Podle Válka ukazují další nárůst první výsledky ze čtvrtka. Zatímco minulý týden v pondělí i ve čtvrtek podle ministerstva PCR testy potvrdily pokaždé kolem 1400 případů nákazy, toto pondělí vyšly ověřující PCR testy pozitivní u 3381 lidí. Podíl pozitivních výsledků se zvýšil z 0,1 procenta na 0,3 procenta testovaných.

Na nárůstu počtu nakažených se podle ministerstva zdravotnictví významně projevuje nástup nakažlivější koronavirové varianty omikron. Válek očekává, že v pondělí bude omikron převládat už ve všech krajích.

Podle aktuálních dat ministerstva testy ve čtvrtek v Česku prokázaly 11.675 případů koronaviru, o tři čtvrtiny víc než o týden dřív. Z preventivních testů koronavirus ukázalo 7,8 procenta, což je více než před týdnem, ale méně než ve středu. Na 100.000 obyvatel připadá za poslední týden 525 nově nakažených.

Nákaza se podle ministerstva šíří víc ve středních než v základních školách. Za období po 10. lednu se u dětí a mladých od šesti do 19 let potvrdilo 9554 nakažených covidem-19. Přibližně třetinu z nich odhalilo testování ve školách. Přímou souvislost se šířením nákazy ve škole mělo 3507 případů, tedy 37 procent všech.

Testování na covid-19 ve školách je od minulého týdne povinné pro neočkované i očkované a lidi po prodělání covidu-19.