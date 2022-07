Ve školách se bude na podzim testovat tělesná zdatnost žáků

Praha - Získat informace o tělesné zdatnosti žáků a poskytnout školám zpětnou vazbu i doporučení k pohybovým aktivitám bude mít za cíl testování, které pro nadcházející školní rok s dalšími institucemi připravila Česká školní inspekce. Podle jejích zástupců jsou pohybové dovednosti dětí dlouhodobě špatné a ještě je zhoršila omezení při epidemii covidu-19. Průzkum se bude konat asi v 6000 základních a středních školách, tedy skoro ve všech v Česku. Poskytne srovnání s daty před 30 lety i s mezinárodními výzkumy. Výsledky plánuje inspekce zveřejnit na začátku příštího roku.

Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse se tématu tělesné zdatnosti dětí věnovalo v uplynulé době méně pozornosti, než by se mělo. O tom, že žáci nemají dost pohybu a že tím trpí jejich zdraví, se podle něj dlouhodobě ví. Situaci ale v posledních letech zhoršilo i distanční vzdělávání, při kterém se omezila výuka tělocviku. Po návratu dětí do škol se proto inspekce rozhodla věnovat tématu pohybu dětí více a v uplynulém školním roce začala připravovat průzkum toho, jak zdatní po tělesné stránce jsou, řekl.

Testování se bude týkat asi 250.000 žáků, a to v třetích a sedmých třídách základních škol, odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a v druhých ročnících středních škol. Podílet se na něm budou vedle inspekce také Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), Vysokoškolské sportovní centrum (VSC) Victoria a tělovýchovné fakulty z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci podstoupí vždy čtyři motorické testy. "Na základních školách to bude skok z místa, vytrvalostní člunkový běh, běh čtyřikrát deset metrů a sedy-lehy. V případě středních škol bude běh čtyřikrát deset metrů nahrazen u chlapců shyby a u dívek výdrží ve shybu," řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Cviky pro testování podle něj vybrali odborníci ze sportovních fakult. Stanoví se u nich časové požadavky a podmínky materiálního či personálního zabezpečení.

Data bude inspekce sbírat v nově vytvořeném systému, do kterého budou moct učitelé ukládat výsledky žáků i později po skončení průzkumu, uvedl ústřední inspektor. Vyučující tak podle něj budou moct sledovat vývoj zdatnosti svých žáků a inspekce na základě toho bude moct pro školy pravidelně připravovat vhodná doporučení ke zlepšení. Jak řekl, nepředpokládá, že by doporučila zavést ve školách třetí hodinu tělesné výchovy. "Bude to (doporučení) spíše rozvoj pohybových aktivit ve škole, kde je pro to velký prostor (i mimo hodiny tělocviku), ale není využíván," míní. Připomněl, že již dříve inspekce vytvořila návod pro rozvoj pohybových aktivit na prvním stupni základních škol.

Podle ředitelky VSC Victoria Lenky Kovářové by měl průzkum přinést nejen zjištění o dovednostech dětí, ale i o tom, co je pro rozvoj dětí v tělocviku přínosné. AŠSK doufá, že data z testování povedou i ke zlepšení podpory sportování dětí ze strany státu.