Ve školách bude od 17. ledna jednou týdně antigenní test na covid

Brno - Ve školách bude od 17. ledna testování na nemoc covid jednou týdně antigenním testem. Novinářům to dnes při návštěvě Fakultní nemocnice Brno řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V případě pozitivity bude následovat PCR test. Karanténa a izolace bude pět dní. Nyní se děti ve školách testovaly dvakrát týdně.

"Dohodli jsme se, že u škol od 17. ledna bude testování jednou týdně antigenním testem. Je potřeba říct, že naše děti už byly utestované," uvedl Válek. Zmínil to jako jednu z informací, kterou může po dohodě s premiérem Fialou poskytnout před středečním jednání vlády.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) krátce poté na twitteru uvedl, že testování bude v pondělí. "Nadále bude pokračovat konfirmace PCR metodou," uvedl Gazdík. Podle odborné specifikace schválené ministerstvem zdravotnictví bude podle Gazdíka ministerstvo školství nakupovat testovací sady pro školy za 13,89 koruny za kus, což označil za rekordně nízkou cenu. "Distribuce bude probíhat tak, jak jsou školy zvyklé," dodal.

Testy nakupované Správou státních hmotných rezerv (SSHR) v předchozím období stály 16,69 koruny za kus. SSHR vypsala koncem prosince zakázku na pořízení dalších 14 milionů antigenních testů na covid-19. Dodavatelské firmy se mohly do tendru přihlásit do dnešního dne, testy by vítězná firma měla dodat v únoru a březnu.

Nová vláda na konci minulého roku rozhodla, že se první dva týdny v lednu budou testovat na covid-19 všichni žáci a zaměstnanci základních a středních škol v pondělí a ve čtvrtek. Metoda PCR s laboratorním rozborem potvrdila nákazu covidem-19 asi u třetiny antigenních testů, které vyšly při testování ve školách minulé pondělí pozitivní. Nákaza se přesnějším PCR testem potvrdila u 1236 žáků a 177 pedagogů a dalších zaměstnanců. Celkem se ve školách testovalo zhruba 1,45 milionu lidí. Pozitivních bylo 0,1 procenta, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví. Tým Chytré karantény minulý týden uvedl, že antigenní testy ukázaly pozitivní výsledek u 0,33 procenta testovaných.