Ve Škodě Electric se dokončují nové trolejbusy pro M. Lázně

V plzeňské společnosti Škoda Electric 3. března 2020 pokračovala výroba trolejbusů Škoda 30Tr, které firma dodá do Mariánských Lázní. ČTK/Chaloupka Miroslav

Mariánské Lázně - Plzeňský podnik Škoda Electric dokončuje výrobu trolejbusů pro Mariánské Lázně. Lázeňské město získá osm nových trolejbusů za 121 milionů korun včetně DPH. Za úvěr dopravnímu podniku Městská doprava Mariánské Lázně ručí město, řekl ČTK starosta Martin Kalina (Piráti).

"Dotace tvoří z této částky celkem 80 milionů korun. Navíc dojde k následné vratce DPH, což činí dalších 20 milionů. K těmto krokům dojde do několika měsíců od platby. K umoření zbude tím pádem necelých 20 milionů korun, které dopravní podnik bude splácet v průběhu následujících deseti let," řekl Kalina. Splátky úvěrů budou podle něj započítány do pravidelných kompenzací, kterými město MHD dotuje.

Nové trolejbusy budou proti těm současným nejen modernější, ale také místo naftového agregátu, který trolejbusům dodává elektřinu, budou mít bateriový pohon, aby mohly vyjet i mimo trakci.

19.03.2020, 17:10, autor: Pavel Peňás, zdroj: ČTK

"Vozy jsou ve finální fázi montáže. Teď vstupují do statických zkoušek a budou následovat dynamické zkoušky a pak budou předány zákazníkovi. Vozy jsou vybaveny pomocným pojezdem na baterie. Trolejbusy mohou jezdit i mimo trakční vedení asi 12 až 15 kilometrů," řekl ČTK obchodní ředitel Škoda Electric Karel Majer. Vozy by měly být dodány do Mariánských Lázní letos.

Podle zastupitele Mariánských Lázní a bývalého místostarosty Martina Hrajčíka (ANO) město nejprve se žádostí o dotaci neuspělo. Pak se ale podařilo vyjednat přesun financí z dotačního programu právě na bezemisní dopravu a lázeňské město dotaci nakonec získalo.

Podle starosty Kaliny tím ale investice do ekologické formy městské dopravy neskončí. "Další investice do infrastruktury jsou nutné. Dojde k rekonstrukci měnírny a části trolejového vedení. Na tuto investiční akci ve výši 45 milionů korun žádal dopravní podnik o další dotaci a v současnosti čekáme na vypořádání žádosti. I potom bude potřeba obnovit ještě zbytek vedení, což bude následovat v nejbližších letech," dodal Kalina.