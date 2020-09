Ve skladech SSHR je 44,5 mil. roušek a 5,2 mil. FFP2

Praha - Ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR) je aktuálně 44,5 milionu roušek a 5,2 milionu respirátorů typu FFP2, další se nakoupí. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Jednotlivé resorty měly navíc za úkol vytvořit si zásobu na dva měsíce, což v současnosti činí, dodal. Ze zásob už jsou odečteny ochranné pomůcky určené pro distribuci občanům starších 60 let a roušky do volebních místností.

"Roušek ve státních hmotných rezervách je 44,5 milionu nad tím, co mají jednotlivé resorty. Dalších 16 milionů roušek se v tuto chvíli soutěží, jsou ve finále, a dalších deset milionů bude dodáno z ministerstva vnitra poté, co se ukončí další soutěž. V tu chvíli bude 71 milionů roušek, přičemž požadavek byl na dobu dvou měsíců 54 milionů," uvedl Havlíček.

Respirátorů typu FFP2 je na skladě SSHR 5,2 milionu, dalších 6,1 milionu je ve skladech ministerstva vnitra nebo je na ně vypsaná veřejná soutěž. K tomu se SSHR chystá uzavřít zakázku na dalších 1,5 milionu těchto respirátorů, podle Havlíčka už zbývá podepsat finální dokumentaci. Požadavek činil 15,2 milionu respirátorů FFP2.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím SSHR koupí do strategických zásob státu miliony pomůcek za 3,7 miliardy korun. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce. Nákup rozdělila na dvě fáze, v první fázi měla být koupena polovina množství v hodnotě až 1,85 miliardy Kč.