Ve sbírce potravin lidé darovali 325 tun zboží, o sedm tun více než loni

Praha - V jarní sbírce potravin darovali lidé v Česku ve zhruba 1200 prodejnách 325 tun zboží pro potřebné. Z toho bylo 292 tun potravin a 33 tun drogerie. Proti loňskému jaru je to nárůst o sedm tun, loni se ale do akce zapojilo o třetinu prodejen méně. O letošních výsledcích ČTK informovala ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. V kamenných obchodech se akce uskutečnila o víkendu, až do 1. května se do ní pak lidé mohou zapojit on-line nákupem potravin.

Podle organizátorů počet lidí v nouzi závislých na potravinových bankách v poslední době výrazně narůstá. "Důvodem je nejen dva roky trvající koronavirová krize, která připravila mnoho Čechů dlouhodobě o výdělek, ale rovněž zdražování promítající se do všech potřeb obyvatel. Lidí, kteří přicházejí pro potravinovou pomoc, je bohužel stále více," uvedla Láchová. Zásob proto začalo citelně ubývat.

Darované zboží bude převezeno do skladů potravinových bank, odkud ho charitativní organizace distribuují potřebným. Pomoc pokrývá celou ČR a je zaměřena zejména na seniory, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované občany či lidi bez domova.

Do akce se letos opět zapojily všechny velké obchodní řetězce a také internetové obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco. "Je nutno připomenout, že řetězce rozšiřují své aktivity, poskytují logistické kapacity a pro potravinové banky navyšují průběžné i jednorázové dary. Navíc se výrazně angažují v zajištění finanční i materiální pomoci ukrajinským uprchlíkům, která od vypuknutí válečného konfliktu dosáhla bezmála 200 milionů korun," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Přesnou jarní bilanci budou mít organizátoři až po ukončení sbírky v on-line obchodech. Lidé tak mají ještě týden, pokud chtějí přispět. Mezi žádané zboží patří především konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, organizuje ji Česká federace potravinových bank se Svazem obchodu a cestovního ruchu a také obchodními řetězci a dalšími partnery. Kvůli pandemii se předloňské jarní kolo sbírky nekonalo.