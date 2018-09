New York - Při střelbě v americkém městě Syracuse ve státě New York bylo ve čtvrtek večer postřeleno sedm lidí včetně dětí. S odvoláním na sdělení hasičů o tom informoval web BBC. Policie uvedla, že zatím nemůže poskytnout bližší informace k incidentu ani k rozsahu zranění postřelených. Několik lidí bylo převezeno do nemocnice. Zpravodajský web Syracuse.com s odkazem na svědka uvedl, že bylo slyšet deset výstřelů. Podle dalších svědků stříleli "dva, možná tři" útočníci.

Střelba propukla u domu na ulici Midland Avenue ve čtvrtek kolem 21:00 místního času (03:00 SELČ, dnes), asi ve 21:15 odjelo z místa několik sanitek v doprovodu policie.

Podle svědků, kteří v oblasti žijí, se lidé shromáždili před domem, aby uctili památku muže, který zemřel v hospicu na rakovinu slinivky. Svědkyně Tammy Jamisonová uvedla, že střelba nebyla z projíždějícího auta, útočníka či útočníky prý ale neviděla. Asi 50 lidí se podle ní rychle běželo schovat do domu, sedm lidí včetně desetileté dívky bylo postřeleno, doplnila.

Syracuse se nachází asi 402 kilometrů na severozápad od města New York.