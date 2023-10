Ve Kbelích přistálo třetí letadlo s českými občany z Izraele

Praha - Na vojenském letišti v pražských Kbelích přistálo dnes kolem 13:50 další letadlo z Izraele se zhruba 40 evakuovanými českými občany. Jde o třetí vládní speciál, který byl do Izraele vyslán k evakuaci občanů, kteří se chtěli vrátit do Česka a v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Již v noci na středu se prvním letem s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) vrátilo 34 Čechů a v noci na dnešek dalších asi 40.

Do Izraele mají dnes odstartovat další tři repatriační lety z Prahy, ze země chce odletět podle informací velvyslanectví v Tel Avivu ještě asi 130 českých občanů. Všichni se vejdou do tří naplánovaných repatriačních letů, sdělil ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Dnes večer je v plánu odlet posledního repatriačního letu vypraveného českou vládou.

Ministerstvo zahraničí zřídilo mimořádnou informační linku na čísle +420 222 264 200 pro dotazy k možnostem návratu z Izraele do Česka. V provozu je od 08:00 do 20:00 hodin. Úřad to uvedl na webu. Zájemci o informace mohou také kontaktovat velvyslanectví v Tel Avivu na čísle +972 523 286 622.