Ve Francouzském institutu lidé vyjadřují soustrast s úmrtím Kundery

Praha/Brno/Paříž - První desítky lidí využily dnes od rána možnost v recepci Francouzského institutu v Praze vyjádřit svou soustrast s úmrtím spisovatele Milana Kundery. Do kondolenční knihy umístěné na stolku poblíž Kunderovy fotografie vedle podpisu někteří z nich napsali, co pro ně světově proslulý autor znamenal. Kniha bude později předána Knihovně Milana Kundery v Brně, která také v reakci na Kunderovo úmrtí zřídila pietní místo.

Brněnský rodák, který později studoval a působil v Praze a zhruba polovinu života strávil ve Francii, zemřel v úterý ve svém pařížském bytě. Bylo mu 94 let.

"Děkuji za vaše chytré myšlenky i za krásné sny," napsala například Kunderova příznivkyně Halina k dalším vzkazům v češtině i francouzštině.

Podle pracovníka recepce větší zájem bude v odpoledních hodinách, až pomine teplé počasí a lidé půjdou z práce. Organizátoři očekávají také příchod francouzského velvyslance v Praze Alexise Dutertra. Dobu vystavení kondolenční knihy zatím v Praze neurčili.

V budově českého velvyslanectví v Paříži bude kondolenční kniha přístupná dnes a v pátek od 14:00 do 17:30 a v pondělí 17. července od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:30, uvedla ambasáda na twitteru. O Kunderově úmrtí rozsáhle informují mnohé francouzské deníky. List Libération má černobílou fotografii českého literáta na celé titulní straně. "Česko-francouzský romanopisec zemřel v úterý v Paříži ve věku 94 let. Zanechává po sobě dílo prodchnuté svobodou a kousavým humorem," napsal deník. Kunderova fotografie se objevila i na titulní stránce deníku Le Figaro. Je u ní titulek Milan Kundera, velikán literatury proti totalitě. V deníku Libération na Kunderu vzpomíná mimo jiné Jack Lang, francouzský politik, který v 80. a 90. letech zastával post ministra kultury.

Kundera byl mezinárodně proslulý autor, který svým dílem zasáhl několik generací čtenářů. Debutoval jako básník sbírkou stalinistické poezie, proslavily ho ale zejména romány a eseje. Nejznámější jsou zřejmě knihy Žert a Nesnesitelná lehkost bytí či soubor povídek Směšné lásky, které v originále napsal česky.

Kunderovy texty vyšly v 54 světových jazycích ve více než třech tisícovkách vydání. Jeho jméno opakovaně figurovalo mezi favority na zisk Nobelovy ceny za literaturu a podle literárních vědců je jedním z mála autorů českého původu, kterým se podařilo plně proniknout do světové literatury.

I když byl vztah Kundery s jeho vlastí komplikovaný, spisovatel vyjádřil podle jeho manželky Věry přání, aby byl pohřben v rodném Brně. Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek ČTK ve středu řekl, že pro město Brno by to byla velká čest, přání rodiny je magistrát připraven vyjít vstříc.