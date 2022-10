Ve Francii začala celonárodní stávka, vyšší mzdy chtějí úředníci i dopravci

Paříž - Ve Francii dnes ráno začala z iniciativy několika odborů celonárodní stávka, ke které se připojili dopravci, úředníci, učitelé, pečovatelské domy či některé obchody. Pokračují také stávky zaměstnanců v ropném průmyslu. Všichni žádají růst platů, který by kompenzoval vysokou inflaci. Vadí jim také státem nařízený návrat do práce zaměstnanců rafinerií, což je podle vlády nezbytné pro obnovení dodávek pohonných hmot na čerpací stanice. Hlavní průvod demonstrantů vyrazí z Place d'Italie ve 14:00, informovala francouzská média.

Státní železniční podnik SNCF uvedl, že navzdory stávce vyjela polovina místních spojů, dálkové spoje nebyly výrazně narušeny. Společnost Eurostar kvůli stávce zrušila některé spoje mezi Paříží a Londýnem, informovala agentura Reuters.

V Paříži a okolí byl ráno mírně silnější provoz na silnicích, protože mnoho lidí v obavách z nedostupnosti veřejné dopravy volilo osobní auta, poznamenal server deníku Le Figaro. V regionu Île-de-France byly ráno kolony v celkové délce zhruba 375 kilometrů, což je mírný nadprůměr. Dopravní špička zasáhla Paříž o hodinu dříve, než je obvyklé.

Více než obvykle se museli ve vagonech mačkat cestující v příměstském vlaku RER D. Na nedokonalý provoz, výpadky a tlačenice jsou tam ale zvyklí. "Obvykle jezdím hodinu a půl, teď mi to trvá dvě až tři hodiny. A vůbec nevím, jak se dnes večer dostanu domů," řekla agentuře AFP Yera Dialloová.

Odborový svaz CGT vyzval k pokračování stávky v TotalEnergies, přestože tato ropná společnost spolu s dalšími odbory v pátek uzavřela dohodu o sedmiprocentním růstu mezd. CGT ale požaduje desetiprocentní růst mezd, což zdůvodňuje vysokou inflací a obrovskými zisky, kterých teď energetické firmy dosahují.

Mluvčí vlády Olivier Véran ve vysílání stanice France 2 varoval, že vláda bude povolávat klíčové zaměstnance ropného průmyslu "tak dlouho, jak to bude nutné". Další požadavek by vláda mohla vznést už dnes, v minulém týdnu šlo zhruba o desítku pracovníků. "Blokování rafinerií, když jsme dosáhli dohody o mzdách, to není normální situace," řekl Véran.

Podle průzkumu stanice BFM TV klesá podpora stávkujících zaměstnanců rafinerií u běžných Francouzů, stávku schvaluje 40 procent dotazovaných, o dva procentní body méně než před týdnem. Po čtyřech týdnech stávek, kdy se na čerpacích stanicích stále tvoří fronty a pohonné hmoty jsou nedostatkové, stávku odsuzuje 48 procent dotazovaných. To je o osm procentních bodů více než před týdnem.

K ukončení stávek vyzval Roland Héguy, který vede odbory zastupující pracovníky hotelnictví a pohostinství. Cestovní ruch ve Francii zásadně trpí už růstem cen energií a pokud se lidé nemohou přepravovat, dopad na turismus by mohl být fatální, varoval Héguy podle listu Le Figaro.

K protestům vyzvalo i sedm odborových svazů pracovníků ve vzdělávání. Vadí jim plánovaná reforma odborného středního školství, kterou navrhuje prezident Emmanuel Macron.