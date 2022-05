Ve Francii vzniká před volbami levicová koalice, jde proti Macronovi

Paříž - Ve Francii před červnovými volbami do Národního shromáždění vzniká široká levicová koalice, která chce být protiváhou k centristickému prezidentu Emmanuelu Macronovi. Lídrem rodící se koalice je krajně levicová strana Nepodrobená Francie (LFI) a její šéf Jean-Luc Mélenchon. V noci na dnešek se LFI dohodla na volebním partnerství s Komunistickou stranou Francie (PC). Po dlouhých debatách a vyjednávání dnes ráno potvrdila ochotu vstoupit do koalice také Socialistická strana (PS), o detailech strany ještě jednají, informoval francouzský deník Le Monde.

Mélenchonova LFI chce vytvořit spojenectví, které by levicovým stranám zajistilo vítězství ve volbách. Pokud by koalice získala silnou pozici v parlamentu, mohla by účinně blokovat Macronovu politiku. Mélenchon v prvním kole dubnových prezidentských voleb získal 22 procent hlasů a skončil třetí, což mu zajistilo silnou vyjednávací pozici s dalšími levicovými subjekty. Prezentuje sám sebe také jako nejvhodnějšího kandidáta na příštího premiéra Francie.

"Nyní existuje rámcová dohoda mezi vyjednávacími týmy LFI a socialistů," řekl poslanec a jedna z hlavních tváří LFI Adrien Quatennens ve vysílání radia Franceinfo. "Emmanuel Macron může a musí být poražen a my toho můžeme dosáhnout s většinou, která bude vládnout na základě programu odlišného od současného směřování země," dodal.

Další detaily dohody slíbily strany zveřejnit během dne. Proti partnerství socialistů s LFI se minulý týden postavil bývalý socialistický prezident François Hollande.

Dohoda LFI s komunisty se rovněž neobešla bez kompromisů, jejich předseda Fabien Roussel vyzval k jejímu respektování. Neshody panují zejména ohledně energetické politiky Francie a orientace na jádro, kterou PCF podporuje.

Strana LFI se již v pondělí dohodla na partnerství s největší francouzskou ekologicky orientovanou stranou Evropa Ekologie - Zelení (EELV).

První kolo voleb do francouzského Národního shromáždění se uskuteční 12. června. Kandidáti se ucházejí o hlasy voličů v jednotlivých obvodech, pro zisk mandátu je potřeba získat absolutní většinu. Pokud není v prvním kole v daném obvodu nikdo zvolen, koná se o týden později, letos tedy 19. června, kolo druhé.