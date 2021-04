Ve Francii útočník zavraždil policejní úřednici, zjevně šlo o terorismus

Paříž - Muž ve francouzském městě Rambouillet dnes u vchodu na policejní stanici pobodal na krku policejní úřednici, která utrpěla těžká zranění a na místě zemřela. Její kolegové útočníka s nožem postřelili a zatkli. Později v nemocnici zemřel, uvedla agentura AFP. Vyšetřováním případu převzala protiteroristická prokuratura, zadrženy byly tři osoby. Zdroj obeznámený s vyšetřováním podle AFP řekl, že útočník volal arabsky Alláhu akbar (Bůh je veliký). Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na útok ujistil, že Francie v boji proti islamistickému terorismu nepoleví.

Fotogalerie

Zatím není jasné, jaký měl pachatel k činu motiv. Do Rambouillet, které leží asi 60 kilometrů jihozápadně od Paříže, zamířil ministr vnitra Gérald Darmanin i premiér Jean Castex. V rámci vyšetřování byly zadrženy a do vazby umístěny tři osoby z okolí útočníka, jímž je podle nejmenovaného justičního zdroje agentury AFP 36letý Jamel G. Dnes večer úřady provedly dvě domovní prohlídky v bydlišti útočníka. Ve Francii je při teroristických útocích obvyklé, že osoby z okolí podezřelých policie bere do vazby kvůli výslechům.

"Republika dnes ztratila jednu nenápadnou hrdinku, a to kvůli barbarskému a velice zbabělému činu," uvedl Castex. "Naše odhodlání bojovat proti terorismu ve všech jeho podobách je více než kdy jindy nedotčeno," prohlásil Castex na komisariátu v Rambouillet. "Ihned jsem se vydal na místo s ministrem vnitra, abychom poskytli veškerou podporu policistům a funkcionářům komisariátu," dodal Castex.

Agentura AFP uvedla, že 49letá žena, která na komisařství pracovala jako recepční, měla zranění na krku a zemřela na místě navzdory zásahu hasičů, kteří jí poskytli první pomoc. Podle listu Le Parisien ji muž napadl při návratu z oběda.

Podle šéfky středofrancouzského regionu Ile-de-France Valérie Pécresseové žena vyšla ze své policejní stanice, aby si prodloužila parkovací dobu a když se vracela, byla napadena v průchodu. "Policisté jsou symbolem republiky. Oni jsou Francie," řekla Pécresseová novinářům na místě útoku. Jeho terčem byla "tvář Francie," komentovala útok, který se odehrál zhruba 750 metrů od bývalého královského zámku, který občas hostí mezinárodní mírová jednání.

Po útoku oblast uzavřely policejní kordony a před policejní stanici se shromáždili maskovaní zaměstnanci policie, zatímco uniformovaní policisté s neprůstřelnými vestami hlídkovali v okolí.

Útočníka média s odvoláním na policii identifikovala jako Tunisana, který v zemi pobýval legálně a neměl žádný záznam v trestním rejstříku. Agentura Reuters s odkazem na svědky napsala, že v době útoku nevykřikoval islamistická hesla, podle informací AFP ale křičel "Alláhu akbar". Podle prokuratury muž před útokem prozkoumával terén. Na místě národní protiteroristický žalobce Jean-François Ricard prohlásil, že incidentem se zabývá zejména kvůli způsobu provedení činu, profilu oběti, „ale také poznámkám", které pachatel pronesl.

"V boji proti islamistickému terorismu ani trochu nepolevíme," napsal dnes na twitteru šéf Elysejského paláce. "Byla to policistka. Stéphanie byla zabita ve svém komisařství v Rambouillet na již zasaženém území (departementu) Yvelines," dodal Macron s odkazem na loňskou vraždu učitele Samuela Patyho a vraždu dvojice policistů v červnu 2016 v téže oblasti. Francouzským "přátelům a spojencům" po "tragické zprávě o zabití policistky teroristou" večer vyjádřil podporu britský ministr zahraničí Dominic Raab.

V posledních letech se ve Francii odehrálo několik smrtících útoků na policisty, některé z nich spáchali islamisté. Například v roce 2019 zaměstnanec pařížské policejní prefektury, který se hlásil k radikální verzi islámu, ubodal čtyři své kolegy.