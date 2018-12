Paříž - Celkem 125.000 lidí se dnes po celé Francii zúčastnilo protestů proti rostoucím životním nákladům i prezidentovi Emmanuelu Macronovi, na které lidé chodí oděni ve žlutých vestách. Bilanci večer zveřejnil ministr vnitra Christophe Castaner. V Paříži bylo podle něj 10.000 demonstrantů. Situace je nyní ale už klidná. Premiér Édouard Philippe vyzval k dialogu, prezident Emmanuel Macron se k situaci vyjádří na počátku příštího týdne.

"V okamžiku, kdy k vám mluvím, je situace pod kontrolou," řekl ministr vnitra. Zranění podle něj při střetech utrpělo po celé zemi celkem 118 protestujících a 17 policistů.

Policie podle ministra vnitra zadržela celkem 1358 osob, z nichž 974 poslala do vazby. Naprostá většina lidí (920) byla zadržena v Paříži, kde v cele předběžného zadržení skončilo 619 osob.

Premiér Philippe na tiskové konferenci ocenil policii, která podle něj díky dobré přípravě situaci zvládla. V Paříži a některých dalších městech bezpečnostní složky zůstávají dále na pozoru a v pohotovosti, upozornil premiér a poděkoval všem, kteří před dnešními demonstracemi vyzývali ke klidu.

"Nastal čas dialogu, začaly debaty v obou sněmovnách, setkání v terénu, v (sídle premiéra paláci) Matignonu, kde jsem měl příležitost setkat se s delegací Francouzů. Tento dialog již začal, musíme v něm pokračovat," vyzval premiér. "Žádná daň nemůže ohrozit národní jednotu," dodal s odkazem na zrušený plán zvýšit daň na pohonné hmoty, který před čtyřmi týdny demonstrace takzvaných žlutých vest vyvolal.

Prezident Emmanuel Macron se k situaci v zemi hodlá vyjádřit na počátku příštího týdne. Kdy přesně, ale zatím není jasné.

Protestující v ulicích Paříže zapálili několik osobních vozů, auta hořela například v ulici Rue Magellan nedaleko výstavního bulváru Champs-Élysées. Do ulic města byly nasazena vodní děla i oddíly jízdní policie.

Největší ohniska nepokojů jsou podle listu Le Figaro v hlavním městě v současnosti soustředěna do oblastí třídy Champs-Élysées, okolí kostela svatého Augustina v VIII. obvodu, do okolí náměstí Trocadéro a okolí pařížské radnice. Demonstranti zde poničili také několik obchodů.

Kromě metropole je podle stanice BMFTV situace napjatá například i v Marseille, kde se demonstranti střetli s policií. Násilí policisté použili také proti demonstrujícím v Nantes či Lyonu. Zraněné hlásí i jihofrancouzské město Bordeaux, kde protestující házeli na policisty zápalné láhve. Střetům radikálů s bezpečnostními složkami se zde pokusilo zabránit několik lidí oděných ve žlutých vestách, kteří si mezi ně klekli.

Jen v Paříži již policisté zadrželi podle posledních údajů 737 lidí, z toho přes 550 skončilo ve vazbě. Po celé Francii policie podle zdroje agentury AFP zadržela přes tisíc osob a do vazby jich poslala přes 720.

Předsedkyně strany Národní sdružení (RN) Marine Le Penová na přednášce zorganizované nacionalistickou stranou Vlámský zájem (Vlaams Belang) v Belgii uvedla, že očekává od prezidenta Emmanuela Macorna "silné a okamžité odpovědi" na "sociální utrpení" lidí, kteří přišli do ulic ve žlutých vestách protestovat. Podle Le Penové by měl Macron, který ji porazil v loňském druhém kole prezidentských voleb, "vyjít z Elysejského paláce... přestat se v Elysejském paláci zavírat". "Odpověď prezidenta republiky nemůže být jen v oblasti bezpečnostní," dodala Le Penová.

K situaci ve Francii se dnes na twitteru vyjádřil také americký prezident Donald Trump, který dal nepokoje do souvislosti s pařížskou klimatickou dohodou. Ta podle něj "nefunguje". "Lidé nechtějí platit velké částky peněz, hodně z toho zemím třetího světa (které jsou vedeny pochybným způsobem), aby možná ochránili životní prostředí," napsal prezident. Podle něj lidé na demonstracích provolávají "Chceme Trumpa!". Francouzská média neinformovala, že by na protestech podobné heslo zaznívalo. "Miluji Francii," dodal v tweetu šéf Bílého domu.

Údajně "nepřiměřené násilí" používané při potlačování protestů žlutých vest dnes kritizoval také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. "Ti, kteří naši policii obvinili z útlaku, by se měli podívat na to, co teď dělají jejich policisté," řekl Erdogan. Obrázky z Paříže, Bruselu a dalších měst podle něj ukazují, že Evropa propadla "v testu z demokracie, lidských práv a svobody".

Rozsáhlá vlna protestů, která se rozlila po celé Francii, je mnohými považována za největší za posledního půl století. Rozšířila se i do Belgie, kde dnes protestují řádově stovky lidí v Bruselu, a do Nizozemska.

Ve žlutých vestách se protestuje také v Belgii a Nizozemsku

Více než 400 lidí zadržela dnes policie v Bruselu, kde demonstranti páchali výtržnosti během pochodu k evropské čtvrti i při protestu u budov belgické vlády a parlamentu. Informovala o tom agentura Reuters. Protest v belgické metropoli souvisel s demonstracemi hnutí takzvaných žlutých vest, které se dnes konaly po celé Francii. Stovky lidí se na demonstracích proti rostoucí sociální nerovnosti sešly také v Nizozemsku.

Protestu takzvaných žlutých vest se v Bruselu zúčastnila podle policie asi tisícovka lidí. Křičeli hesla proti francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a belgickému premiérovi Charlesovi Michelovi. "Macrone, Micheli, odstupte," volali.

Policisté proti těm z nich, kteří vytrhávali značky a házeli láhve a další předměty, použili pepřový sprej. Na některých místech byla omezena automobilová a tramvajová doprava. Celkem policie zadržela přes 400 lidí.

Ráno protestující ve žlutých vestách na východě Belgie zablokovali dálnici, která vede do Francie.

Na různých místech Nizozemska včetně Amsterodamu, Rotterdamu či Haagu se dnes sešly stovky lidí, kteří se inspirovali francouzským hnutím žlutých vest. Protestovali především proti podle nich rostoucí propasti mezi chudými a bohatými. Někteří demonstranti požadovali demisi liberálního premiéra Marka Rutteho, jiní vystoupení Nizozemska z Evropské unie, snížení věku odchodu do důchodu či zrušení některých opatření na ochranu životního prostředí.

Rutte už v pátek uvedl, že motivaci lidí, kteří se chystají protestovat, chápe a je připraven k dialogu. Řekl zároveň, že s výtržnostmi jako ve Francii nepočítá. Nizozemci jsou podle něj jiní.

Hnutí žlutých vest ve Francii vzniklo původně na protest proti plánovanému zvýšení daně na pohonné hmoty. Vláda prezidenta Macrona ale od tohoto kroku tento týden upustila.