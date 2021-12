Ve Francii převezou na JIP jednoho nakaženého pacienta každých deset minut

Paříž/Berlín/Pretoria - Ve Francii zdravotníci převezou na jednotku intenzivní péče jednoho nakaženého každých deset minut, uvedl dnes ráno francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran. Vyzval Francouze, aby se nechali očkovat a omezili sociální kontakty. Ve Francii se potvrdilo devět případů varianty omikron v pěti různých regionech, vždy u cestujících z Afriky. Hlavním nepřítelem ale nadále zůstává varianta delta, dodal Véran v rozhovoru se stanicí Franceinfo. V Německu přibylo 74.352 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. JAR zažívá bezprecedentní nárůst nákaz koronavirem, uvedla tamní epidemioložka.

Pátá vlna pandemie covidu-19, která aktuálně ve Francii stále sílí, by měla svého vrcholu dosáhnout ke konci ledna, uvedl Véran. Rovněž v lednu je vláda připravena začít s očkováním všech dětí, pokud to doporučí francouzský zdravotní úřad HAS. Ve Francii se otevřelo 300 očkovacích center, která podle ministra nabídnou denně 600 až 700 tisíc termínů pro zájemce o vakcinaci, což by mělo pokrýt všechny požadavky.

Ve čtvrtek Francie, která má 67 milionů obyvatel, ohlásila 48.416 nových případů nákazy, ještě před měsícem to bylo v průměru 6000 případů denně, píše AFP. Prudce rostou také počty hospitalizovaných a nakažených dětí. Pozitivní test mělo dnes ráno 33.550 dětí, píše BFM TV.

Francouzský poradní tým vlády pro pandemii se sejde v pondělí a bude jednat o možném zpřísnění opatření.

V Německu přibylo 74.352 nově potvrzených případů nákazy

V Německu přibylo během uplynulého dne 74.352 nových případů nákazy koronavirem a 390 úmrtí pacientů s covidem-19. Oznámil to dnes Institut Roberta Kocha (RKI), který je hlavním německým úřadem pro prevenci a potírání infekcí. O týden dříve to bylo 76.414 nově potvrzených případů nákazy a 357 úmrtí. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn na dnešní tiskové konferenci opět vyzval k očkování a řekl, že kdyby byla populace více proočkovaná, nebyla by nynější situace takto dramatická.

"Poměr nakažených je u neočkovaných ve všech věkových skupinách výrazně vyšší než u očkovaných. To je vidět i na jednotkách intenzivní péče," řekl Spahn. V Německu s 83 miliony obyvatel jich je dosud plně očkováno 68,8 procenta, především na východě je ale zájem o vakcinaci výrazně nižší. Například v Sasku je to o více než deset procentních bodů méně, naopak Brémy překročily hranici 80 procent.

Spahn, který dnes na pravidelné tiskové konferenci předstoupil před novináře zřejmě naposledy, neboť ho v nadcházejícím týdnu vystřídá zatím neznámý nástupce ve vládě budoucího kancléře Olafa Scholze, trvá na tom, že současná vlna je pandemií neočkovaných. "Sice již víme, že i očkovaní mohou koronavirus přenášet, ale rizika jsou výrazně nižší," řekl.

Spahn obhajoval zpřísněná opatření pro neočkované, na kterých se v úterý Scholz, dosluhující kancléřka Angela Merkelová a premiéři spolkových zemí dohodli. Řada virologů a epidemiologů by uvítala, aby omezení kontaktů dolehla i na očkované. "Je chyba nepřijmout omezení kontaktů i pro očkované," řekl virolog a člen očkovací komise STIKO při RKI Klaus Überla. "Očkovaní hrají velkou roli v šíření viru," poznamenal.

S takovou kritikou Spahn nesouhlasí, za chybu považuje to, že opatření přichází pozdě. I tak ale všem doporučil kontakty omezit. "Prosím každého z vás. Berte opatření vážně. Omezte kontakty, jak jen je to možné," řekl. "Lékaři a zdravotníci vám za to poděkují," dodal. I kdyby podle Spahna nová opatření ihned zafungovala, dolehne vrchol vlny na jednotky intenzivní péče o Vánocích.

Spolu se Spahnem na tiskové konferenci hovořil i šéf RKI Lothar Wieler, který se spolu s očkováním věnoval i omikronu, což je nová varianta koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19. "Ještě stále nedokážeme omikron přesně posoudit," řekl. "Podle toho, co vše dnes víme, může být omikron mnohem nakažlivější," řekl.

Takzvaná sedmidenní incidence, která udává počet nově nakažených na 100.000 obyvatel v týdenním úhrnu, k dnešku v Německu činí 442,1, čili opět mírně stoupla poté, co v předchozích třech dnech mírně klesala. O den dříve tento ukazatel činil 439,2, před týdnem 438,2 a před měsícem 169,9, připomněla agentura DPA.

Sedmidenní incidence se na doposud nejvyšší hodnotu, což bylo 452,4, dostala v pondělí, v úterý činila 452,2 a ve středu 442,9.

S vyhodnocením aktuální situace má RKI problémy, protože zdravotní úřady a kliniky nestíhají hlásit případy v jednotlivých krajích. Klesající incidence v předchozích dnech mohla být prvním náznakem slábnoucí dynamiky přenosu nákazy, ale tento vývoj mohl být způsoben i přetíženými kapacitami zdravotnických zařízení a laboratoří, připustil RKI.

V zemi se od začátku pandemie nakazilo více než šest milionů lidí, z nichž 102.568 nákaze podlehlo. Skutečný počet nakažených je ale nejspíše mnohem vyšší, protože hodně případů se nepodaří rozpoznat.

JAR zažívá bezprecedentní nárůst nákaz koronavirem, uvedla tamní epidemioložka

Jihoafrická republika se potýká se čtvrtou vlnou epidemie covidu-19, nemocnice zatím nápor pacientů zvládají, řekl dnes novinářům tamní ministr zdravotnictví Joe Phaahla. Ministr doufá, že nová varianta koronaviru omikron se bude nadále projevovat mírnými příznaky. Vyzval rovněž k širšímu očkování, které podle něj brání vážnému průběhu nemoci i u této varianty. Epidemioložka Michelle Groomeová z institutu nakažlivých chorob (NICD) v JAR ale dnes varovala, že země zažívá "bezprecedentní nárůst" případů nákazy kvůli omikronu, píše agentura Reuters.

Jihoafrické středisko pro analýzu epidemií (SACEMA) a NICD ve čtvrtek uvedly, že poslední údaje ukazují, že proti variantě omikron nechrání imunita z předchozí infekce. Podle nich u ní existuje až třikrát vyšší riziko reinfekce než u variant delta a beta.

Groomeová dodala, že stále není jasné, zda se varianta omikron šíří rychleji a zda může způsobit vážný průběh nemoci. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu uvedla, že víc informací o nakažlivosti nové varianty bude mít během několika dní. Nicméně už minulý týden WHO variantu omikron zařadila mezi znepokojivé varianty, které představují "velmi vysoké" riziko.

Řada zemí v posledních týdnech kvůli zhoršující se epidemické situaci zpřísnila koronavirová opatření a omezila cestování, zejména z jihu Afriky, kde se varianta omikron před měsícem potvrdila poprvé. Dosud tuto variantu odhalili ve třech desítkách zemí.

Experti v JAR ve středu v předběžné zprávě pro parlamentní komisi uvedli, že potřebují další data pro určení závažnosti a nakažlivosti nové varianty. Nicméně konstatovali, že očkování brání vážnému průběhu nemoci i v případě varianty omikron.

Ve čtvrtek Groomeová řekla, že nákaza se v posledních dvou týdnech šířila exponenciálně. Minulý týden se zvýšil počet denních přírůstků z 300 na 1000, posléze to bylo denně kolem 3500 nakažených a tuto středu zaznamenali v JAR za 24 hodin 8500 případů. Za čtvrtek přibylo podle dnes oznámených údajů 11.535 nákaz.

Ministr zdravotnictví Phaahla dnes novinářům sdělil, že varianta omikron se zatím potvrdila v sedmi z devíti provincií země. Nejhorší je situace v provincii Gauteng, jejímž správním střediskem je Johannesburg. Phaahla uvedl, že nejlepší ochranou i proti této variantě je očkování.

Phaahla vyjádřil obavy z šíření nákazy mezi zdravotníky, řekl ale, že nemocnice zatím situaci zvládají. Za čtvrtek přibylo v tamních nemocnicích podle dnešního oznámení NICD 274 pacientů s covidem, o den dříve to bylo 135 nových pacientů.