Ve Francii pokračují velké protesty proti důchodové reformě

Paříž - Francouzští železničáři, pracovníci městských dopravních podniků, učitelé, justiční zaměstnanci či lékaři a zdravotní sestry se dnes na výzvu odborů přidali k velké celostátní stávce. Jejím cílem je donutit vládu, aby stáhla chystanou reformu důchodového systému. Odboráři protestují proti plánovaným změnám již třináctý den v řadě. Stávka dnes od časného rána působí problémy v dopravě. Omezení se opět dotkla i turistů, uzavřená je například Eiffelova věž či některé místnosti pařížského muzea d'Orsay, informovala agentura AFP.

Prezident Emmanuel Macron chce reformovat současný důchodový systém, který je podle něj nespravedlivý, neefektivní a příliš komplikovaný. Reforma by měla systém, který nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů, zjednodušit. Systémem slev a bonusů má navíc lidi motivovat, aby na odpočinek odcházeli až v 64 letech.

Proti důchodové reformě se ve Francii protestuje již třináctý den v řadě. Dnešek odboráři vybrali jako třetí den velkých protestů, který by měl být rozhodujícím pro další jednání s vládou. Doufají, že do ulic dnes vyjdou stovky tisíc lidí. Na první velkou demonstraci 5. prosince přišlo přes 800.000 lidí, na druhou 11. prosince asi 339.000.

Účast na dnešní velké demonstraci v Paříži by mohla být podle agentury AFP velká, neboť poprvé k protestu proti vládě vyzvali společně zástupci všech francouzských odborových svazů. Odpůrce důchodové reformy posílil i pondělní odchod Jeana-Paula Delevoye. Hlavní autor reformy rezignoval na svou vládní funkci kvůli podezření z možného střetu zájmů.

Tlak na vládu i odbory se zvyšuje s blížícími se Vánocemi. Mnozí Francouzi totiž začínají být nervózní, že by se kvůli protestům nemuseli dostat na svátky včas domů. Podle průzkumu agentury Ifop považuje 55 procent lidí za nepřijatelné, aby stávky a protesty pokračovaly i o Vánocích.

"Reforma zůstává... nestáhneme ji," řekla dnes mluvčí vlády Sibeth Ndiayeová televizní stanici BFMTV.

Komplikace se dnes projevily opět především v dopravě. Nejezdí osm linek pařížského metra, na dalších je jen omezený provoz. Výjimkou jsou dvě linky s automatickým provozem. V ranní špičce se v okolí Paříže tvořily dlouhé kolony. Dopoledne se ale situace uklidnila, podle agentury Reuters totiž mnoho lidí vyrazilo do práce velmi brzy, nebo dnes pracuje z domova. Státní železniční společnost SNCF dnes své zákazníky varovala, že 80 procent spojů v Paříži a okolí nepojede.

Řada Pařížanů přesedla z aut na kola, elektrické koloběžky, nebo se vydala do práce pěšky. Podle úřadů se od počátku protestů proti důchodové reformě zvýšil počet nehod jednostopých dopravních prostředků v Paříži o 40 procent. Kola a elektrické koloběžky se v ulicích srážejí s auty i chodci. "Zjevně to souvisí se stávkami, doprava je hustší a na kole nebo jiných podobných prostředcích do ní vyjíždějí nezkušení a špatně vybavení lidé," uvedl mluvčí pařížských hasičů.