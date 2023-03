Ve Francii pokračují v mnoha městech protesty kvůli důchodové reformě

Paříž - Ve Francii dnes pokračují protesty proti důchodové reformě, kterou prezident Emmanuel Macron prosadil tak, že obešel hlasování v parlamentu. Šéf pravicových Republikánů (LR) Éric Ciotti na twitteru uvedl, že byla poničena i jeho kancelář v Nice. Označil to za nátlak na to, aby poslanci jeho strany hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě podporované Macronem. Ráno proti reformě stávkovalo 34 procent zaměstnanců rafinerií a skladů ropné společnosti TotalEnergies, uvedla agentura Reuters.

Protesty proti důchodové reformě, tedy především proti zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let, ve Francii trvají už několik týdnů. Napětí ve společnosti se ale vyostřilo, když vláda při schvalování změn důchodového systému obešla poslance, protože u nich na rozdíl od Senátu neměla zajištěnou většinovou podporu. Umožnil to článek 49.3 ústavy, díky němuž může kabinet přijmout zákon, aniž by o něm Národní shromáždění hlasovalo. Vláda se ale v takovém případě vystavuje riziku, že poslanci vyvolají hlasování o nedůvěře. Opoziční zákonodárci tak již učinili a parlament má o jejich podnětu jednat v pondělí.

Jedním z posledních projevů odporu proti vládě byl také incident z noci na dnešek. "Minulou noc házeli na mou kancelář kamení. Gangsteři, kteří to udělali, chtějí násilně tlačit na mé pondělní hlasování. Nikdy se nepodvolím novým učedníkům Teroru," napsal dnes ráno šéf LR Ciotti na twitteru k útoku na svou kancelář a zveřejnil fotografii poničeného objektu. Ve čtvrtek Ciotti nařídil svým poslancům, aby nehlasovali o žádném z návrhů na vyslovení nedůvěry vládě. Později však několik členů pravicového klubu ohlásilo, že pro vyslovení nedůvěry vládě hlasovat budou.

Odpůrci reformy se chystají i dnes vyjít do ulic francouzských měst. V sobotu se podle deníku Le Monde konala protestní shromáždění ve velkých i středně velkých městech, kromě Paříže například v Lille, Amiens, Caen, Saint-Etienne, Roanne, Besançonu, Dijonu či Grenoblu. Některé průvody čítaly tisíce lidí, jako například v Nantes nebo Brestu. V Paříži se někteří protestující střetli s policií. Na náměstí Place d'Italie a okolí bylo zadrženo 81 lidí. Podle dnešního sdělení francouzského ministerstva vnitra bylo v sobotu v celé Francii v souvislosti s demonstracemi zadrženo 169 lidí, z toho 122 v Paříži.