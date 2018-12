Paříž - Ve Francii zemřel v důsledku blokád takzvaného hnutí žlutých vest při silniční nehodě desátý člověk. Stoupenci hnutí požadujícího zlepšení životní úrovně Francouzů dnes demonstrují šestou sobotu v řadě. Podle rozhlasové stanice Franceinfo protesty už začaly na více místech země, ale účast je zatím nižší než při předchozích akcích.

Součástí hnutí jsou silniční blokády po celé zemi, které působí někde dopravní problémy. V pátek večer narazil řidič v plné rychlosti na okraji Perpignanu do kamionu, jehož řidič vyjednával s účastníky blokády.

Nehoda se stala kolem 23:00 hodin. Šestatřicetiletý řidič utrpěl těžká zranění, jimž podlehl. Je desátou nepřímou obětí hnutí žlutých vest.

Perpignanský prokurátor Jean-Jacques Fagni řekl, že řidič nákladního automobilu zůstal na místě a počkal na příjezd policie, zatímco lidé, kteří průjezd blokovali, utekli. U nehody zůstaly jenom dvě nebo tři ženy ve žlutých vestách, které utrpěly šok.

Dnešní protesty se očekávají hlavně ve Versailles u Paříže. Úřady počítají s tím, že by se před někdejším panovnickým zámkem mohlo sejít několik set lidí. Na facebookové stránce věnované organizaci dnešního protestu, byli lidé na desátou hodinu pozváni také do Paříže, a to na náměstí Opery. Podle stanice Franceinfo se v hlavním městě k protestu zatím sešlo kolem 800 lidí.

Očekávají se i akce mimo Paříž - v Lyonu, Toulouse, Orléansu nebo v Bretani. Podle rozhlasové stanice France Bleu Alsace už od rána ve Štrasburku blokovalo kolem stovky "žlutých vest" dopravu přes Evropský most směrem do Německa. Zasáhla proti nim policie a sedm lidí při tom zadržela. Zraněn byl jeden policista, kterého zasáhl hozený kámen.

Minulý víkend protestovalo v celé Francii kolem 66.000 lidí. Vláda před pár dny schválila sociální balíček v hodnotě několika miliard eur k uklidnění protestní bouře.

Lidé zapojení do hnutí žlutých vest dávají najevo nesouhlas s reformní politikou vlády. V Paříži přitom během demonstrací pravidelně dochází k násilným střetům.