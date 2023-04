Ve Francii podle odborů demonstrovalo 1,5 milionu lidí, méně než minule

Paříž - Ve Francii dnes protestovalo proti důchodové reformě 380.000 lidí, uvedlo ministerstvo vnitra. Podle pořádajících odborů CGT bylo demonstrantů 1,5 milionu, původně odborová organizace uvedla, že účastníků bylo "přes milion". Oba údaje potvrzují klesající účast na demonstracích, dnes se konalo jejich 12. kolo. V Paříži dnes policie zadržela 36 lidí, zraněno bylo deset příslušníků ozbrojených sil. V pátek o osudu reformy rozhodne ústavní rada, může ji celou nebo její část smést ze stolu.

Od poloviny ledna Francouzi opakovaně vycházejí do ulic, aby vyjádřili svůj nesouhlas s důchodovou reformou, kterou prosadil prezident Emmanuel Macron. Penzijní reforma je podle vlády nezbytná, jinak hrozí krach důchodového systému. Kromě postupného zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze.