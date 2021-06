Ve Francii pátrají policisté po bývalém vojákovi, který po nich střílel

Paříž - Příslušníci bezpečnostních složek pátrají v jihofrancouzském regionu Dordogne po ozbrojeném muži, který střílel po policistech. Velké pátrací operace se účastní elitní složky a vrtulníky, uvedla rozhlasová stanice France Info. Policie už hledaného bývalého vojáka zná - devětadvacetiletý muž byl v minulosti čtyřikrát odsouzen za domácí násilí, kterého se dopustil na své bývalé partnerce, řekla novinářům prokurátorka prefektury Périgueux Solène Belaouarová.

Muž na útěku je silně ozbrojený, přitom ale měl zákaz držet zbraně. Podle Belaouarové získal "zbraň, kterou použil tuto noc a kterou používá nyní" pravděpodobně nezákonně.

Muž v noci vešel do domu své bývalé partnerky ve vesnici Lardin-Saint-Lazare, kde zaútočil na jejího nového partnera. K incidentu byla přivolána policie a hledaný na policisty začal střílet. Pak uprchl do blízkých lesů. Prefekt požádal obyvatele oblasti, aby až do odvolání zůstali doma, uvedla agentura Reuters. Po muži pátrá přibližně 300 policistů s nasazením čtyř vrtulníků. Policie ho už podle médií v obtížně přístupné lesní oblasti lokalizovala a několikrát se pokusila s ním navázat kontakt. Hledaný muž ale pokaždé začal střílet.

Hledaného poprvé odsoudil za domácí násilí v březnu 2015 soud v Bergeraku, který mu uložil půlroční podmíněný trest. V únoru 2017 mu pak soud v Périgueux opět uložil půlroční podmínku s povinnou péčí. O sedm měsíců později ho stejný soud potrestal ročním vězením. Tentýž soud muži za činy spáchané letos v lednu uložil v únoru 16 měsíců vězení, z toho osm s podmínkou.

Odsouzený byl ale propuštěn na svobodu poté, co strávil několik týdnů v cele předběžného zadržení. Na začátku května mu navíc přibyla povinnost nosit elektronický náramek a zákaz navštěvovat bývalou partnerku, která je matkou jeho tří dětí. Elektronický náramek měl na sobě i při dnešním útěku.