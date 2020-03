Ve Francii mají už 120 obětí koronaviru, omezují dopravu

Paříž - Už 120 obětí si vyžádala ve Francii nemoc COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Za posledních 24 hodin přibylo 29 mrtvých, což největší nárůst od počátku šíření nákazy v zemi. Celkový počet potvrzených případů se zvýšil téměř o tisíc a vyšplhal se na 5400, uvedl dnes ministr zdravotnictví Olivier Véran. Francie ode dneška začala omezovat leteckou, vlakovou a autobusovou dopravu mezi městy.

Omezení spojení mezi francouzskými městy dnes oznámila ministryně životního prostředí Élisabeth Borneová, a to navzdory tomu, že v sobotu premiér Édouard Philippe ujišťoval, že hromadné dopravy se žádná omezení nedotknou.

"Musíme omezit svůj pohyb, jak jen to bude možné. Dálkové cesty musejí být omezeny pouze na nejnutnější případy," řekla Borneová v souvislosti s rozhodnutím vlády přistoupit k dopravním omezením.

Její náměstek Jean-Baptiste Djebbari upřesnil, že na polovinu bude snížen počet dálkových vlakových linek a že některé letištní terminály v Paříži budou zcela uzavřeny. Normálně má fungovat nákladní doprava, stejně jako provoz metra.

Premiér Philippe v sobotu řekl, že omezující opatření se nedotknou hromadné dopravy, nicméně vyzval, aby ji lidé používali co nejméně. Francouzi by se nyní podle něj měli zdržovat co nejvíce doma a ven chodit pouze na nákupy či k volbám.

Od pondělí budou ve Francii zavřené školky, základní a střední školy i univerzity. Dnes ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že budou zavřené také soudy. Ministr financí Bruno Le Maire řekl televizi France 2, že vláda nebude váhat s přijetím dalších opatření, pokud to bude třeba.

Ve Francii mezitím roste počet nakažených i počet obětí nemoci COVID-19. Mezi infikovanými je i řada předních politiků včetně ministra kultury Francka Riestera, nejméně sedmi poslanců Národního shromáždění a jedné senátorky. Agentura AFP dnes uvedla, že se koronavirem nakazil také předseda opoziční strany Republikáni Christian Jacob. Šedesátiletý politik v uplynulých dnech často vystupoval na akcích před místními volbami, jejichž první kolo se konalo dnes.