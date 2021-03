Ve Francii je AstraZeneca doporučená od 55 let, dostal ji premiér

Paříž - Francouzský lékový regulátor dnes potvrdil, že ve Francii může znovu začít očkování vakcínou proti covidu-19 od firmy AstraZeneca. Přípravek nyní doporučuje jen pro osoby ve věku 55 let a více, zatímco původně jej doporučoval podávat lidem do 65 let. První dávku vakcíny si před televizními kamerami nechal dát francouzský premiér Jean Castex.

Francie byla jednou z řady evropských zemí, které v minulých dnech přerušily očkování přípravkem od britsko-švédské farmaceutické firmy poté, co se objevily zprávy o vzácných případech krevních sraženin u očkovaných osob. Dnešní veřejné očkování předsedy vlády hodnotila média jako součást snahy posílit důvěru v danou vakcínu.

Tu ve čtvrtek Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) označila za bezpečnou, přičemž uvedla, že její přínos výrazně převažuje nad známými riziky. Upřesnila však, že zcela vyloučit spojitost mezi vakcínou a několika zdokumentovanými případy vážných problémů zatím nelze a že jejich zkoumání bude pokračovat.

Francouzský zdravotnický úřad (HAS) ve svém novém doporučení zohlednil, že výskyt krevních sraženin po očkování byl hlášen většinou u mladších pacientů. Mladším ročníkům zároveň hrozí menší nebezpečí, že by mohli po nákaze koronavirem SARS-CoV-2 zemřít.

"HAS věří, že vzhledem k datům poskytnutým agenturou EMA může být vakcinace přípravkem od AstraZeneky bezodkladně obnovena. EMA nicméně zjistila možné zvýšené nebezpečí (trombózy) u osob mladších 55 let. HAS v této fázi doporučuje vakcínu od AstraZeneky jen lidem ve věku od 55 let, kteří tvoří většinu prioritně očkovaných," citovala agentura Reuters prohlášení úřadu. V dohledné době chce úřad vydat doporučení pro pacienty mladší 55 let, kteří již první dávku očkovacího přípravku britsko-švédského výrobce dostali.

Když Francie v únoru používání očkovací látky firmy AstraZeneca odsouhlasila poprvé, úřad HAS ji nedoporučil pro osoby starší 65 let. Prezident Emmanuel Macron předtím dokonce prohlásil, že ve věkové kategorii nad 65 let je považována za "téměř neúčinnou". Na začátku března nicméně Francie iniciovala její nasazení i mezi pacienty od 65 do 75 let.

Do dnes vymezené skupiny kandidátů spadá i premiér Castex, který loni v červnu oslavil 55. narozeniny. První dávku vakcíny dostal v pařížské Béginově vojenské nemocnici. "Nic jsem necítil a to jsem trošku choulostivý," komentoval proceduru podle agentury AFP.

Ve Francii, kde žije asi 67 milionů lidí, zatím zdravotníci podali na osm milionů dávek vakcín proti covidu-19. Imunizace populace je tam momentálně na podobné úrovni jako v Česku.