Ve Francii bylo rekordních téměř 46 stupňů, šíří se požáry

Paříž - Ve Francii dnes byla poprvé v dějinách měření pokořena teplota 45 stupňů Celsia, a to na několika místech. V Gallargues-le-Montueux na jihu Francie naměřili 45,9 stupně. Kvůli vrcholící vlně veder ve čtyřech francouzských departementech platí výstraha nejvyššího stupně, na několika místech hoří. O extrémním riziku hovoří také meteorologové ve Španělsku, kde úřady oznámily první oběti vysokých teplot. Světová meteorologická organizace (WMO) uvedla, že vlny veder budou intenzivnější a delší.

Ve Francii byl dnes pokořen absolutní teplotní rekord z 12. srpna 2003, kdy v departementu Gard naměřili 44,1 stupně Celsia. Nejdříve meteorologové krátce před 14:00 SELČ naměřili ve městě Carpentras severně od Marseille 44,3 stupně Celsia, necelou hodinu poté v obci Villevieille nedaleko Montpellieru 45,1 stupně Celsia a později v obci Gallargues-le-Montueux v departementu Gard 45,9 stupně Celsia. To je nyní oficiálně nový francouzský teplotní rekord.

V departementu Gard dnes večer vyjížděli hasiči k přibližně 25 požárům, spojovaných s rekordními vedry. Tři lidé, včetně dvou hasičů, byli lehce zraněni. V plamenech se ocitlo i devět obydlí. Požáry v departementu rovněž zabily dva koně.

Jenom u obce Garons hořelo na 50 hektarech, na dalších 35 hektarech pak hořelo u městečka Vauvert, kde bylo preventivně evakuováno asi 20 obydlí. Kvůli požárům bylo v regionu přerušeno také několik silničních spojení, včetně dálnice A54 mezi Nîmes a Arles. S požáry bojuje na 300 hasičů a 150 četníků.

"Francie vstoupila do klubu evropských zemí, které mají národní rekord alespoň 45 stupňů Celsia (Bulharsko, Portugalsko, Itálie, Španělsko, Řecko, Severní Makedonie)," napsal na twitteru François Jobard z ústavu Météo-France. Už ve čtvrtek padl rekord pro měsíc červen, když v obci Montclus naměřili 43,5 stupně Celsia.

Kvůli extrémnímu horku dnes vyučování zrušilo na 4000 francouzských škol. Ruší se i různé kulturní události, úřady rozdávají lahve s vodou a Paříž, Lyon či Marseille zakázaly provoz starších vozidel kvůli znečištění ovzduší, které se při vedrech ještě zhoršuje.

Podle ministerstva zdravotnictví od vypuknutí vlny veder na začátku týdne čtyři lidé ve Francii utonuli a severně od Marseille zřejmě podlehl úžehu muž při jízdě na kole. Kvůli horku tento týden zemřeli také dva lidé ve Španělsku - na jihu v Andalusii zemřel 17letý mladík, když se po práci na zahradě šel zchladit do bazénu, a na severu ve Valladolidu zemřel kvůli horku 93letý muž.

Ve 34 z 50 provincií Španělska, zejména v Katalánsku, platí nejvyšší stupeň varování před požáry. V katalánské provincii Tarragona hasiči už od středy bojují s lesním požárem, který spálil na 6500 hektarů a hasiči varují před jejich dalším šířením. Práce komplikují teploty přes 40 stupňů a nízká vlhkost. Farmáři v regionu byli vyzváni, aby na dva dny zastavili sklizeň obilí. Podle místních médií požár vznikl zřejmě na slepičí farmě, kde se asi vznítil špatně uskladněný hnůj.

Extrémní vedra ve Francii a ve Španělsku zřejmě definitivně poleví až po víkendu. Například Paříž podle předpovědí zažije nejteplejší den v sobotu. Italské úřady vydaly varování před vysokými teplotami pro 16 měst.

Rakouský meteorologický ústav ZAMG podle agentury APA dnes informoval, že letošní červen byl v Rakouský nejteplejší, nejslunnější a nejsušší od dob, kdy se s měřením začalo. Srážek spadlo o 57 procent méně než je průměr, teploty byly proti průměru o 4,7 stupně vyšší.

Ve východním Německu se o víkendu očekávají až 39stupňová vedra, což by znamenalo nové červnové rekordy. Ten nový pochází ze středy, kdy bylo v saském Bad Muskau a braniborském Coschenu naměřeno 38,6 stupně.

WMO dnes uvedla, že letošek může být jedním z nejteplejších roků, což by znamenalo, že by roky 2015 až 2019 byly nejteplejším pětiletým období od začátku měření. Podle WMO je brzy na to, jednoznačně přisuzovat současná horka změně klimatu.