Praha - Sobotní závěrečné 30. kolo základní části fotbalové ligy rozhodne o rozdělení týmů do jednotlivých skupin nadstavby. Pět účastníků šestičlenné skupiny o titul je jasných, ve hře zůstává poslední šesté místo. Bojovat se bude také o desátou příčku, která znamená jistotu záchrany a start v prostřední skupině o Evropu.

Vedoucí Slavia po minulé prohře 0:1 ve Zlíně přivítá Olomouc a chce minimálně udržet čtyřbodový náskok před druhou Plzní, která hostí poslední Duklu. Třetí Spartu povede v Opavě po odvolání kouče Zdeňka Ščasného dosavadní asistent Michal Horňák.

Slavia vyhrála jediné z posledních čtyř kol a její náskok v čele tabulky před mistrovskou Plzní se snížil. Ve středu však červenobílí v semifinále domácího poháru zvítězili v derby nad Spartou 3:0 a na výkon chtějí navázat. O hodně jde i Olomouci, která vyhrála sedm z posledních devíti kol a má šanci na elitní šestku. Potřebuje však v Edenu zvítězit a zároveň spoléhat na to, že šestý Liberec prohraje v předposlední Karviné.

"Oběma týmům jde o hodně. Moc dobře víme, o co hrajeme. Ve Zlíně jsme to bohužel nezvládli, ale v derby jsme vyhráli 3:0 a výkon byl možná jeden z nejlepších v sezoně. Ale furt je na čem pracovat, řadu šancí jsme neproměnili a nedotáhli," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

"Jsem strašně rád, že kolo před koncem máme jistotu minimálně prostřední skupiny. Samozřejmě asi všichni v tuhle chvíli očekávají, že prohrajeme na Slavii. Ale nemyslím si, že tam pojedeme dopředu odevzdaně," uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

Liberec pět kol po sobě neprohrál a k udržení šestého místa mu stačí v Karviné remíza, případně bodová ztráta Olomouce. Slovan s nadcházejícím soupeřem v lize v dosavadních pěti zápasech neprohrál, Slezané jsou však nabuzení nečekanou minulou výhrou 3:1 na Spartě. Před poslední Duklou mají po dvou vítězstvích za sebou už šestibodový náskok.

"Na Letné se nevyhrává často a už vůbec ne takovým rozdílem. Kluci byli šťastní a nadšení, já samozřejmě také. Ovšem pořád musíme stát nohama pevně na zemi," uvedl karvinský kouč František Straka.

Sparta po porážkách 1:3 s Karvinou a 0:3 v poháru se Slavií odvolala trenéra Ščasného a mužstvo dočasně převzal Horňák. Letenští ztrácejí na druhé místo 11 bodů a naopak mají šestibodový náskok před Jabloncem, který se v přímém souboji o čtvrté místo utká s pátou Ostravou. Spartě kvůli disciplinárnímu trestu budou v Opavě chybět fanoušci.

"Hraje pro nás čas. Kdyby se hrál týdenní cyklus, možná se v tom budou kluci víc patlat. Takhle to nejde - šok, výměna trenéra, jdeme do dalšího zápasu a chceme vyhrát. Musíme se vrátit na vítěznou vlnu," řekl Horňák.

Kdyby Plzeň v minulém kole v Příbrami zvítězila a neuhrála jen remízu 1:1, mohla na vedoucí Slavii ztrácet už jen dva body. Obhájce trofeje na závěr základní části přivítá poslední Duklu a chce potvrdit pozici nejlepšího týmu doma, kde ze 14 utkání ztratil jen dva body.

"Oproti zápasu v Příbrami musíme zlepšit ofenzivu. Chceme potvrdit druhé místo a v závěrečné fázi soutěže ještě chceme bojovat o tu nejvyšší příčku," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

O desátou příčku se na dálku utkají čtyři týmy. Nejblíže k ní jsou Teplice, které mají na desátém místě o dva body více než Opava, Bohemians 1905 a Slovácko. Poslední dva jmenované týmy čeká v Uherském Hradišti vzájemný souboj, Teplice přivítají Příbram, která už má stejně jako Karviná a Dukla jistotu účasti v nejhorší šestičlenné skupině o záchranu. "Matematika je jasná, když vyhrajeme, nemusíme se na nikoho ohlížet," konstatoval asistent teplického trenéra Pavel Drsek.

Ve zbylém utkání nastoupí osmá Mladá Boleslav proti devátému Zlínu. V případě remízy si oba týmy pořadí vymění, protože "Ševci" vyhráli podzimní duel. Všech osm sobotních zápasů má jednotný výkop v 17:00.

Hlasy před zápasy 30. kola první ligy:

Slavia Praha (1.) - Sigma Olomouc (7.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Těžký zápas, poslední kolo základní části, oběma týmům jde o hodně. Moc dobře víme, o co hrajeme. Ve Zlíně jsme to bohužel nezvládli. Ale v derby jsme vyhráli 3:0 a výkon byl možná jeden z nejlepších v sezoně. Ale furt je na čem pracovat, řadu šancí jsme neproměnili a nedotáhli. Olomouci trochu nevyšel podzim, ale teď už je to zase tým, který pravidelně sbírá body. Očekávám ofenzivní zápas, s Olomoucí to vždy bývá dost otevřené se spoustou šancí a padá i dost gólů."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsem strašně rád, že kolo před koncem máme jistotu minimálně té prostřední skupiny. Samozřejmě asi všichni v tuhle chvíli očekávají, že prohrajeme na Slavii. Ale nemyslím si, že tam pojedeme dopředu odevzdaně a tak, abychom si jen splnili to 30. kolo."

Viktoria Plzeň (2.) - Dukla Praha (16.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Věřím tomu, že potvrdíme, že se nám v domácím prostředí celou sezonu dařilo. Momentálně tam máme pouze jednu remízu a zbytek zápasů jsme vyhráli. Doufám, že i ten závěr nám vyjde tak, abychom vyhráli a možná měli co se týče domácího prostředí nejlepší sezonu v historii klubu. Oproti zápasu v Příbrami musíme zlepšit ofenzivu. Doufám, že to napravíme, že s Duklou to bude v útočné fázi výrazně lepší a bude víc šancí i gólů v soupeřově síti. Není to jako v minulosti, kdy sezona končila 30. kolem, takže pro každého, i pro Duklu, je každý bod důležitý. Ale i my ty body potřebujeme, chceme potvrdit druhé místo a v závěrečné fázi soutěže ještě chceme bojovat o tu nejvyšší příčku."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Plzeň je samozřejmě velmi zkušený a silný tým. Hlavně v domácím prostředí, kde v této sezoně vyhráli skoro všechny zápasy. Ale my tam rozhodně nepojedeme předem poraženi. Třeba to z nás všechno spadne a přivezeme body i z Plzně. Ta situace je taková, jaká je. Budeme se prát stejně jako ve druhém poločase proti Mladé Boleslavi až do konce. V tuhle chvíli ztrácíme šest bodů, do konce je osmnáct. Beru to tak, že máme šest zápasů na to, abychom ukázali, co v nás je."

SFC Opava (11.) - Sparta Praha (3.)

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Sparta aktuálně řeší nějaké své problémy, ale tím se my nezabýváme. Změna trenéra pokaždé nějaký impulz může přinést. Musíme se soustředit na svůj výkon a předvedenou hru, která se musí zlepšit. Chceme zabojovat o tři body a teprve pak se můžeme bavit, na co to stačilo. Sparta je přes své současné problémy pořád vysoce kvalitní tým s výbornými a nadprůměrnými individualitami."

Michal Horňák (trenér Sparty): "Myslím, že pro nás hraje čas. Kdyby se hrál týdenní cyklus, tak se v tom možná budou kluci víc patlat. Takhle to nejde - šok, výměna trenéra, jdeme do dalšího zápasu a chceme vyhrát. Musíme se vrátit na vítěznou vlnu. Dalším zápasem začíná nadstavba a to budou nejtěžší zápasy v sezoně. Musíme se připravit tak, abychom udrželi třetí místo. Proti Opavě nás čeká houževnatý a těžký soupeř."

FK Jablonec (4.) - Baník Ostrava (5.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Hrajeme v sobotu o čtvrté místo. Je to pro nás hodně důležité utkání, ale zase by to nemělo svazovat hráče, aby to nebylo hodně nervózní. V první šestce jsme, tam jsme chtěli být. Teď už jde o udržení čtvrtého místa, což by pro nás byl úspěch. Máme za sebou porážku proti Bohemians, ale nebyli jsme horším týmem. Bohužel jsme doplatili na neproměňování šancí. Teď se musíme přeorientovat na domácí zápas s Ostravou. Ročník jsme odstartovali v Ostravě prohrou a teď chceme v posledním zápase vyhrát a udržet čtvrté místo před nadstavbou. Baník postoupil do finále poháru, jsou v laufu, ale my nemáme důvod být nervózní. Jsme pořád před nimi."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Zápasem v Jablonci pro nás už vlastně začíná finálová skupina, protože oba celky v ní budou bojovat. Určitě jedeme posíleni o poslední výsledky, postup v poháru. Obnáší to i větší zátěž pro hráče, ten program je teď náročnější. Ale hráči vědí, že se o něco hraje, a věřím, že se i v tom náročném programu dokážou semknout."

MFK Karviná (15.) - Slovan Liberec (6.)

František Straka (trenér Karviné): "Na Letné se nevyhrává často a už vůbec ne takovým rozdílem. Kluci byli šťastní a nadšení, já samozřejmě také. Ovšem pořád musíme stát nohama pevně na zemi. Podruhé v řadě narazíme na tým z první šestky. Liberec vnímám z těch týmů, proti kterým jsem měl možnost mužstvo vést jako trenér Karviné, jako nejkvalitnějšího a nejnepříjemnějšího protivníka. Ten tým má velkou vnitřní sílu, je hodně silový a má výjimečného střelce Libora Kozáka. Není to sice jen o něm, ale je pro ně moc důležitý. Bude to tvrdý oříšek. Věřím ale, že pokud zopakujeme a navážeme na domácí zápasy s Baníkem nebo Zlínem, budeme úspěšní. Předchozí zápasy jasně ukázaly, že jsme schopni hrát těžké zápasy proti komukoliv v lize."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Bude to pro nás velmi těžký zápas, protože Karviné jde o záchranu. Hrají teď slušně, poslední zápasy i vyhrávají. Přišel nový trenér, nový vítr, ukazuje se to i na výsledcích, určitě to prospělo mužstvu. Ale celou sezonu považuji Karvinou za nebezpečné mužstvo. Mají to trochu těžší, že hrají o záchranu, takže jsou pod psychickým tlakem. Jsem rád, že jsme až do konce sezony ve hře o poháry. Když se dostaneme do první šestky, chceme se čestně pobít o pohárové umístění. Když se nám podaří uhrát dobrý výsledek v Karviné, budeme v první šestce, když ne, budeme o to bojovat v té střední skupině."

FK Mladá Boleslav (8.) - Fastav Zlín (9.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "V předchozích třech zápasech jsme nevyhráli. Na domácím hřišti chceme tuto nepříjemnou bilanci napravit, abychom vstoupili do nadstavbové části ligy z nejlepší možné pozice."

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Boleslav se v zimě dobře posílila, mimo jiné bývalými zlínskými obránci. Ale postupem jara šla jejich výkonnost trochu dolů. My jsme naopak se Slavií dokázali, že můžeme hrát rovnocennou partii s kterýmkoliv mužstvem. Je k tomu potřeba ale maximální koncentrace na výkon a vyvarování se chyb zejména před vlastním pokutovým územím, protože Boleslav je mužstvem, které je umí využít, dává hodně gólů. Pikantní na souboji je, že se může v nadstavbě hned dvakrát opakovat."

Ladislav Takács (záložník M. Boleslavi): "Zlín teď měl šňůru, že se mu moc nedařilo. Džafič jim ale vystřelil výhru nad Slavií, takže se asi trochu zvednou. Je to mužstvo nahoru dolů, ale po výhře nad Slavií jsou nahoře. Budeme se je snažit utnout a doma zvítězit. Nějak jsme se o tom (možnosti hrát se Zlínem ve skupině o Evropu) nebavili, nijak nekalkulujeme. Chceme vyhrát a uvidíme, jak to dopadne dál. Jaro pro nás pořád není ztracené, když teď uhrajeme doma výhru a potom se porveme o postup výš. Oproti podzimu je jaro o dost lepší."

FK Teplice (10.) - 1. FK Příbram (14.)

Pavel Drsek (asistent trenéra Teplic): "Matematika je jasná, když vyhrajeme, nemusíme se na nikoho ohlížet. Na tréninku jsme se zaměřili na střelbu, která nám v posledních zápasech moc nejde. Proti Olomouci jsme měli situace, které jsme měli vyřešit lépe. Klíč je pomoci si standardkou nebo lepší kombinací ve hře. Když se třikrát vyhraje, nemusí se říkat nic, protože hráči to dělají sami. Ale když se nevyhraje, jsou na řadě trenéři, aby hráčům pomohli se uvolnit, aby řešili situace, jak mají. Příbram teď hraje lépe zajištěná do defenzivy, ale pořád hrají i odvážně dopředu. Takže se tam ta okénka najít dají."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Očekáváme zápas, který z obou stran bude na krev a o život, dá se říct. Kdyby s námi Teplice prohrály, mohly by při zápasech ostatních mančaftů vypadnout z té střední skupiny a mohly by hrát s námi v té barážové skupině. Takže pro ně existenční zápas a pro nás to samé. My chceme navázat na dva kvalitní domácí zápasy s Opavou a Plzní, chceme stejný výkon podat v Teplicích a bodovat. Pracujeme na tom, aby se nám venkovní výkony rapidně zlepšily a co nejvíc se podobaly těm domácím zápasům. Doufám, že se nám to povede, že v tomhle důležitém zápase dotáhneme mužstva před sebou, která máme na tři body, a udržíme si tam Teplice."

1. FC Slovácko (13.) - Bohemians Praha 1905 (12.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Bohemians hrají poctivý běhavý fotbal a nás musí varovat to, že se jim lépe daří na venkovních hřištích. Vyhráli ve Zlíně, Karviné i Teplicích. My jsme se ale na jejich způsob hry pečlivě připravovali, jen teď musíme teorii převést do praxe. Rádi bychom poslední kolo základní části přetavili ve tři body, což by za souhry dalších výsledků mohlo znamenat posun do skupiny o Evropskou ligu, případně vylepšení pozice ve skupině o záchranu."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Samozřejmě je skvělé se dostat do semifinále poháru. Je potřeba to orazítkovat i v lize, kde máme své starosti. Nemáme zdaleka vyhráno, i když jsme se zvedli z toho nejhoršího a směrem do dalších zápasů můžeme dýchat. Máme teď 33 bodů, jedno kolo před sebou a jsme dvanáctí. Víme, že možnost posunu do prostřední skupiny existuje, i když to není jen v našich rukách. Jsme si vědomi své síly ve venkovních zápasech, půjdeme do utkání na Slovácku s vírou ve vítězství. I kdybychom se v případě vítězství do prostřední skupiny nedostali, body se hodí do té spodní skupiny. Po poháru jsme zůstali na Moravě, abychom neplýtvali zbytečně časem, cestování je únavné."

Statistické údaje před zápasy 30. ligového kola: -------- Slavia Praha (1.) - Sigma Olomouc (7.) Výkop: sobota 27. dubna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Kotík. Bilance: 47 20-13-14 72:51. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Stoch - Škoda. Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Chvátal - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Houska, Falta - Yunis. Absence: Tecl, Hromada (oba rekonvalescence), Coufal, Ševčík, Zmrhal (všichni nejistý start) - Hála (rekonvalescence), Pilař, Vepřek (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Bořil, Ngadeu (oba 7 ŽK), Škoda, Král, Masopust (všichni 3 ŽK) - Kalvach, Vepřek (oba 7 ŽK), Dvořák, Yunis (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Stoch (12) - Nešpor (7). Zajímavosti: - Slavia neprohrála v lize s Olomoucí 4x za sebou a v posledních 2 vzájemných zápasech dala pokaždé 3 góly - Slavia vyhrála jediný z posledních 4 domácích zápasů s Olomoucí - Slavia vyhrála jediné z posledních 4 kol - Slavia doma v lize 11x za sebou neprohrála, v posledních 2 zápasech nejvyšší soutěže v Edenu ale jen remizovala 1:1 - Slavia má se 70 góly nejlepší útok ligy a s 22 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia ve středu v semifinále poháru porazila Spartu doma 3:0 - Olomouc vyhrála 7 z posledních 9 kol a 3 z posledních 4 - Olomouc prohrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - Souček (Slavia) dal při posledních 5 soutěžích startech 5 gólů - Falta (Olomouc) si může připsat 100. ligový start Viktoria Plzeň (2.) - Dukla Praha (16.) Výkop: sobota 27. dubna, 17:00. Rozhodčí: Matějček - Pospíšil, Dobrovolný. Bilance: 17 13-3-1 42:11. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kopic, Pačinda, Kovařík - Beauguel. Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, Souček - Douděra, Tetour, Hanousek, Miloševič - Djuranovič, Hadaščok, Podaný. Absence: Čermák, Krmenčík (oba zranění), Ekpai, Kolář, Procházka (všichni nejistý start) - Kozma (zranění). Disciplinární ohrožení: Chorý, Limberský (oba 7 ŽK), Bakoš, Beauguel, Procházka, Řezník (všichni 3 ŽK) - Bezpalec, Ostojič (oba 7 ŽK), Douděra, Holík, Miloševič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (14) - Djuranovič (6). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Duklu 6x za sebou, v posledních 3 zápasech soupeři dala vždy alespoň 3 góly - Dukla v samostatné lize v 8 zápasech v Plzni nezvítězila a poslední 4 duely na západě Čech prohrála - Plzeň minulou remízou 1:1 v Příbrami utnula vítěznou sérii, která trvala 3 zápasy - Plzeň je s 40 body nejlepším domácím týmem soutěže, Viktoria ve 14 zápasech 13x vyhrála a jednou remizovala, inkasovala jen 7 branek - Plzeň doma v lize vyhrála 6x za sebou a naposledy tam prohrála loni v březnu s M. Boleslaví - Dukla minule remizovala s M. Boleslaví 1:1 a bodovala po 3 prohrách - Dukla prohrála 7 z posledních 9 kol a zvítězila v jediném z posledních 13 ligových zápasů - Dukla má s 25 vstřelenými góly nejhorší útok ligy - Dukla je s 5 body nejhorším venkovním celkem ligy, mimo Julisku v lize prohrála 5x za sebou a v posledních 7 zápasech tam dala jen 2 góly - trenér Dukly Skuhravý končil hráčskou kariéru v Plzni SFC Opava (11.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 27. dubna, 17:00. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Kříž. Bilance: 17 2-2-13 15:43. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Stáňa, Zavadil, Schaffartzik, Jursa, Zapalač - Smola. Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Karlsson, Hložek, Sáček, Frýdek, Čivič - Drchal. Absence: Janetzký (nejistý start) - Kanga (12 ŽK), Ben Chaim, Panák, Kadlec, Pulkrab, Dočkal (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Schaffartzik (7 ŽK), Šrom, Zapalač, Juřena (všichni 3 ŽK) - Frýdek (7 ŽK), Čivič, Nita, Panák, Radakovič, Tetteh, Štetina (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Smola (9) - Kanga, Tetteh (oba 11). Zajímavosti: - Opava prohrála v lize se Spartou 8x za sebou, v nejvyšší soutěži s ní bodovala naposledy v roce 1999 - Sparta v listopadu vyhrála v Opavě v domácím poháru až na penalty, v základní hrací době i po prodloužení skončil zápas 0:0 - Opava poslední 4 kola pravidelně střídá domácí výhru a venkovní porážku - Opava bodovala ve 4 z posledních 6 kol - Opava bodovala ve 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů - Sparta ve středu prohrála v semifinále poháru 0:3 na Slavii, následně byl odvolán trenér Ščasný a tým převzal dosavadní asistent Horňák - Sparta vyhrála jediný z posledních 4 ligových zápasů, v neděli doma podlehla Karviné 1:3 - Sparta prohrála jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Simerský (Opava) si může připsat 50. ligový start FK Jablonec (4.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: sobota 27. dubna, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Vlasjuk, Podaný. Bilance: 47 15-20-12 73:68. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Granečný - Kuzmanovič, Jánoš, Jirásek, Hrubý, Holzer - O. Šašinka. Absence: Lischka (nemoc), Jankovič, Štěpánek (oba zranění) - Fillo, Fleišman (oba 8 ŽK), Šindelář (zranění), Baroš, Diop, J. Šašinka (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Lischka, Hübschman, Jovovič, Kubista (všichni 3 ŽK) - Jánoš, Diop (oba 7 ŽK), Mešaninov, Pazdera, Procházka, Jirásek, Baroš, J. Šašinka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Doležal (10) - Diop (8). Zajímavosti: - Ostrava v posledním vzájemném duelu zvítězila 1:0, předtím ale Jablonec v lize 14x za sebou neporazila - Jablonec doma v lize s Ostravou 11x za sebou neprohrál - Jablonec minule prohrál 0:1 na Bohemians a utrpěl první porážku po 5 kolech - Jablonec prohrál jediné z posledních 10 domácích ligových utkání a poslední 3 vyhrál - Ostrava vyhrála 2 z posledních 3 kol - Ostrava venku v lize 4x za sebou prohrála - Ostrava 4 kola střídá venkovní porážku a domácí výhru - Ostrava ve středu zvítězila v semifinále poháru nad Bohemians 1:0 - Hrubý (Ostrava) oslaví v den utkání 25. narozeniny, Kratochvílovi (Jablonec) bude o den dříve 23 let MFK Karviná (15.) - Slovan Liberec (6.) Výkop: sobota 27. dubna, 17:00. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Vaňkát. Bilance: 5 0-2-3 2:6. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Pastornický - Čolič, Krivák, Rundič, Záhumenský - Budínský, Smrž - Ba Loua, Lingr, Guba - Wágner. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Potočný - Kozák. Absence: Puchel (rekonvalescence), Dreksa (nejistý start) - Oršula (zranění), Sýkora (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Berkovec, Letič, Záhumenský, Budínský (všichni 3 ŽK) - Potočný (11 ŽK), Breite (7 ŽK), Hybš, Kačaraba, Malinský, Nešický (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Wágner (11) - Kozák (7). Zajímavosti: - Karviná v 5 ligových zápasech s Libercem ještě nevyhrála a z toho 4x neskórovala - Karviná ve 2 domácích ligových zápasech s Libercem nedala gól - Karviná vyhrála 3 z posledních 4 kol, 2x po sobě bodovala naplno a minule zvítězila 3:1 na Spartě - Karviná prohrála jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Liberec 5 kol po sobě neprohrál a poslední 2 zápasy vyhrál - Liberec vyhrál jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Liberec je s 9 nerozhodnými výsledky spolu s M. Boleslaví a Bohemians 1905 remízovým "králem" ligy - Pázler (Liberec) si může připsat 100. ligový start FK Mladá Boleslav (8.) - Fastav Zlín (9.) Výkop: sobota 27. dubna, 17:00. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Šimáček. Bilance: 17 10-2-5 30:16. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Hubínek, Hájek, Jugas, Fulnek - Takács, Tatajev - Ladra, Bucha, Přikryl - Komličenko. Zlín: Rakovan - Holík, Hnaníček, Buchta, Gajič, Bartošák - Džafič, Hlinka, Jiráček, Podio - Vyhnal. Absence: Matějovský, Mareš (oba 8 ŽK), Ewerton, Túlio (oba zranění) - Poznar (4 ŽK), Čanturišvili, Hronek (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Hubínek, Tatajev - Gajič, Buchta, Hronek, Bačo, Čanturišvili, Vyhnal (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko (22) - Poznar (6). Zajímavosti: - Zlín vyhrál poslední 2 vzájemné ligové zápasy - M. Boleslav doma v lize se Zlínem 2x po sobě prohrála - ze 17 vzájemných utkání v lize skončila jen první 2 remízou - M. Boleslav v lize 3x za sebou nezvítězila a vyhrála jediné z posledních 5 kol - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 12 domácích ligových zápasů - M. Boleslav je spolu s Bohemians a Libercem s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Zlín minule zvítězil nad Slavií a bodoval po 4 prohrách, branku dal po 420 minutách - Zlín prohrál 7 z posledních 8 venkovních ligových utkání a v posledních 3 neskóroval - Fulnek (M. Boleslav) oslaví den před zápasem 25. narozeniny - Gajič (Zlín) si může připsat 100. ligový start FK Teplice (10.) - 1. FK Příbram (14.) Výkop: sobota 27. dubna, 17:00. Rozhodčí: Marek - Paták, Dresler. Bilance: 39 20-10-9 56:32. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hora, Žitný, Hyčka - Kuchta. Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Mingazov, Rezek, Matoušek - Polidar (Fantiš). Absence: Luts, Moulis (oba zranění) - Slepička (rekonvalescence), Boháč (zranění), Fantiš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Tregler (7 ŽK), Kodr, Matoušek, Mingazov, Nitrianský, Nový, Voltr (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hora (11) - Fantiš, Matoušek (oba 6). Zajímavosti: - Příbram vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Teplice doma v lize s Příbramí 6x za sebou neprohrály a v posledních 5 zápasech inkasovaly jediný gól - Teplice prohrály 3 poslední ligové zápasy - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů - Příbram vyhrála jediné z posledních 6 kol - Příbram venku v lize 5x za sebou prohrála při skóre 0:13 - Příbram má s 63 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Krob (Teplice) oslaví v den utkání 32. narozeniny - Hyčka (Teplice) si může připsat 150. ligový zápas - trenér Nádvorník (Příbram) odkoučuje 50. zápas v české lize 1. FC Slovácko (13.) - Bohemians Praha 1905 (12.) Výkop: sobota 27. dubna, 17:00. Rozhodčí: Dubravský - Mokrusch, Hájek. Bilance: 23 11-6-6 30:22. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Daníček, Havlík - Navrátil, Janošek, Diviš - Zajíc. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Jindřišek, Vacek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček. Absence: Kadlec (zranění), Divíšek (4 ŽK) - Juliš, Švec (oba zranění), Ljovin, Nečas (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hofmann, Kalabiška (oba 7 ŽK), Franič, Diviš - Dostál, Hilál, Ljovin, Pokorný, Puškáč, Šmíd (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Daníček (6) - Hilál (5). Zajímavosti: - Bohemians zvítězili ve 2 z posledních 3 vzájemných ligových duelů a prohráli jediný z posledních 4 - ve vzájemných ligových zápasech 7x za sebou nezvítězil hostující tým (6x výhra domácích, remíza) - Slovácko doma v lize porazilo Bohemians 6x za sebou a v posledních 3 zápasech neinkasovalo - Slovácko prohrálo 3 z posledních 4 kol - Slovácko prohrálo jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů - Bohemians v lize 2x po sobě vyhráli a 3x za sebou neprohráli - Bohemians z posledních 6 kol prohráli jediné a udrželi 4x čisté konto - Bohemians získali venku 19 z celkových 33 bodů - Bohemians zvítězili v lize venku ve 3 z posledních 4 zápasů a dali v nich 9 branek - Bohemians jsou spolu s Libercem a M. Boleslaví s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Bohemians ve středu prohráli v semifinále poháru 0:1 v Ostravě Tabulka: 1. Slavia 29 22 3 4 70:22 69 2. Plzeň 29 20 5 4 43:27 65 3. Sparta 29 16 6 7 49:27 54 4. Jablonec 29 14 6 9 49:26 48 5. Ostrava 29 13 6 10 38:32 45 6. Liberec 29 11 9 9 32:26 42 7. Olomouc 29 12 4 13 36:41 40 8. Mladá Boleslav 29 10 9 10 49:44 39 9. Zlín 29 12 3 14 32:37 39 10. Teplice 29 10 5 14 32:42 35 11. Opava 29 9 6 14 39:46 33 12. Bohemians Praha 1905 29 8 9 12 28:36 33 13. Slovácko 29 10 3 16 31:44 33 14. Příbram 29 8 6 15 33:63 30 15. Karviná 29 7 5 17 37:52 26 16. Dukla 29 5 5 19 25:58 20