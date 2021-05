Ve fotbalové lize pokračují boje o poháry, Brno s Příbramí mohou sestoupit

Praha - Ve 32. kole první fotbalové ligy budou pokračovat boje o evropské poháry a o záchranu. K již jistě sestupující Opavě se mohou přidat Brno a Příbram, ale jen za předpokladu, že získají méně bodů než Teplice a Severočeši zároveň porazí České Budějovice. Definitivu historické účasti v pohárech může za určitých okolností získat čtvrtý tým tabulky Slovácko.

Sparta se představí v Mladé Boleslavi a bude na dálku bojovat o druhé místo s Jabloncem, který nastoupí v Příbrami. Už jistý mistr Slavia se proti Karviné pokusí protáhnout rekordní sérii ligové neporazitelnosti na 44 zápasů. Pátou Plzeň čeká v druhém utkání po příchodu trenéra Michala Bílka pardubický nováček v jeho pražském azylu v Ďolíčku.

Poslední Opava před týdnem jako první sestoupila a nyní mohou být známy i zbylé dva sestupující týmy. Příbram ztratí naději na záchranu, pokud nezvítězí a Teplice zároveň porazí České Budějovice. Totéž platí pro brněnskou Zbrojovku, která se v dnešní předehrávce představí na hřišti šestého Liberce. O sestupu obou celků ještě nemůže být jasno po jejich zápasech, ale případně až v neděli.

Příbram v sobotu přivítá rozjetý Jablonec, který 11 kol po sobě neprohrál, přesto ještě boj o záchranu nevzdala. "Čeká nás velmi náročný soupeř, Jablonec je ve formě. Ale my se nemůžeme dívat na to, s kým hrajeme. Stále se dá hrát o to, co tady všichni chceme," řekl příbramský trenér Jozef Valachovič.

Jablonec v boji o druhé místo nebere nic než tři body. Příbram porazil ve čtyřech z posledních pěti ligových duelů. "Domácí mají motivaci, budou bojovat. Samozřejmě tabulku vidíme, ale jsou před námi ještě tři zápasy. Musíme koukat hlavně na sebe, abychom udělali co nejvíce bodů," prohlásil kouč Petr Rada, který Příbram v minulosti vedl.

Sparta ve středeční dohrávce porazila Plzeň 3:1, neprohrála šest kol po sobě a posunula se na druhé místo o skóre před Jablonec. V Mladé Boleslavi, která už má od minulého týdne jistou záchranu, prohráli Letenští poslední dva ligové duely. "Předběhli jsme Jablonec, máme výhodnější postavení. Naším úkolem je druhé místo uhrát. Cílem je kvalifikace do Ligy mistrů, protože je to mimořádná soutěž. Hrozně rád bych ji tady na Spartě na podzim zažil," uvedl trenér Pavel Vrba.

Slovácko je blízko k historické účasti v pohárech, dosud si zahrálo jen již neexistující letní Pohár Intertoto. Tým z Uherského Hradiště bude mít v případě výhry nad Bohemians 1905 start na evropské scéně téměř jistý a úplnou definitivu může získat díky příznivému výsledku v zápasech Plzně či Liberce. Devátí "Klokani" však bodovali 11 kol za sebou, což je jejich klubový rekord v samostatné lize, a sérii chtějí natáhnout i na Slovácku.

"Po naší výhře v Karviné a zaváhání Plzně a Libercem jsme v situaci, že čtvrté místo je opravdu blízko. Podle toho musíme k utkání přistoupit. S maximální koncentrací, nasazením, se snahou prosadit se naší hrou," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Mistrovská Slavia jako jediná v ligové sezoně dosud neprohrála a neporazitelnost v nejvyšší soutěži může po duelu proti Karviné natáhnout už na 44 zápasů. "Zbývají tři kola. Sezona byla svým způsobem unikátní, tak by bylo dobré to dotáhnout do konce bez prohry," řekl trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřence čeká ve čtvrtek finále domácího poháru v Plzni.

Viktoria při obnovené premiéře trenéra Bílka prohrála na Spartě a zkomplikovala si boj o poháry. Západočeši získali z posledních tří ligových zápasů jen bod a proti Pardubicím tak neberou nic než vítězství. "Musíme vyhrát za každou cenu. Pokud předvedeme tak náročný výkon, co se týká kondice a fyzičky, jako na Spartě, jsem přesvědčený, že už kluci budou odměněni," řekl asistent trenéra Pavel Horváth.

Osmá Ostrava doma vyzve čtrnáctý Zlín, který nezvítězil už osm kol a po pondělním odvolání trenéra Bohumila Páníka ho do konce sezony povede kouč B-týmu Jan Jelínek. Poslední Opava přivítá desátou Olomouc. Kluby mohou maximálně z 10 procent zaplnit hlediště.

Statistické údaje před víkendovými zápasy 32. kola první fotbalové ligy: SFC Opava (18.) - Sigma Olomouc (10.) Výkop: sobota 15. května, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Antoníček - Dorušák (video). Bilance: 21 5-5-11 26:36. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Opava: Digaňa - Hrabina, Hnaníček, Kulhánek, Helešic - Mondek, Hellebrand, Večerka, Nešický, Kania - Dedič. Olomouc: Mandous - Radek Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý - Breite - González, Houska, Daněk, Hála - Nešpor. Absence: Didiba (8 ŽK), Tiéhi, Žídek, Čvančara, Pikul, Holík (všichni zranění) - Poulolo (8 ŽK), Greššák, Yunis (oba zranění), Zahradníček (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Žídek (7 ŽK), Fendrich, Juřena (oba 3 ŽK) - Breite (7 ŽK), Vepřek (3 ŽK). Nejlepší střelci: Nešický (4) - González (7). Zajímavosti: - v poslední 4 vzájemných ligových zápasech se týmy střídaly ve výhrách, vždy zvítězil domácí celek - Opava doma v lize Olomouc 2x za sebou porazila a pokaždé 2:1 - Opava 8 kol po sobě nevyhrála a už má jistý sestup, v posledních 2 zápasech remizovala - Opava doma v lize zvítězila v jediném z posledních 12 duelů, v sezoně tam však získala 11 z celkových 17 bodů - Opava má s 20 góly nejhorší útok v lize a s 62 inkasovanými brankami spolu s Teplicemi a Příbramí i nejhorší obranu - Olomouc 5 kol za sebou nevyhrála a v posledních 3 prohrála - Olomouc minule venku v lize prohrála, předtím tam však 3x po sobě bodovala - Olomouc je spolu s Bohemians 1905 s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - asistent opavského trenéra Kováč v minulosti hrál za Olomouc, kouč Sigmy Radoslav Látal zase vedl Slezany - Digaňa oslaví den před utkáním 24. narozeniny a Hellebrandovi (oba Opava) bude den po něm 22 let 1. FK Příbram (17.) - FK Jablonec (3.) Výkop: sobota 15. května, 17:00. Rozhodčí: Marek - Paták, Hock - Berka (video). Bilance: 43 11-8-24 56:91. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Příbram: Šiman - Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Pilík, Soldát, Rezek, Zorvan, Vávra - Lubega. Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Hübschman - Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Jovovič - Doležal. Absence: Cmiljanovič, Lalkovič, Laňka, Tregler - Haitl (všichni zranění), Holík, Schranz (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kočí, Lalkovič, Vilotič (všichni 3 ŽK) - Schranz (7 ŽK), R. Hrubý, Kubista, Podaný, Považanec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Voltr (4) - Schranz (13). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Jablonec naposledy v Příbrami prohrál 0:4, ale předtím tam v lize 4x za sebou zvítězil a dal přitom 17 branek - Příbram ve 3 z posledních 5 kol neprohrála (pokaždé venku) - Příbram doma v lize od prosince 9x po sobě nezvítězila, poslední 3 zápasy doma prohrála a získala tam jen 10 z celkových 21 bodů - Příbram má s 62 inkasovanými góly spolu s Teplicemi a Opavou nejhorší obranu v soutěži - Jablonec v lize 11x za sebou neprohrál a v posledních 4 kolech zvítězil - Jablonec venku v lize 5x za sebou neprohrál, v této sezoně tam však získal jen 25 z celkových 65 bodů - Voltr (Příbram) může odehrát 150. ligový zápas - Doležal (Jablonec) skóroval 4 kola po sobě a nastřílel v nich 7 gólů - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Příbram Baník Ostrava (8.) - Fastav Zlín (14.) Výkop: sobota 15. května, 17:00. Rozhodčí: Dubravský - Vodrážka, Poživil - Orel (video). Bilance: 29 12-13-4 49:27. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Stronati, Pokorný, Fleišman - Fillo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Ndefe - Zajíc. Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Buchta, Matejov - Fantiš, Vraštil, Hlinka, Janošek, Dramé - Poznar. Absence: Svozil (4 ŽK), Juroška (zranění) - Janetzký (4 ŽK), Conde (administrativní důvody), Potočný (dohoda klubů). Disciplinární ohrožení: Jánoš (7 ŽK), Kaloč, Laštůvka - Kolář (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: De Azevedo (10) - Poznar (9). Zajímavosti: - Ostrava prohrála jediný z posledních 8 ligových zápasů se Zlínem, poslední 2 duely skončily remízou 1:1 (oba ve Zlíně) - Ostrava prohrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů se Zlínem - Ostrava minule prohrála po 6 kolech - Ostrava doma v lize 6x za sebou neprohrála a v této sezoně tam získala 26 z celkových 45 bodů - Zlín 8 kol po sobě nezvítězil, v posledních 2 remizoval - Zlín venku v lize 4x po sobě nezvítězil (z toho 3 prohry) - Zlín po odvolání trenér Páníka poprvé povede kouč B-týmu Jelínek 1. FC Slovácko (4.) - Bohemians Praha 1905 (9.) Výkop: sobota 15. května, 19:30. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Adam (video). Bilance: 30 12-9-9 37:30. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nemrava - Šimko, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Kliment. Bohemians: Bačkovský - Bederka, Köstl, Krch - Dostál, Květ, Hronek, Ljovin, Vondra - Puškáč, Pulkrab. Absence: Kalabiška, Reinberk, Srubek (všichni zranění) - Necid (4 ŽK), Bartek, Hůlka, Pokorný, Ugwu, Valeš (všichni zranění), Jindřišek, Schumacher, Vaníček (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kliment (7 ŽK), Cicilia, Daníček, Kubala, Petržela, Šimko (všichni 3 ŽK) - Pulkrab (7 ŽK), Keita, Vaníček, Vondra (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kliment (10) - Pulkrab (5). Zajímavosti: - Slovácko minule porazilo v lize Bohemians po 7 zápasech - Bohemians neprohráli v lize na Slovácku 3x po sobě a poslední 2 utkání tam vyhráli 2:1 - v posledních 4 vzájemných ligových zápasech padly minimálně 3 branky - Slovácko minule zvítězilo po 2 prohrách - Slovácko minule doma v lize prohrálo po 3 výhrách - Bohemians 11 kol po sobě neprohráli (z toho 7 remíz), což je jejich klubový rekord v samostatné lize - Bohemians venku v lize 5x za sebou neprohráli, v této sezoně tam však získali jen 14 z celkových 42 bodů - Bohemians jsou spolu s Olomoucí s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Vaníček (Bohemians) může odehrát 100. ligový zápas - Puškáč (Bohemians) oslaví den před zápasem 28. narozeniny FK Pardubice (7.) - Viktoria Plzeň (5.) Výkop: neděle 16. května, 15:00. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Vaňkát - Cieslar (video). Bilance: 1 0-0-1 0:2. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Pardubice: Hrnčíř - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka, Tischler, Ewerton, Cadu - Černý. Plzeň: Staněk - Kaša, Hejda, Brabec - Havel, Káčer, Čermák, Kalvach, Falta - Mihálik, Ondrášek. Absence: Hlavatý (dohoda klubů), Boháč, Petráň (oba zranění), Letáček (nejistý start) - Bucha, Beauguel, Kopic, Limberský, Matějka, Míka (všichni zranění), Kovařík (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čelůstka, Černý, Čihák, Prosek - Brabec, Hejda, Kaša, Šulc (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Huf (9) - Beauguel (12). Zajímavosti: - jediný vzájemný ligový zápas Plzeň doma vyhrála 2:0 - Pardubice minule prohrály po 5 kolech - Pardubice doma v lize v azylu v Ďolíčku prohrály jen 2 z 15 zápasů, v posledních 2 tam remizovaly 2:2 a získaly tam 27 z celkových 46 bodů - Plzeň v posledních 3 kolech nezvítězila, získala jediný bod a dostala 11 gólů - Plzeň venku v lize poslední 2 zápasy prohrála při skóre 2:8 a v sezoně tam získala jen 17 z celkových 52 bodů - Plzeň při obnovené premiéře trenéra Bílka ve středeční dohrávce podlehla na Spartě 1:3 FK Teplice (15.) - Dynamo České Budějovice (11.) Výkop: neděle 16. května, 15:00. Rozhodčí: Hocek - Flimmel, Ratajová - Lerch (video). Bilance: 33 12-8-13 57:48. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Mazuch, Knapík, Černý - Kodad, Mareček, Fortelný, Jukl, Moulis - Mareš. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Novák - Brandner, Javorek, Čavoš, Havelka, Mršič - Alvir. Absence: Heidenreich, T. Kučera, Řezníček, Žitný (všichni zranění), Čtvrtečka, Droehnle, Ljevakovič (nejistý start) - Ledecký (zranění), Valenta (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Grigar, Trubač, Vondrášek, Žitný - Havelka, Mészáros, Vais (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš - Čolič (oba 8). Zajímavosti: - Č. Budějovice vyhrály poslední 4 vzájemné ligové zápasy (z toho 3 doma) a pokaždé o 2 branky - Č. Budějovice naposledy v lize v Teplicích vyhrály, předtím tam ale 2x po sobě prohrály 0:4 - Teplice 9 kol za sebou nevyhrály a v posledních 4 daly jediný gól - Teplice v posledních 4 domácích ligových duelech nezvítězily - Teplice mají s 62 inkasovanými góly spolu s Příbramí a Opavou nejhorší obranu v lize - Č. Budějovice vyhrály 2 kola po sobě a neinkasovaly v nich - Č. Budějovice naposledy venku v lize zvítězily, předtím tam však 6x po sobě nevyhrály - Mareš (Teplice) čeká na 50. ligový gól FK Mladá Boleslav (13.) - Sparta Praha (2.) Výkop: neděle 16. května, 17:00. Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Hájek - Marek (video). Bilance: 33 10-3-20 39:66. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Řezník, Šimek - Douděra, Matějovský, Dancák, Budínský, Zmrhal - Jiří Klíma, Škoda, Sparta: Nita - Wiesner, Čelůstka, Hancko, Hanousek - Karlsson, Pavelka, Sáček, Dočkal, Hložek - Juliš. Absence: Drchal (dohoda klubů), Diviš, Graiciar, D. Mašek, Jirásek, Pech (všichni rekonvalescence), Ladra, Takács (oba nejistý start) - Ladislav Krejčí I, Ladislav Krejčí II, Kozák, Plechatý, Vindheim (všichni zranění), Štetina (rekonvalescence), Polidar, Plavšič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Budínský, Jakub Klíma, Malínský, Takács, Túlio (všichni 3 ŽK) - Ladislav Krejčí II, Pavelka (oba 7 ŽK), Juliš, Nita, Polidar, Wiesner (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jiří Klíma, Ladra, Škoda (všichni 6) - Hložek, Juliš (oba 11). Zajímavosti: - Sparta poslední 2 vzájemné ligové zápasy vyhrála (oba doma) - M. Boleslav doma v lize Spartu 2x po sobě porazila a dala přitom 6 branek - posledních 6 vzájemných ligových utkání vyhrál domácí tým - M. Boleslav poslední 2 kola vyhrála (obě venku) - M. Boleslav doma v lize vyhrála jediný z posledních 4 duelů - Sparta 6 kol po sobě neprohrála a poslední 2 utkání vyhrála 3:1 - Sparta venku v lize 5x za sebou nezvítězila, poslední 2 zápasy tam remizovala 2:2 a v této sezoně tam získala jen 28 z celkových 65 bodů - Sparta ve středeční dohrávce porazila Plzeň 3:1 - Hložek (Sparta) skóroval 4 kola po sobě a dal v nich 6 branek - Trávník (Sparta) oslaví den po zápase 27. narozeniny Slavia Praha (1.) - MFK Karviná (12.) Výkop: neděle 16. května, 19:30. Rozhodčí: Petřík - Hrabovský, Nádvorník - Machálek (video). Bilance: 9 8-1-0 20:5. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Hromada - Van Buren, Ševčík, Lingr, Olayinka - Kuchta. Karviná: Ciupa - Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň - Qose, Mangabeira - Čmelík, Herc, Bartošák - Papadopulos. Absence: Provod (zranění), Hovorka (rekonvalescence), Deli, Stanciu, Traoré - Ostrák, Neuman (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bah, Bořil, Lingr, Olayinka, Traoré - Mikuš, Tavares (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta (14) - Papadopulos (8). Zajímavosti: - Slavia v 9 ligových zápasech s Karvinou neprohrála (z toho 8 vítězství) - Slavia vyhrála všechny 4 domácí ligové zápasy s Karvinou a 3x neinkasovala - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 43x za sebou a drží historický rekord v počtu zápasů bez porážky - Slavia od srpna 2018 doma v lize 48 zápasů po sobě neprohrála a na svém stadionu je nejlepším týmem v sezoně - Slavia má s 81 góly nejlepší útok ligy a se 17 obdrženými brankami i nejlepší obranu - Karviná 4 kola po sobě nevyhrála a ve 3 z nich neskórovala - Karviná venku v lize zvítězila v jediném z posledních 8 duelů, v této sezoně tam ale získala 19 z celkových 34 bodů - Tecl (Slavia) může odehrát 200. ligový zápas