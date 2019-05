Praha - Třemi zápasy v pátek odstartuje nadstavba fotbalové ligy, která je v nejvyšší soutěži novinkou. Ve skupině o Evropu bude Zlín hostit Olomouc, zatímco v Teplicích se představí Mladá Boleslav, v jejímž dresu bude ruský útočník Nikolaj Komličenko útočit na střelecký rekord Davida Lafaty. Ve skupině o záchranu nastoupí poslední Dukla proti Bohemians 1905.

Play off o Evropu se hraje systémem doma-venku a odvety jsou na programu v neděli 12. května. Vítězové dvojzápasů postoupí do finále, ve kterém se 1. června utkají o místo v kvalifikačním duelu proti čtvrtému, nebo pátému celku ze skupiny o titul. Ve skupině o záchranu čeká posledního přímý sestup, další dvě mužstva pak nastoupí v baráži proti druhému a třetímu týmu druhé ligy.

Komličenko má po 30 kolech základní části na kontě 24 branek a jen jeden zásah ho dělí od vyrovnání rekordu Davida Lafaty ze sezony 2011/2012. "Těch 24 gólů není náhoda. Je to silový útočník, umí si pokrýt míč, má dobré zakončení, dostává se do šancí, není pomalý. Má prostě vše, co útočník má mít," uvedl na klubovém webu obránce Teplic Jan Shejbal.

Zlín do play off vstoupí s novým trenérem, protože Romana Pivarníka odvolaného po 30. kole nahradil asistent Jan Kameník. Pod Pivarníkovým vedením Zlín z 11 zápasů jen třikrát zvítězil a osmkrát prohrál. V posledních šesti duelech navíc "Ševci" dali jedinou branku.

Dukla ve skupině o záchranu nutně potřebuje zvítězit, pokud chce udržet alespoň šanci na baráž. Na předposlední Karvinou pět kol před koncem ztrácí devět bodů, zatímco od příček zajišťujících záchranu už ji dělí propastných 13 bodů. Bohemians 1905 skupinu vedou s náskokem tří bodů před barážovými pozicemi.

"Ve hře je 15 bodů a budeme chtít v každém zápase uspět. Ale ztráta na Karvinou je devět bodů, nejsem naivní. V této chvíli se to pro Duklu rovná sestupu. Daleko pravděpodobněji dalších pět zápasů využijeme k tomu, abychom dali příležitost hráčům, kteří nebyli tolik vytížení," řekl trenér Dukly Roman Skuhravý.